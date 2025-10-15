La película de 1 hora y 50 que tiene a la crítica rendida a sus pies

Hay producciones que llegaron en medio del caos sanitario global de 2020-2021 y se quedaron grabadas en la retina del público. Una de ellas es "The Night House", una película en Disney+ que consigue algo muy difícil, que es mantenerte atornillado a la silla sin poder apartar la mirada. Con una duración de 1 hora y 48 minutos, este trabajo dirigido por David Bruckner se mete de lleno en las aguas turbias del terror psicológico y el suspenso, dejando de lado los golpes de efecto baratos para apostar por algo mucho más inquietante.
El elenco luce impecable. Rebecca Hall encabeza el reparto acompañada por Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Stacy Martin, Vondie Curtis Hall, Allie McCulloch, Samantha Buck y Dannielle Rose, entre otros nombres destacados que le dan vida a esta historia tan oscura como fascinante.
La trama arranca con Beth, interpretada magistralmente por Hall, quien atraviesa el peor momento de su vida tras el fallecimiento repentino de su esposo. La casa junto al lago que él diseñó específicamente para ella ahora se convierte en un espacio opresivo y cargado de incógnitas. Lo que empieza como un duelo doloroso, pero manejable se transforma en una pesadilla cuando las noches traen consigo visiones perturbadoras.
Durante el día, la normalidad aparenta reinar sin sobresaltos. Sin embargo, apenas cae la oscuridad, Beth descubre que su realidad se tambalea peligrosamente. Las advertencias de sus allegados no logran frenarla. Ella necesita respuestas. Decidida a descubrir qué está sucediendo, comienza a revisar las pertenencias de su difunto marido, pero lo que encuentra supera cualquier expectativa: secretos tan extraños como terroríficos salen a la luz, revelando un misterio que Beth no puede ignorar aunque su cordura esté en juego.
David Bruckner dirige una película de terror imperdible
La recepción crítica fue contundente. Chris Evangelista, de SlashFilm, no anduvo con vueltas: "Su horror es tan poderoso, y el trabajo de Hall es tan sólido, que estás condenado a salir de ella adecuadamente perturbado". Por su parte, Rob Hunter desde Film School Rejects destacó que "Es terroríficamente aterradora y nunca aburre, algo de lo que no muchas películas de terror pueden presumir, y como experiencia multitudinaria ofrece sustos y gritos garantizados".
José Felipe Coria, escribiendo para Diario El Universal, fue categórico en su evaluación: "David Bruckner ya es un estilista visual de primera que maneja bien la tensión de la historia; conserva en suspenso al espectador. Su mejor filme, hasta la fecha".
Lo que hace diferente a "The Night House" de otras películas de terror actuales es que logra crear tensión y ambiente sin depender tanto de los sustos fáciles. Bruckner entiende que el verdadero miedo reside en lo sugerido, en esa sensación de que algo no encaja, pero no podés identificar exactamente qué es. Rebecca Hall entrega una actuación descomunal, cargando sobre sus hombros toda la película con un registro que va del dolor profundo al terror más visceral sin perder ni un ápice de credibilidad.
