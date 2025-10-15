Aerolínea lanzó vuelos ganga para regalar el Día de la Madre

image

Destinos del sur de nuestro país, como El Calafate, suelen estar un poco más caro. Pero de todos modos, se pueden conseguir pasajes a buen precio para regalarle a mamá.

Hay vuelos por menos de $50.000 por tramo. Por lo que es un buen momento para aprovechar y planear unas vacaciones en los paradisíacos destinos del sur de la Argentina, que en el verano enamoran con sus paisajes.

