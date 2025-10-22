La "mierdificación" de internet: El término que explica por qué las redes son cada vez peores

Pero una vez que te engancharon, arranca la segunda fase: la explotación. Ahí es cuando empiezan a cobrarle a marcas y creadores por llegar a vos. Tu feed se llena de publicidad disfrazada de contenido. Los resultados de búsqueda se vuelven turbios. La experiencia empieza a degradarse, pero ya estás adentro.

El final inevitable: todo por la guita

La tercera fase es la peor: explotan a todos. Usuarios, anunciantes, creadores. No importa. Lo único que importa son los inversores y las ganancias trimestrales. Las plataformas se transforman en máquinas de extraer plata, sin importar si el producto se vuelve una porquería.

image

Doctorow sostiene que este deterioro es inevitable en plataformas que funcionan como monopolios. Al sentarse entre usuarios y anunciantes, pueden secuestrar a ambos grupos. La presión constante de los accionistas los obliga a priorizar las ganancias sobre la calidad.

Y el resultado es siempre el mismo: lo que alguna vez fue útil termina siendo insoportable.

