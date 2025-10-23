Donald Trump prepara aumentar la cuota de carne Argentina y le llueven las críticas

Las críticas a la decisión de Donald Trump

Los productores ganaderos no tardaron en poner el grito en el cielo. Consideran que esta decisión puede perjudicar la producción local. No es el primer encontronazo entre el campo y Trump, hace unas semanas los farmers ya se habían quejado por el salvataje de US$ 20.000 millones a Argentina, su segundo mayor competidor en el mercado sojero chino.

El congresista republicano Thomas Massie publicó en redes:

Imagínense, los estadounidenses quieren saber de dónde provienen sus alimentos. ¡Pronto patrocinaré una legislación para restablecer el etiquetado del país de origen en la carne de res y de cerdo! Esto es especialmente importante si nuestros supermercados van a estar inundados de carne de res argentina. Imagínense, los estadounidenses quieren saber de dónde provienen sus alimentos. ¡Pronto patrocinaré una legislación para restablecer el etiquetado del país de origen en la carne de res y de cerdo! Esto es especialmente importante si nuestros supermercados van a estar inundados de carne de res argentina.

Sobre este punto, el informe publicado hoy por la USDA establece el uso de etiquetado de origen desde inicios del 2026.

image El USDA propone el uso de etiquetas de origen que muestren "producto de EEUU" para diferenciar los productos locales de los importados.

La congresista Sharice Davids también reflejó el malestar de los productores en las redes:

Los ganaderos de Kansas, que ya luchan contra los altos costos, crían una de las mejores carnes del mundo. Deberíamos apoyarlos, no importarla de Argentina. Los ganaderos de Kansas, que ya luchan contra los altos costos, crían una de las mejores carnes del mundo. Deberíamos apoyarlos, no importarla de Argentina.

La cuenta NowThis Impact publicó un video de un productor agropecuario que cuestiona la intención de Donald Trump de importar carne como medida de control de precios, a la que califica de “mentalidad socialista”, que difiere de la mentalidad de mercado estadounidense, “de oferta y demanda”. También cuestiona que el presidente busque recortar las ganancias de los ganaderos justo “cuando estaban haciendo un poco de dinero”.

La cuenta acota que en general los ganaderos son votantes de Trump.

La respuesta de Donald Trump

Ante la oleada de críticas que fueron apareciendo, Donald Trump escribió en su red social Truth Social:

Los ganaderos, a quienes adoro, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% para Brasil. Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años: ¡terrible! Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante para mí. Los ganaderos, a quienes adoro, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% para Brasil. Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años: ¡terrible! Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante para mí.

image El posteo de Donald Trump contra los ganaderos.

La medida de la carne se anunciaría en días

En declaraciones a CNBC, la secretaria del USDA, Brooke Rollins, relativizó la magnitud de las compras argentinas: explicó que Estados Unidos consume alrededor de 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales unas 10 millones son de origen nacional, y que el resto se importa. Señaló que, dentro de ese marco, “no será mucho lo que compremos” de Argentina. Además agregó que la medida se conocería en días.

Asimismo, advirtió que cualquier apertura dependerá de la seguridad sanitaria: “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y el Departamento de Agricultura tiene que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, dijo. Fue respondida por la Sociedad Rural Argentina, a través de su presidente Nicolás Pino, quien aseveró que la Argentina no tiene problemas de aftosa desde hace más de 20 años.

Qué significa la medida para los diferentes actores

Para Argentina, este aumento de cuota representa una oportunidad importante para sus exportaciones de carne vacuna, dado que abre un nuevo mercado con volumen significativo. Asimismo, el contexto global de precios elevados brinda una ventana de demanda para los exportadores argentinos.

Para los consumidores en Estados Unidos, la medida puede traducirse en una oferta más diversificada de carne, lo que podría contribuir a moderar precios. Pero esto dependerá de la escala real de importación y de los factores logísticos y de certificación sanitaria, que la administración del USDA considera clave.

El aumento de la cuota a 80.000 toneladas métricas implica que Argentina podrá exportar al mercado estadounidense una fracción mayor de su producción, lo cual puede fortalecer su posición como proveedor internacional.

