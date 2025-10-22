VTV: el error que cometen miles y les cuesta la aprobación

Multas y riesgos

Ahora bien, acá viene lo que muchos olvidan y termina costándoles caro. Esta certificación tiene una vigencia anual y debe renovarse religiosamente cada año. Circular con la oblea vencida no es simplemente una falta menor. Implica exponerse a multas considerables que pueden afectar seriamente tu bolsillo. Más aún, es crucial entender que la validez de este documento finaliza tajantemente al día siguiente de su fecha de vencimiento. No hay gracia, no hay tolerancia. Si expiró, tu auto pasa automáticamente a estar en infracción.

Por todo esto, la recomendación es clara: no dejes pasar los plazos, chequeá con anticipación que tu rodado tenga todos los elementos obligatorios y evitá dolores de cabeza innecesarios. Al fin y al cabo, mantener la documentación al día no solo te protege de sanciones económicas, sino que garantiza que estás conduciendo un vehículo seguro para vos y para todos los demás.

