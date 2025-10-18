urgente24
Horacio Rodriguez Larreta se alineó con Graciela Ocaña

Rodríguez Larreta expresó su total apoyo al Graciela Ocaña. Elogios para la exdirectora de PAMI entre 2004 y 2007.

18 de octubre de 2025 - 18:39
Horacio Rodríguez Larreta fijó posición

El exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apoyó a la lista de Ciudadanos Unidos para las elecciones del 26 de octubre. El espacio lleva a Graciela Ocaña como primera candidata a senadora nacional

Por Instagram, Rodríguez Larreta se mostró en una foto con Ocaña y posteó

Qué mujer valiosa y valiente es Graciela. Hoy me contó todo lo que va a poder hacer por nuestra ciudad desde el Senado. La quiero mucho, siempre con su compromiso de trabajar por la República y la transparencia y ayudando a los más necesitados, especialmente a nuestros adultos mayores Qué mujer valiosa y valiente es Graciela. Hoy me contó todo lo que va a poder hacer por nuestra ciudad desde el Senado. La quiero mucho, siempre con su compromiso de trabajar por la República y la transparencia y ayudando a los más necesitados, especialmente a nuestros adultos mayores

Graciela Ocaña y Horacio Rodríguez Larreta trabajaran juntos

En igual sentido, la conocida "hormiguita" respondió

Gracias Horacio por tus palabras, qué bueno saber que seguiremos trabajando juntos para que la ciudad recupere su esplendor y nuestro país vuelva a crecer con inversiones, desarrollo económico, diálogo y consenso Gracias Horacio por tus palabras, qué bueno saber que seguiremos trabajando juntos para que la ciudad recupere su esplendor y nuestro país vuelva a crecer con inversiones, desarrollo económico, diálogo y consenso

Provincias Unidas, que en la Ciudad de Buenos Aires se denomina Ciudadanos Unidos, aspira a lograr bloques robustos en Diputados y en el Senado para ser una alternativa de poder en 2027.

Justamente a mediados de semana, el sector recibió un contundente respaldo de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas durante el acto que protagonizaron en el club Obras. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Schiaretti,

