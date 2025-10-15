La nueva licitación del Tesoro se dio en el marco del rescate a Argentina, que se conoció a través de Scott Bessent. Además del swap de US$ 20.000 millones, se sumarían otros US$ 20.000 millones de bancos privados y fondos soberanos. Ante la falta de pesos, el gobierno canceló parte de la licitación.
FALTAN PESOS
La licitación del Tesoro deja más de $2 billones en la calle
Con un rollover del 45,7% y $2,1 billones sueltos, el Tesoro enfrenta tasas altas, dudas cambiarias y vencimientos millonarios tras las elecciones.
De los $4,6 billones que tenía para licitar el Tesoro argentino hoy, miércoles 15/10, solo pudo colocar $1,75 billones y recibió ofertas por $2,6 billones, de los casi $4 billones que tenía para colocar.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó en un posteo en redes sociales que el rollover fue del 45,7%. Dado el alto nivel de tasas que exigía el mercado, el gobierno decidió cancelar la licitación de Lecaps y Boncaps:
Mientras tanto, los dólares linked pagaron tasas de hasta 10,09%. La consultora Equilibra lo explicó así: “Los bonos dólar linked ofrecieron un fuerte premio en tasas: el título con vencimiento a fines de noviembre (D28N5) pasó de -1,3% TEA en el mercado secundario a +10,1% TEA en la licitación”.
¿Qué pasará con los pesos que quedaron liberados tras la licitación?
Quedaron en la calle alrededor de $2,1 billones. Algunos lo consideran un alivio para el mercado porque mejora la cantidad de pesos disponibles y podría ayudar a bajar las tasas. Aunque el resultado depende del uso que se le de a esos pesos. La consultora Equilibra planteó que se usarán tanto para hacer tasa corta como para buscar cobertura en el dólar:
Próximos vencimientos del Tesoro
Equilibra también alerta sobre los vencimientos que tendrá que enfrentar el gobierno luego de las elecciones, a los que calificó de “vencimientos exigentes”:
