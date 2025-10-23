Pablo Quirno, canciller: Polémica, interpretaciones y varias chicanas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Solanopo/status/1981392682091237418&partner=&hide_thread=false Pablo Quirno es el canciller de Trump y de la JP Morgan, no de la Argentina. — Gabriel Solano (@Solanopo) October 23, 2025

No fueron pocos los que destacaron el vínculo de Pablo Quirno con JP Morgan:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/econdataarg/status/1981386921042378791&partner=&hide_thread=false Lo de Quirno en la cartera de exterior vendrá por el lado de acuerdo arancelario - relación con JP morgan? — Juan Manuel (@econdataarg) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FelicitasBV/status/1981380420152238442&partner=&hide_thread=false Un hombre del JP Morgan para cancillería: Pablo Quirno. — Felicitas Bonavitta (@FelicitasBV) October 23, 2025

image

Otros se preguntan cuáles son las virtudes y/o experiencia de Pablo Quirno como diplomático y relaciones internacionales...

Captura de pantalla 2025-10-23 124850

Otras repercusiones en X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gabyspepe/status/1981386595165995506&partner=&hide_thread=false Pablo Quirno será el nuevo canciller. ¿Qué significa? Reafirma el alineamiento absoluto con EEUU y respaldo de Milei a Caputo. Sturze, no se haga los rulos. “Sinceraron, Caputo maneja economía y cancillería como un trader de finanzas”, dicen en la línea tradicional de Cancillería — Gabriela Pepe (@gabyspepe) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mis2centavos/status/1981380293715251270&partner=&hide_thread=false Pablo Quirno, actual secretario de finanzas, será el nuevo canciller.



Y bueno, necesitaban a alguien que hable inglés, y mucho para elegir no había. — Javier Smaldone (@mis2centavos) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1981378483541475502&partner=&hide_thread=false QUIRNO???? El pelotudo que gritó FLOTAAAAAA antes de que el dólar se vaya a la mierda? Qué tiene que ver un secretario de finanzas con la Cancillería??? https://t.co/A3ud5Rybnb — Marian Herrera (@marianherrrera) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/somosradioam530/status/1981385592563724642&partner=&hide_thread=false Pablo Quirno como nuevo canciller.

Otro ex JP Morgan al poder.



“Es un gesto para el dueño de todo este circo: Donald Trump. No es un diplomático, es un hombre de los mercados, servil a los intereses de EE.UU.”



Lo analizamos en #Bonavitta530: una política exterior cada… pic.twitter.com/5CEv124y4h — Somos Radio AM 530 (@somosradioam530) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Gerrrrman/status/1981383314947665998&partner=&hide_thread=false Pablo Quirno canciller, la entrega de la soberanía es total. Porque no ponen directamente un yanqui y listo? Henry Kissinger BME pero seguro hay otro parecido. James Cheek está vivo? Sería más digno que Quirno. — Anti-VAR (@Gerrrrman) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bernabemmm/status/1981381144651116602&partner=&hide_thread=false Hace poco Quirno acusó a China de la corrida cambiaria en Argentina, particularmente al banco chino ICBC. Hoy es el nuevo canciller elegido. — Bernabé Malacalza (@bernabemmm) October 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/thekillerpro_/status/1981393221533257957&partner=&hide_thread=false ¿Pablo Quirno es el mismo que hacía este papelón en lo de Fantino gritando que el dólar flota? Gran valor para la Cancillería. pic.twitter.com/9YW8r6XWF8 — The killer (@thekillerpro_) October 23, 2025

