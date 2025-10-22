Rusia lanzó este miércoles un ataque masivo con misiles y drones sobre distintas ciudades de Ucrania, asesinando al menos a siete personas y provocando daños significativos en la infraestructura energética del país, a pocas horas de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que canceló su encuentro con Vladimir Putin en Hungría para no desperdiciar su tiempo.
BAJO FUEGO MUTUO
Donald Trump le cancela a Putin por una Rusia en pie de guerra: "No quiero una reunión inútil"
Donald Trump dice que canceló su reunión "inútil" con Putin prevista en Hungría, y a pocas horas después, Rusia lanza un ataque masivo en Ucrania e intimida a la OTAN con ejercicios nucleares.
En la madrugada, las fuerzas rusas iluminaron con su furia el firmamento de Ucrania, atacando en simultáneo a varias ciudades, entre ellas Dnipro, Zaporizhzhia, Izmail, Dniprovskyi e Darnytskyi, lo que generó muertes, focos de incendio y cortes generales —sobre todo en Kiev y Odesa— al dañar la infraestructura eléctrica, justo antes del invierno, y en medio de la presión de Washington para alcanzar un alto al fuego, o si no, la Casa Blanca amenaza con enviar misiles de largo alcance Tomahawk al frente de guerra ucraniano.
Al respecto, la fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia había lanzado 28 misiles balísticos y de crucero y 405 drones dirigidos predominantemente a infraestructura energética y ferroviaria. El Ministerio de Energía de Ucrania confirmó que los enjambres de drones y misiles rusos dañaron varias centrales eléctricas, dejando a las comunidades sin electricidad, calefacción ni agua en medio de las bajas temperaturas, y provocando apagones.
Trump y Putin no acuerdan sobre la paz duradera ni el alto al fuego
Unas horas antes del masivo ataque ruso de este miércoles en Ucrania, Donald Trump, el mandatario estadounidense, anunció a viva voz que canceló la reunión que mantendría en Budapest con su par ruso, Vladímir Putin, ante la negativa de Rusia a cesar los combates en Ucrania.
Al parecer, Trump canceló la cumbre después de que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijera que el impulso estadounidense a un alto al fuego en la línea del frente contradecía lo acordado con Putin en la cumbre de Alaska de agosto pasado. Estas afirmaciones pusieron en duda a Trump de si Putin estaría relamente dispuesto a negociar la paz en el encuentro en Hungría.
"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", declaró Trump el martes en la Casa Blanca, cuando los periodistas le consultaron el motivo de la cancelación y el aplazo de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas en la capital de Hungría.
La reunión fue acordada en la última conversación telefónica que ambos líderes mantuvieron hace una semana, la que Trump calificó el pasado 16 de octubre de "muy productiva". En aquella oportunidad, el líder de Estados Unidos aseveró que "dedicaron un tiempo considerable" a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizado el conflicto ucraniano. Sin embargo, no mencionó que hubiera hablado de los misiles Tomahawk, de largo alcance, que Estados Unidos planea entregar a Ucrania, una de las principales razones por las que Zelensky arribó el viernes pasado a Washington.
A principios de este mes, Trump dijo que necesitaría hablar con Putin para ver si quiere "que los Tomahawks vayan en su dirección". Ante ello, el expresidente ruso, Dmitri Medvedev, advirtió que eso "podría terminar mal para todos... sobre todo, para el propio Trump".
"Se ha dicho cientos de veces, de una manera comprensible incluso para el hombre de las estrellas, que es imposible distinguir un misil nuclear Tomahawk de uno convencional en vuelo", señaló el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Medvedev.
Ejercicios nucleares de Rusia para intimidar a Washington y la OTAN
Rusia demostró este miércoles que aún sigue en pie de guerra, en tanto Trump no le dé su palabra de honor de que tendrá garantías territoriales sobre lo ganado en batalla (o a través de cuestionados plebiscitos). El líder ruso no está dispuesto a un alto al fuego si tampoco le garantizan un paz duradera en la posguerra, y más aún si lo amenazan con enviarle misiles de largo alcance a su rival ucraniano.
Putin supervisó por videoconferencia un ejercicio de entrenamiento de fuerzas nucleares estratégicas planificado, con componentes terrestres, navales y aéreos, según informó el Kremlin. Las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk, en el noroeste de Rusia, hacia un campo de pruebas en Kamchatka.
Sineva, otro misil balístico, fue lanzado desde un submarino nuclear en el mar de Barents, fronterizo con Noruega, mientras que bombarderos Tu-95MS dispararon misiles de crucero. Noruega se une a otros países de la OTAN en un ejercicio nuclear esta semana desde los Países Bajos, con aeronaves capaces de transportar armas atómicas.
