Apoyo espiritual de Mauricio Macri para la tropa del Pro

En paralelo, el PRO difundió un comunicado que apeló a los valores de “trabajo, respeto y libertad” y lanzó una campaña contra el llamado “voto inútil”, en línea con los mensajes de De Andreis y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"La fragmentación del electorado regala el triunfo a la fuerza opuesta”, advirtió el exsecretario general de la Presidencia.

Casi en simultáneo con la difusión de la foto de Macri, La Libertad Avanza estrenó un nuevo spot explica la agencia NA con el lema:

El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. El futuro puede ser distinto al pasado. Depende de vos. Este domingo andá a votar. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.

