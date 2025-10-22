Mauricio Macri redobló su apoyo a los candidatos del PRO que integran la lista de la alianza bonaerense con La Libertad Avanza (LLA). El expresidente se fotografió con Diego Santilli y otros aspirantes a diputados nacionales, en una imagen que buscó reforzar la unidad de la coalición oficialista de cara a los comicios del domingo.
ANTES DEL CIERRE
Apoyo espiritual de Mauricio Macri para la tropa del Pro
El expresidente hizo fotos con Diego Santilli y otros aspirantes a diputados nacionales. No aparece Patricia Bullrich, cabeza de lista para el Senado por la Ciudad.
En la foto, difundida desde sus redes, Macri aparece junto a Santilli —primero en la nómina bonaerense—, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba.
Luego se publicó otra imagen en la que se sumaron los candidatos por la Ciudad, entre ellos Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.
En ese entorno, el expresidente consideró
En paralelo, el PRO difundió un comunicado que apeló a los valores de “trabajo, respeto y libertad” y lanzó una campaña contra el llamado “voto inútil”, en línea con los mensajes de De Andreis y el ministro de Economía, Luis Caputo.
"La fragmentación del electorado regala el triunfo a la fuerza opuesta”, advirtió el exsecretario general de la Presidencia.
Casi en simultáneo con la difusión de la foto de Macri, La Libertad Avanza estrenó un nuevo spot explica la agencia NA con el lema:
Más contenido de Urgente24
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)
No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha