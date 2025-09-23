El mandatario estadounidense, Donald Trump, embistió de lleno en la ONU contra los países de la Unión Europea y de la OTAN que compran recursos naturales a Rusia —como el gas y el petróleo—, acusándolos de financiar la maquinaria de guerra rusa en Ucrania, y tras sancionar a India elevándole los aranceles al 50% por la misma razón.
HARTAZGO DE WASHINGTON
"Financian una guerra contra sí mismos", el reto de Trump en la ONU por Rusia
Donald Trump, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, critica a Europa y a China por patrocinar "una guerra contra ellos mismos" al comprar gas y petróleo a Rusia.
Este martes (23/09/25), en su discurso durante el debate general del 80.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo, de alguna manera, que Europa está patrocinando a su enemigo, y cavando su propia fosa.
Al mismo tiempo, indicó que "China y la India son los principales financiadores de la guerra en curso, al seguir comprando petróleo ruso".
Trump muestra su inconformidad con Rusia ante Naciones Unidas
El presidente estadounidense Donald Trump habló este martes unos 56 minutos en su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde presumió todos sus logros nacionales, al mismo tiempo que dijo que el mundo enfrenta el gran problema de la crisis migratoria. También se atribuyó un papel de pacificador en los actuales conflictos bélicos, a la vez que se refirió a Argentina, al margen de la asamblea, en medio de las especulaciones sobre un préstamo crediticio a Javier Milei, asegurando que lo va a "ayudar" pero que cree que no "necesita un rescate".
De igual manera, Trump criticó a los países miembros de la Alianza Atlántica que "están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia". "Es una vergüenza", lanzó.
"Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo. Así que estoy listo para discutir esto. Vamos a discutirlo hoy con las naciones europeas, todos aquí reunidos", afirmó el inquilino de la Casa Blanca.
Asimismo, dijo que "Rusia debe poner fin a la guerra o, de lo contrario, enfrentará sanciones".
"Es decir, están mucho más cerca de esto. Tenemos un océano de por medio. […] Y Europa tiene que intensificar este esfuerzo", agregó.
Trump en la ONU, contra el woke y Javier Milei "no necesita un rescate, pero lo vamos a ayudar"
Donald Trump, en su discurso de 56 minutos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, usó un lenguaje letal y tono jocoso para lanzar artillería contra el propio organismo de Naciones Unidas, al que más de una vez ha acusado de ser un “nido woke”, pero en esta oportunidad lo culpó de no haber contribuido para poner fin a las actuales guerras y los inculpó de ayudar a los inmigrantes ilegales a ingresar a Estados Unidos, lo que calificó como “un ataque a los países occidentales y sus fronteras”.
En la palabras de Trump, para fundamentar la acusación de que el organismo patrocinó el flujo de ilegales, la ONU presupuestó en 2024 “372 millones de dólares en asistencia en efectivo para apoyar a un estimado de 624.000 migrantes que se dirigían a Estados Unidos”.
Del mismo modo, aseguró que el cambio climático “es una estafa” y dijo que las “ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental si no se hace algo inmediatamente”.
Luego de los autoelogios y de cargar contra el organismo multilateral, arremetió contra los países que han reconocido a Palestina, como Reino Unido, Australia y Francia —socios claves del G7—, y los incriminó de contribuir a darle “una recompensa a Hamás”.
“Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo están tratando de reconocer unilateralmente al Estado palestino....Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades (...)Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que negociar la paz de inmediato”, dijo el mandamás de Washington.
Por su parte, también acusó a China y a varios países europeos de estar “financiando una guerra contra sí mismos” al comprarle petróleo a Rusia.
Reunión bilateral de Trump con Javier Milei al margen de la ONU
Donald Trump se reunió con su par argentino, Javier Milei, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York; un encuentro signado por los crecientes rumores sobre un préstamo de 30 millones de dólares al gobierno argentino por parte del Tesoro estadounidense.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei estaría expectante por el préstamo multimillonario que frenaría en seco la corrida cambiaria, tras el revés por la pésima elección bonaerense y mientras el dólar escala.
Las especulaciones sobre un préstamo del Tesoro estadounidense, a pesar de la desmentida del canciller Werthein, se avivaron aún más tras que este lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declarara que se estaba considerando una intervención "amplia y contundente" de Washington para apoyar al gobierno de Milei
Bessent, incluso, indicó que Washington consideraría la compra directas de divisas, el swap de monedas y la adquisición de deuda pública denominada en dólares.
