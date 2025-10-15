"Reformas laboral y económica pasan al próximo Congreso"

Tiempo de reformas

Sobre las reformas que impulsarán en el Parlamento, aseguró que se deben

Otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, ofreciendo, entre otras cosas, la posibilidad de fijar el contrato en la moneda en que ambas partes decidan, sin topes como los que existen en la actualidad

“Si alguien quiere cobrar, por ejemplo, el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo”, aseguró Adorni.

Al respecto, agregó:

Necesitamos que las empresas, desde las más chicas hasta las más grandes, puedan y quieran contratar gente. Para eso tenemos que cambiar el marco vetusto vigente, que pone trabas innecesarias a quien desea emprender. La actual reglamentación laboral es un lastre.

Claro está, que todo dependerá de como se configuren las nuevas cámaras, con buena voluntad no alcanza. En ese orden el funcionario se mostró entusiasmado con el triunfo de su espacio.

Al mencionar durante el Coloquio de IDEA los posibles resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre, sostuvo que

El Gobierno confía en que después del 26 habrá un Congreso más reformista, capaz de acompañar los cambios que la Argentina necesita

Por último, el legislador porteño electo expuso

Ordenamos el plano fiscal, monetario y cambiario. En la segunda parte del mandato debemos avanzar con las reformas profundas que hacen falta para tener una economía más competitiva

