El exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apoyó a la lista de Ciudadanos Unidos para las elecciones del 26 de octubre. El espacio lleva a Graciela Ocaña como primera candidata a senadora nacional
ABIERTO APOYO
Horacio Rodriguez Larreta se alineó con Graciela Ocaña
Rodríguez Larreta expresó su total apoyo al Graciela Ocaña. Elogios para la exdirectora de PAMI entre 2004 y 2007.
Por Instagram, Rodríguez Larreta se mostró en una foto con Ocaña y posteó
En igual sentido, la conocida "hormiguita" respondió
Provincias Unidas, que en la Ciudad de Buenos Aires se denomina Ciudadanos Unidos, aspira a lograr bloques robustos en Diputados y en el Senado para ser una alternativa de poder en 2027.
Justamente a mediados de semana, el sector recibió un contundente respaldo de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas durante el acto que protagonizaron en el club Obras. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Schiaretti,
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche
A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?
Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10
USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?