La película de 1 hora y 50 que tiene a la crítica rendida a sus pies

José Felipe Coria, escribiendo para Diario El Universal, fue categórico en su evaluación: "David Bruckner ya es un estilista visual de primera que maneja bien la tensión de la historia; conserva en suspenso al espectador. Su mejor filme, hasta la fecha".

image "The Night House", disponible en Disney+.

Lo que hace diferente a "The Night House" de otras películas de terror actuales es que logra crear tensión y ambiente sin depender tanto de los sustos fáciles. Bruckner entiende que el verdadero miedo reside en lo sugerido, en esa sensación de que algo no encaja, pero no podés identificar exactamente qué es. Rebecca Hall entrega una actuación descomunal, cargando sobre sus hombros toda la película con un registro que va del dolor profundo al terror más visceral sin perder ni un ápice de credibilidad.

