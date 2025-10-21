urgente24
POLÍTICA La Boca > Graciela Ocaña > votos

ELECCIONES 2025

Final de campaña: Ciudadanos Unidos cierra en La Boca

Ciudadanos Unidos (Martín Lousteau y Graciela Ocaña) cerrarán la campaña con un acto en La Boca durante la tarde del miércoles (22/10).

21 de octubre de 2025 - 21:20
Final de campaña para varios partidos

Final de campaña para varios partidos

El candidato a diputado nacional Martín Lousteau y la candidata a senadora nacional Graciela Ocaña cerrarán el miércoles (22/10) la campaña de Ciudadanos Unidos, versión porteña de Provincias Unidas, con un acto en La Boca,

El meeting contará, entre otros, con los también candidatos Martín Ocampo (a senador nacional) y Piera Fernández (a diputada nacional).

En igual sentido, desde el comando de campaña de Ciudadanos Unidos, aseguraron

Seguir leyendo

Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad. Hay otra manera de solucionar los problemas con los ciudadanos adentro de un modelo de país. Sin gritos, sin crueldad, con diálogo y sensibilidad.

image
Graciela Oca&ntilde;a y Mart&iacute;n Lousteau (Foto NA)

Graciela Ocaña y Martín Lousteau (Foto NA)

Para la fuerza política emergente en la Ciudad de Buenos Aires, “no puede ser que la dicotomía sea entre un pasado que fracasó y un presente que tiene a la mayoría de la sociedad a la deriva”.

Frente porteño

En el ámbito federal, el frente porteño se enmarca en la construcción de Provincias Unidas que lideran los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Córdoba, Martín Llaryora, Corrientes, Gustavo Valdés, Jujuy, Carlos Sadir, Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Recuento de votos

Ciudadanos Unidos había presentado un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que sus votos se contabilizaran junto con los de Provincias Unidas en distintos distritos donde la alianza compite con ese nombre, pero finalmente, la solicitud quedó en abstracto porque la Justicia resolvió que la difusión de los resultados provisorios cuenten por distrito y no nivel nacional.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Milei contradicho por Trump (y Bessent se borra) pero 'alea iacta est'

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES