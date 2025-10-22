Donald Trump sancionó a las mayores petroleras rusas y subió el precio del crudo

La paz solo será posible ejerciendo presión sobre el agresor con todos los instrumentos internacionales disponibles. La paz solo será posible ejerciendo presión sobre el agresor con todos los instrumentos internacionales disponibles.

La decisión estadounidense llega en coordinación con aliados occidentales. La semana pasada, el Reino Unido impuso sanciones similares, mientras la Unión Europea prepara su 19º paquete de restricciones, que incluirá la prohibición de importar gas natural licuado ruso.

image Rosneft, una de las mayores petroleras de Rusia fue sancionada por Donald Trump.

Funcionarios de Bruselas indicaron que 117 buques de la llamada flota en la sombra rusa serán incorporados a la lista negra, además de nuevas sanciones contra bancos y empresas chinas, indias y emiratíes que habrían facilitado la compra de componentes militares a Moscú.

Tras las sanciones, subió el precio del petróleo

Los mercados reaccionaron de inmediato. El precio del crudo subió más de 4%, ante el temor de una reducción en los suministros globales. “Esto complicará aún más las exportaciones de petróleo de las empresas rusas”, advirtió Amrita Sen, analista de Energy Aspects, a Financial Times.

En 2022, las petroleras rusas habían sorteado sanciones anteriores desviando sus exportaciones hacia Asia y utilizando una flota de petroleros de segunda mano. Sin embargo, el endurecimiento de las medidas y la caída de los precios internacionales deterioraron su posición. Expertos prevén que los compradores de China e India reduzcan sus importaciones, como exige Washington.

Las sanciones de Estados Unidos, combinadas con las medidas europeas, apuntan a cortar el flujo financiero que sostiene el esfuerzo bélico ruso. Como advirtió un alto diplomático europeo al mismo medio: “Las sanciones están poniendo una soga alrededor del cuello de la economía rusa, y vamos a apretarla”.

