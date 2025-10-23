Reapareció Lourdes Fernández de Bandana y contó por qué estuvo desaparecida

Embed

Lourdes, además, ya había contado públicamente episodios muy durísimos con su expareja. En una nota de hace dos años, relató: "Me cortó las extensiones con un cuchillo y me tiró por las escaleras", frase, que en su momento pasó rápido por los portales, pero hoy parece una crónica de algo anunciado.

Y esta misma mañana, el periodista Alexis Puig de El Nueve intentó contactarse telefónicamente con Lourdes: se escucha que responde ella con voz pastosa y a un hombre de fondo, pero solo se consiguen distinguir algunas pocas frases, como "No puedo... boludo, ¿me estás jodiendo?" y "¿Quién habla? No entiendo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1981337546421326228&partner=&hide_thread=false [AHORA] "¿Quién habla? No entiendo": el periodista Alexis Puig llamó a "Lowrdez" Fernández al aire y la integrante de Bandana atendió, pero no se le entendió lo que decía y se escuchó la voz de un hombre durante la comunicación.



@canal9oficial https://t.co/Dd6hmCkSXg pic.twitter.com/pwGulIocly — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 23, 2025

Algo no cierra sobre las redes de Lourdes Fernández

Lo más desconcertante del caso es que las redes sociales de Lourdes siguen activas. De hecho, en su cuenta oficial, se publicó hace pocas horas una historia que dice: "Grax LeanGG Dr con mucho amo", acompañada de una foto de una pareja caminando de la mano. En otra publicación se lee: "Reparar el vínculo. Es importante sol [sic] tenemos una sola vida y un solo amor."

image Sus redes sociales siguen activas con publicaciones confusas, pero nadie confirma que Lourdes esté bien. La Policía y la Justicia investigan mientras sus familiares y sus seguidores buscan respuestas.

Nadie sabe si esos mensajes los escribió ella o si alguien está usando su cuenta. Más raro todavía es que el día de ayer, en la misma cuenta se compartió en su muro un video anunciando la venta de entradas para el regreso de Bandana, con motivo de sus 25 años.

La Fiscalía y la Policía de la Ciudad analizan esa actividad online porque, aunque los posteos existan, no hay confirmación de que Lourdes esté bien. Según fuentes consultadas por Infobae y La Nación, ni su madre ni su entorno lograron contactarla de ninguna forma.

En redes, sus seguidores se muestran preocupados y enojados: muchos recuerdan cómo Lourdes se animó a hablar de violencia cuando todavía no era común hacerlo. "Ojalá no la dejen sola otra vez", escribió una fan en X (ex Twitter). Su compañera Lissa Vera incluso usó sus redes para manifestar su preocupación y anunciar que "dará el encuadre legal correspondiente" junto a su abogado, Fernando Cortez.

image

Lourdes fue parte de una banda que marcó a toda una generación a principios de los años 2000, y que demostró que un grupo de mujeres podía llenar estadios sin pedir permiso. Hoy, vuelve a circular su nombre, pero en clave de angustia. Hay una madre golpeando puertas, una ex pareja bajo la lupa y una artista que no aparece.

Y la pregunta, tan simple como urgente, sigue sin respuesta: ¿Dónde está Lourdes Fernández?

Actualización: apareció Lourdes y ¿promete represalias contra su madre?

Después de que sus familiares y amigos se movilizaran para buscarla, Lourdes Fernández reapareció públicamente a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En el video, la cantante explicó que se encontraba enferma y sorprendida por la repercusión de su ausencia: "Chicos, me acabo de levantar, me caen llamadas, no me dejan hacer… Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. No chicos, no no no no."

image

Lourdes aclaró además que está bien y que se informaron cosas incorrectas sobre su situación: "Estoy bien, les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias, fue un… tremendo, tremendo. Les mando un beso, gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero… estoy bien."

Recordemos que "la responsable de informal mal" fue su madre, Mabel López, por quien la investigación dio comienzo cuando denunció la desaparición de su hija. ¿Tomará represalias contra su propia madre?

Lo cierto es que, al final, a la artista no le pasó nada grave, agradeció la preocupación de sus seguidores y aseguró que se encuentra en buen estado de salud.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró