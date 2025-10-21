El candidato a diputado nacional Martín Lousteau y la candidata a senadora nacional Graciela Ocaña cerrarán el miércoles (22/10) la campaña de Ciudadanos Unidos, versión porteña de Provincias Unidas, con un acto en La Boca,
Final de campaña: Ciudadanos Unidos cierra en La Boca
Ciudadanos Unidos (Martín Lousteau y Graciela Ocaña) cerrarán la campaña con un acto en La Boca durante la tarde del miércoles (22/10).
El meeting contará, entre otros, con los también candidatos Martín Ocampo (a senador nacional) y Piera Fernández (a diputada nacional).
En igual sentido, desde el comando de campaña de Ciudadanos Unidos, aseguraron
Para la fuerza política emergente en la Ciudad de Buenos Aires, “no puede ser que la dicotomía sea entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.
Frente porteño
En el ámbito federal, el frente porteño se enmarca en la construcción de Provincias Unidas que lideran los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Córdoba, Martín Llaryora, Corrientes, Gustavo Valdés, Jujuy, Carlos Sadir, Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal.
Recuento de votos
Ciudadanos Unidos había presentado un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que sus votos se contabilizaran junto con los de Provincias Unidas en distintos distritos donde la alianza compite con ese nombre, pero finalmente, la solicitud quedó en abstracto porque la Justicia resolvió que la difusión de los resultados provisorios cuenten por distrito y no nivel nacional.
