La película creada por Stephen King que los expertos califican como brutal

La película "Boogeyman: tu miedo es real" aterrizó en Disney+ en el año 2023, para recordarnos que el maestro del terror, Stephen King, sabe exactamente dónde está nuestra fibra más sensible. Con una hora y cuarenta minutos de pura tensión, este thriller sobrenatural nos invita a sumergirnos en una historia donde el dolor humano se convierte en el combustible perfecto para algo mucho más oscuro y siniestro.
La trama nos presenta a Sadie Harper, una adolescente que atraviesa el duelo más difícil de su vida junto a su hermana menor, Sawyer. Ambas están destrozadas por la muerte de su madre, mientras que su padre Will, un psicólogo envuelto en su propia tristeza, no logra darles el sostén emocional que tanto necesitan. Todo se complica cuando un paciente desesperado aparece sin aviso en la casa familiar buscando ayuda profesional. Sin embargo, lo que este hombre trae consigo es mucho más que problemas personales: una criatura sobrenatural que comienza a acechar a los Harper, alimentándose directamente del sufrimiento que cada uno de ellos carga.
Rob Savage tomó las riendas de la dirección y armó un elenco que realmente da la talla. Sophie Thatcher, Chris Messina y Vivien Lyra Blair lideran un reparto que incluye también a Marin Ireland, Madison Hu y LisaGay Hamilton. Cada actuación logra que te olvides de que estás viendo ficción, porque la conexión emocional es tan potente que te sentís parte de ese hogar acechado.
Chris Messina y Shopie Thatcher destacan en esta película
La respuesta de la crítica especializada fue contundente. Mel Valentin, de Screen Anarchy, destacó que "Messina, Thatcher y Blair consiguen que cada desarrollo de la trama, cada latido de los personajes y, en definitiva, cada emoción se sienta arraigada, genuina y, sobre todo, auténtica". Por su parte, Mae Abdulbaki de Screen Rant remarcó que la película "hace un excelente trabajo respecto al miedo que infunda y no se olvida de las emociones y relaciones humanas de los protagonistas que enriquecen la historia". Santiago García, desde Leer Cine, fue directo: "Terror bien filmado y con una buena historia para contar, el público sabe reconocerlo".
Ahora la pregunta es ¿Te animás a darle play? Recordá que la crítica siempre es subjetiva. Nosotros queremos escuchar tu veredicto.
