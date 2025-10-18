Horacio Rodriguez Larreta se alineó con Graciela Ocaña

Provincias Unidas, que en la Ciudad de Buenos Aires se denomina Ciudadanos Unidos, aspira a lograr bloques robustos en Diputados y en el Senado para ser una alternativa de poder en 2027.

Justamente a mediados de semana, el sector recibió un contundente respaldo de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas durante el acto que protagonizaron en el club Obras. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Schiaretti,

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

A Milei se le escapa el dólar, pese al 'Tío Scotty': ¿Devaluación en puerta?

Hay tanto humo que no deja ver el fuego: Javier Milei y Luis Caputo intentan llegar al 26/10

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?