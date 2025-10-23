Una grieta que tardó 500 años en repararse se cerró este jueves en las inmediaciones de la Capilla Sixtina. El rey Carlos III, cabeza del anglicanismo, rezó junto al papa León XIV, líder de los católicos apostólicos romanos: un acto cargado de simbolismo que acerca a la Iglesia de Inglaterra con la católica, tras siglos de divisiones.
ACERCAMIENTO
Rey Carlos y el papa León en la Capilla Sixtina: La cabeza del anglicanismo y el líder católico rezaron juntos
Tras cinco siglos, un monarca anglicano reza con el sumo pontífice en la Capilla Sixtina: el rey Carlos III y el papa León XIV protagonizaron un momento histórico, cargado de simbolismo.
Los líderes de ambas religiones saben muy bien que sus respectivas fes estuvieron hermanadad hace siglos atrás, hasta que en 1534, el rey tudor Enrique VIII decidió separarse de la Iglesia Católica y fundar su propia religión (el anglicanismo) frente a la negativa del Papa de anularle el matrimonio con Catalina de Aragón.
Aquel rey, que buscaba un heredero varón, creó el anglicanismo, se designó a sí mismo como gobernador supremo, se divorció de Catalina y se casó con Ana Bolena, hasta que la mandó a decapitar por supuesta traición.
Cinco siglos más tarde, durante este jueves, el sucesor del linaje de Enrique, el rey Carlos, y su segunda esposa, la reina Camila, se sentaron en la Capilla Sixtina del Vaticano, junto al papa León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, para presidir la oración ecuménica dedicada a la defensa del medio ambiente.
Carlos y el papa; el primero un rey británico que pecó de adulterio en su matrimonio con Lady Di, y el segundo, un sacerdote nacido estadounidense pero con una vida de peruano, rezaron juntos durante este jueves bajo los sublimes refrescos de Miguel Ángel, en un acto inaugural de relaciones carnales y protocolares entre la Iglesia Anglicana y la Católica.
“La reunión fue una señal de la notable mejora en las relaciones entre las denominaciones anglicana y católica, así como del afán del rey Carlos III por ser considerado un líder ecuménico. La reina Isabel II, madre del rey, se reunió con varios papas durante su reinado, pero nunca oró públicamente con ninguno de ellos”, relató The New York Times.
El rey Carlos con el papa León no tapan las inmundicias de su hermano Andrés
Para el rey Carlos, la visita a la Capilla Sixtina ha ocurrido en vísperas del vapuleo mediático que está recibiendo su hermano, el príncipe Andrés, a quien no ha tenido más remedio que quitarle algunos de sus títulos nobiliarios por haber sido nombrado por una de las víctimas de Jeffrey Epstein, el financista pederasta neoyorkino que murió en su celda. Esta semana, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la sobreviviente de la red de trata de Epstein, revelan que el príncipe Andrés tuvo tres encuentros con ella cuando era menor de edad.
"Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando“, con esa cita comienza Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, las memorias póstumas de Virginia Giuffre publicadas esta semana en Estados Unidos.
Por eso, hace dos viernes, el segundo hijo de la difunta Isabel, el príncipe Andrés, pasó al ostracismo, ya que la corona británica decidió eliminarle su título de duque de York, junto al de duquesa de Sarah Ferguson, su ex mujer, y el de Sus Altezas Reales.
Además, los medios de comunicación británicos filtraron en los últimos días que el príncipe Andrés está siendo investigado por la policía británica por haber usado los recursos de la corona para investigar y hostigar a Virginia Giuffre, sobreviviente de abuso sexual que había reclutado el pederasta Jeffrey Epstein cuando era una menor de edad y quien denunció haber sido abusada por el príncipe.
Según han publicado medios como BBC, The Guardian y The Telegraph, la policía metropolitana de Londres examina la presunta solicitud de Andrés a su oficial de protección —un cargo financiado con fondos públicos— para acceder a datos personales de Giuffre, quien falleció por suicido este año, en medio de las filtraciones de un libro de memorias de la difunta víctima de Epstein y compañía que nombra al hermano del rey en varias oportunidades
