urgente24
DINERO Donald Trump > carne > Estados Unidos

CAMPO CONTRA TRUMP

Donald Trump prepara aumentar la cuota de carne Argentina y le llueven las críticas

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la cuota de carne argentina se multiplicará por cuatro. Los ganaderos se le tiraron encima a Donald Trump.

23 de octubre de 2025 - 19:45
Donald Trump prepara aumentar la cuota de carne desde Argentina.

Donald Trump prepara aumentar la cuota de carne desde Argentina.

Un funcionario de los Estados Unidos deslizó hoy, 23/10, que elevará cuatro veces la cuota para importar carne vacuna desde Argentina, que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas métricas anuales, según publicó Bloomberg. A la par, el gobierno de Donald Trump anunció medidas de apoyo a los farmers, que están pasando un momento financiero complejo.

La situación ganadera en Estados Unidos

La decisión responde a la necesidad de aliviar la presión sobre los precios de la carne en Estados Unidos, que este año alcanzaron niveles históricos. Por un lado, la demanda de carne vacuna sigue aumentando pero las cabezas producidas cayeron. Un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) plantea:

Desde 2017, Estados Unidos ha perdido más del 17 % de las granjas familiares, más de 100 000 operaciones en la última década. El rebaño nacional se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, mientras que la demanda de carne de res por parte de los consumidores ha crecido un 9 % en la última década. Dado que aumentar el tamaño del rebaño nacional lleva tiempo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) está invirtiendo ahora para que estos mercados sean menos volátiles para los ganaderos a largo plazo y más asequibles para los consumidores. Desde 2017, Estados Unidos ha perdido más del 17 % de las granjas familiares, más de 100 000 operaciones en la última década. El rebaño nacional se encuentra en su nivel más bajo en 75 años, mientras que la demanda de carne de res por parte de los consumidores ha crecido un 9 % en la última década. Dado que aumentar el tamaño del rebaño nacional lleva tiempo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) está invirtiendo ahora para que estos mercados sean menos volátiles para los ganaderos a largo plazo y más asequibles para los consumidores.

Seguir leyendo

En este contexto, la Casa Blanca busca reducir el costo de la carne para los consumidores mediante la apertura parcial a importaciones desde Argentina. El presidente Donald Trump había señalado en un vuelo de regreso a Washington que “compraríamos carne vacuna de la Argentina” para bajar los precios.

De manera paralela, el USDA anunció ayer un paquete de medidas orientadas a la ganadería norteamericana, que incluye incentivos para pastoreo en tierras federales, subsidios al seguro ganadero y menores costos para procesadores pequeños.

Las críticas a la decisión de Donald Trump

Los productores ganaderos no tardaron en poner el grito en el cielo. Consideran que esta decisión puede perjudicar la producción local. No es el primer encontronazo entre el campo y Trump, hace unas semanas los farmers ya se habían quejado por el salvataje de US$ 20.000 millones a Argentina, su segundo mayor competidor en el mercado sojero chino.

El congresista republicano Thomas Massie publicó en redes:

Imagínense, los estadounidenses quieren saber de dónde provienen sus alimentos. ¡Pronto patrocinaré una legislación para restablecer el etiquetado del país de origen en la carne de res y de cerdo! Esto es especialmente importante si nuestros supermercados van a estar inundados de carne de res argentina. Imagínense, los estadounidenses quieren saber de dónde provienen sus alimentos. ¡Pronto patrocinaré una legislación para restablecer el etiquetado del país de origen en la carne de res y de cerdo! Esto es especialmente importante si nuestros supermercados van a estar inundados de carne de res argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepThomasMassie/status/1981094811064291421&partner=&hide_thread=false

Sobre este punto, el informe publicado hoy por la USDA establece el uso de etiquetado de origen desde inicios del 2026.

image
El USDA propone el uso de etiquetas de origen que muestren "producto de EEUU" para diferenciar los productos locales de los importados.

El USDA propone el uso de etiquetas de origen que muestren "producto de EEUU" para diferenciar los productos locales de los importados.

La congresista Sharice Davids también reflejó el malestar de los productores en las redes:

Los ganaderos de Kansas, que ya luchan contra los altos costos, crían una de las mejores carnes del mundo. Deberíamos apoyarlos, no importarla de Argentina. Los ganaderos de Kansas, que ya luchan contra los altos costos, crían una de las mejores carnes del mundo. Deberíamos apoyarlos, no importarla de Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sharicedavids/status/1981397942549508522&partner=&hide_thread=false

La cuenta NowThis Impact publicó un video de un productor agropecuario que cuestiona la intención de Donald Trump de importar carne como medida de control de precios, a la que califica de “mentalidad socialista”, que difiere de la mentalidad de mercado estadounidense, “de oferta y demanda”. También cuestiona que el presidente busque recortar las ganancias de los ganaderos justo “cuando estaban haciendo un poco de dinero”.

La cuenta acota que en general los ganaderos son votantes de Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nowthisimpact/status/1981080731183972461&partner=&hide_thread=false

La respuesta de Donald Trump

Ante la oleada de críticas que fueron apareciendo, Donald Trump escribió en su red social Truth Social:

Los ganaderos, a quienes adoro, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% para Brasil. Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años: ¡terrible! Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante para mí. Los ganaderos, a quienes adoro, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% para Brasil. Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años: ¡terrible! Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante para mí.

image
El posteo de Donald Trump contra los ganaderos.

El posteo de Donald Trump contra los ganaderos.

La medida de la carne se anunciaría en días

En declaraciones a CNBC, la secretaria del USDA, Brooke Rollins, relativizó la magnitud de las compras argentinas: explicó que Estados Unidos consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales unas 10 millones son de origen nacional, y que el resto se importa. Señaló que, dentro de ese marco, “no será mucho lo que compremos” de Argentina. Además agregó que la medida se conocería en días.

Asimismo, advirtió que cualquier apertura dependerá de la seguridad sanitaria: “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y el Departamento de Agricultura tiene que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, dijo. Fue respondida por la Sociedad Rural Argentina, a través de su presidente Nicolás Pino, quien aseveró que la Argentina no tiene problemas de aftosa desde hace más de 20 años.

Qué significa la medida para los diferentes actores

Para Argentina, este aumento de cuota representa una oportunidad importante para sus exportaciones de carne vacuna, dado que abre un nuevo mercado con volumen significativo. Asimismo, el contexto global de precios elevados brinda una ventana de demanda para los exportadores argentinos.

Para los consumidores en Estados Unidos, la medida puede traducirse en una oferta más diversificada de carne, lo que podría contribuir a moderar precios. Pero esto dependerá de la escala real de importación y de los factores logísticos y de certificación sanitaria, que la administración del USDA considera clave.

El aumento de la cuota a 80.000 toneladas métricas implica que Argentina podrá exportar al mercado estadounidense una fracción mayor de su producción, lo cual puede fortalecer su posición como proveedor internacional.

Más noticias en Urgente24

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES