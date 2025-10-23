urgente24
ACTUALIDAD Pablo Quirno > Javier Milei > Gerardo Werthein

REPERCUSIONES

Pablo Quirno, canciller: Polémica, interpretaciones y varias chicanas

Javier Milei nombró a Pablo Quirno, secretario de Finanzas, como nuevo canciller. En redes abundan las interpretaciones, críticas y chicanas...

23 de octubre de 2025 - 13:18
Pablo Quirno, nuevo canciller de la Argentina.

Pablo Quirno, nuevo canciller de la Argentina.

En primer lugar, hay que destacar que el nombramiento de Quirno puede ser leído como un empoderamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, que extiende su influencia en las relaciones internacionales del Gobierno, especialmente con USA, que es el sostén del programa económico vigente. Sin embargo, hay quienes consideran que es "una elegante forma de desarmarle el equipo a Toto Caputo".

También están quienes consideran que esta designación es un "gesto a Donald Trump" ya que Pablo Quirno se ha mostrado en contra de la influencia de China en la Argentina. Incluso llegó a acusar a un banco de esa nacionalidad por la corrida cambiaria.

La diputada de Fuerza Patria Vanesa Siley se expresó en ese sentido: "si sospechabas de la entrega de Argentina que está haciendo Milei, arrodillándose con EEUU, con la designación de Pablo Quirno queda confirmado. Más cipayo no se consigue".

Desde la Izquierda, Gabriel Solano y una opinión similar:

No fueron pocos los que destacaron el vínculo de Pablo Quirno con JP Morgan:

Otros se preguntan cuáles son las virtudes y/o experiencia de Pablo Quirno como diplomático y relaciones internacionales...

Otras repercusiones en X:

