El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno enviará el viernes (17/10) al Congreso un paquete de reformas económicas y laborales para que "la micro acompañe a la macro". El funcionario agregó que "la idea es generar ajustes a la micro, para que no quede rezagada" de la macro.
CONFIRMADO POR ADORNI
"Reformas laboral y económica pasan al próximo Congreso"
Manuel Adorni adelantó que el Gobierno enviará el viernes (17/10) las reformas laboral y económica, para que la resuelva el próximo Congreso.
Más adelante señaló
En el inicio de su discurso, el vocero presidencial enfatizó
Tiempo de reformas
Sobre las reformas que impulsarán en el Parlamento, aseguró que se deben
“Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo”, aseguró Adorni.
Al respecto, agregó:
Claro está, que todo dependerá de como se configuren las nuevas cámaras, con buena voluntad no alcanza. En ese orden el funcionario se mostró entusiasmado con el triunfo de su espacio.
Al mencionar durante el Coloquio de IDEA los posibles resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre, sostuvo que
Por último, el legislador porteño electo expuso
