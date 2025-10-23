Rey Carlos y el papa León en la Capilla Sixtina: La cabeza del anglicanismo y el líder católico rezaron juntos

“La reunión fue una señal de la notable mejora en las relaciones entre las denominaciones anglicana y católica, así como del afán del rey Carlos III por ser considerado un líder ecuménico. La reina Isabel II, madre del rey, se reunió con varios papas durante su reinado, pero nunca oró públicamente con ninguno de ellos”, relató The New York Times.

El rey Carlos con el papa León no tapan las inmundicias de su hermano Andrés

Para el rey Carlos, la visita a la Capilla Sixtina ha ocurrido en vísperas del vapuleo mediático que está recibiendo su hermano, el príncipe Andrés, a quien no ha tenido más remedio que quitarle algunos de sus títulos nobiliarios por haber sido nombrado por una de las víctimas de Jeffrey Epstein, el financista pederasta neoyorkino que murió en su celda. Esta semana, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la sobreviviente de la red de trata de Epstein, revelan que el príncipe Andrés tuvo tres encuentros con ella cuando era menor de edad.

"Pensé que conocer a un príncipe sería un honor. No entendí que me estaban entregando“, con esa cita comienza Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, las memorias póstumas de Virginia Giuffre publicadas esta semana en Estados Unidos.

Por eso, hace dos viernes, el segundo hijo de la difunta Isabel, el príncipe Andrés, pasó al ostracismo, ya que la corona británica decidió eliminarle su título de duque de York, junto al de duquesa de Sarah Ferguson, su ex mujer, y el de Sus Altezas Reales.

image El príncipe Andres abusó de Virginia Giuffre cuando ella tenía 17 años.

Además, los medios de comunicación británicos filtraron en los últimos días que el príncipe Andrés está siendo investigado por la policía británica por haber usado los recursos de la corona para investigar y hostigar a Virginia Giuffre, sobreviviente de abuso sexual que había reclutado el pederasta Jeffrey Epstein cuando era una menor de edad y quien denunció haber sido abusada por el príncipe.

Según han publicado medios como BBC, The Guardian y The Telegraph, la policía metropolitana de Londres examina la presunta solicitud de Andrés a su oficial de protección —un cargo financiado con fondos públicos— para acceder a datos personales de Giuffre, quien falleció por suicido este año, en medio de las filtraciones de un libro de memorias de la difunta víctima de Epstein y compañía que nombra al hermano del rey en varias oportunidades

