La película creada por Stephen King que los expertos califican como brutal

La trama nos presenta a Sadie Harper, una adolescente que atraviesa el duelo más difícil de su vida junto a su hermana menor, Sawyer. Ambas están destrozadas por la muerte de su madre, mientras que su padre Will, un psicólogo envuelto en su propia tristeza, no logra darles el sostén emocional que tanto necesitan. Todo se complica cuando un paciente desesperado aparece sin aviso en la casa familiar buscando ayuda profesional. Sin embargo, lo que este hombre trae consigo es mucho más que problemas personales: una criatura sobrenatural que comienza a acechar a los Harper, alimentándose directamente del sufrimiento que cada uno de ellos carga.