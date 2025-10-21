Final de campaña: Ciudadanos Unidos cierra en La Boca

Frente porteño

En el ámbito federal, el frente porteño se enmarca en la construcción de Provincias Unidas que lideran los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Córdoba, Martín Llaryora, Corrientes, Gustavo Valdés, Jujuy, Carlos Sadir, Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Recuento de votos

Ciudadanos Unidos había presentado un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que sus votos se contabilizaran junto con los de Provincias Unidas en distintos distritos donde la alianza compite con ese nombre, pero finalmente, la solicitud quedó en abstracto porque la Justicia resolvió que la difusión de los resultados provisorios cuenten por distrito y no nivel nacional.

