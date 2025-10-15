Se acerca el Día de la Madre y cada año es más difícil saber qué regalarle. Conseguir un regalo original y barato, no es fácil pero tampoco imposible. La aerolínea JetSmart lanzó pasajes casi a mitad de precio para consentir a las madres con un viajecito sola o en familia a buenos precios.
MUY BARATOS
Aerolínea lanzó vuelos ganga para regalar el Día de la Madre
La aerolínea JetSmart ofrece vuelos con hasta 40% de descuento para hacerle un regalo original a mamá el Día de la Madre o planificar un viaje en familia.
Conseguir el descuento es muy sencillo. Se debe ingresar a la web oficial de JetSmart (jetsmart.com) y luego ingresar el código promocional "VOLAMAMA".
El cupón aplica para viajar desde el 1° de noviembre de este año hasta el 12 de febrero de 2026. Se trata de hasta 40% de descuento en rutas nacionales.
Cuánto cuestan los pasajes 40% OFF por JetSmart
Por ejemplo, si uno quiere regalarle a mamá una escapadita a Mendoza desde Buenos Aires, se pueden conseguir pasajes desde $22.700 por tramo en diferentes fechas. Otro de los bellos destinos de nuestro país y muy cercanos en avión es Córdoba.
Hay vuelos a Córdoba desde $16.000. Un verdadero regalo. Incluso para viajar en plena temporada de verano, en enero 2026 y aprovechar las playitas, los ríos, la naturaleza o la vida nocturna entre restaurantes y las mejores obras de teatro.
Destinos del sur de nuestro país, como El Calafate, suelen estar un poco más caro. Pero de todos modos, se pueden conseguir pasajes a buen precio para regalarle a mamá.
Hay vuelos por menos de $50.000 por tramo. Por lo que es un buen momento para aprovechar y planear unas vacaciones en los paradisíacos destinos del sur de la Argentina, que en el verano enamoran con sus paisajes.
