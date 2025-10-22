urgente24
Apoyo espiritual de Mauricio Macri para la tropa del Pro

El expresidente hizo fotos con Diego Santilli y otros aspirantes a diputados nacionales. No aparece Patricia Bullrich, cabeza de lista para el Senado por la Ciudad.

22 de octubre de 2025 - 22:55
El Pro pidió ir a votar en las legislativas 

Mauricio Macri redobló su apoyo a los candidatos del PRO que integran la lista de la alianza bonaerense con La Libertad Avanza (LLA). El expresidente se fotografió con Diego Santilli y otros aspirantes a diputados nacionales, en una imagen que buscó reforzar la unidad de la coalición oficialista de cara a los comicios del domingo.

En la foto, difundida desde sus redes, Macri aparece junto a Santilli —primero en la nómina bonaerense—, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba.

Luego se publicó otra imagen en la que se sumaron los candidatos por la Ciudad, entre ellos Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.

Mauricio Macri y candidatos para el domingo 26 (sin Bullrich)

En ese entorno, el expresidente consideró

Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia votamos la lista LLA+PRO! Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia votamos la lista LLA+PRO!

En paralelo, el PRO difundió un comunicado que apeló a los valores de “trabajo, respeto y libertad” y lanzó una campaña contra el llamado “voto inútil”, en línea con los mensajes de De Andreis y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"La fragmentación del electorado regala el triunfo a la fuerza opuesta”, advirtió el exsecretario general de la Presidencia.

Casi en simultáneo con la difusión de la foto de Macri, La Libertad Avanza estrenó un nuevo spot explica la agencia NA con el lema:

El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.

