Abrís Instagram y ya no ves fotos de tus amigos. Buscás algo en Google y los primeros resultados son anuncios. Entrás a cualquier app y todo cambió: más publicidad, más funciones que nadie pidió, menos de lo que te gustaba. Es un proceso deliberado que tiene nombre: "mierdificación". Sí, las redes e internet no son lo que eran.
TODO PARA ATRÁS
La "mierdificación" de internet: El término que explica por qué las redes son cada vez peores
Un escritor expuso el proceso que convierte a las redes en servicios repletos de publicidad invasiva y funciones molestas. Internet no da para más, ¿o sí?
El ciclo perverso que arruina todo en internet
El término fue acuñado por el escritor y activista Cory Doctorow y describe con precisión brutal lo que les pasa a todas las plataformas digitales. Primero te seducen, después te exprimen y finalmente te abandonan. Y vos quedás atrapado en el medio, preguntándote qué pasó con esa app que tanto te gustaba.
La Sociedad Estadounidense del Dialecto eligió "enshittification" (su versión en inglés) como Palabra del Año 2023. Y no es para menos: refleja la frustración colectiva de millones de usuarios que ven cómo Facebook, Twitter (ahora X), YouTube y compañía se vuelven cada vez más insoportables.
Doctorow explica que el proceso tiene tres fases claras. En la primera, las plataformas ofrecen servicios de calidad impecable, gratis o casi gratis, para atraer usuarios. Instagram empezó como una app simple para compartir fotos. Google te daba resultados limpios, sin basura comercial. Todo funcionaba.
Pero una vez que te engancharon, arranca la segunda fase: la explotación. Ahí es cuando empiezan a cobrarle a marcas y creadores por llegar a vos. Tu feed se llena de publicidad disfrazada de contenido. Los resultados de búsqueda se vuelven turbios. La experiencia empieza a degradarse, pero ya estás adentro.
El final inevitable: todo por la guita
La tercera fase es la peor: explotan a todos. Usuarios, anunciantes, creadores. No importa. Lo único que importa son los inversores y las ganancias trimestrales. Las plataformas se transforman en máquinas de extraer plata, sin importar si el producto se vuelve una porquería.
Doctorow sostiene que este deterioro es inevitable en plataformas que funcionan como monopolios. Al sentarse entre usuarios y anunciantes, pueden secuestrar a ambos grupos. La presión constante de los accionistas los obliga a priorizar las ganancias sobre la calidad.
Y el resultado es siempre el mismo: lo que alguna vez fue útil termina siendo insoportable.
