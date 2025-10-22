A solo días de las elecciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva baja: el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia. La decisión, que venía madurando hace semanas, fue comunicada anoche 21/10 al Presidente, en medio de un clima de fuerte tensión interna dentro del círculo más cercano al mandatario.
Crisis en Cancillería: Gerardo Werthein renunció y Santiago Caputo gana más poder en el Gobierno
Gerardo Werthein no aguantó la presión y "operaciones" de Santiago Caputo y finalmente (tras días de rumores) renunció a la Cancillería.
Según confirmaron fuentes oficiales, la renuncia de Werthein estaba prevista para después de los comicios del 26 de octubre, pero el canciller decidió adelantarla tras un nuevo cortocircuito con Santiago Caputo, el principal asesor presidencial y figura clave del llamado “triángulo de hierro” que conforma junto a Karina Milei y el propio jefe de Estado.
Gerardo Werthein se cansó de las operetas
“Gerardo estaba cansado de que lo operen”, confesó un funcionario de Cancillería que siguió de cerca las últimas semanas de conflicto. Las fricciones con el entorno digital del Gobierno se habían vuelto insostenibles. En particular, tras la fallida reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, cuando el expresidente estadounidense condicionó su apoyo económico a la continuidad del gobierno libertario en el poder.
Esa declaración pública de Trump desató un vendaval interno: en redes, referentes libertarios como Daniel Parisini —más conocido como El Gordo Dan— culparon directamente a Werthein del traspié diplomático. Desde entonces, el canciller quedó bajo fuego cruzado y sin respaldo político dentro del Gobierno.
Santiago Caputo festeja
En la Casa Rosada reconocen que la relación entre Werthein y Caputo estaba “totalmente rota”. Según fuentes del Ejecutivo, el canciller cuestionaba la creciente influencia del asesor en las decisiones de política exterior, mientras Caputo lo acusaba de mantener vínculos débiles con el Partido Republicano y de no haber conseguido el respaldo esperado de Washington.
La renuncia llega, además, en un contexto de desgaste acelerado dentro del gabinete. En paralelo, crecen los rumores sobre otros posibles cambios de figuras claves, entre ellas el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que también estaría en la cuerda floja.
Dentro del oficialismo ya circulan posibles reemplazos. El nombre que más suena para ocupar el cargo es el de Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y dirigente cercano a Santiago Caputo. “Tiene línea directa con el asesor y con la Secretaría General. Es alguien del riñón libertario”, resumió una fuente del Gobierno.
Interna feroz, aunque el Gobierno la niega
Mientras tanto, el Presidente mantiene silencio público sobre la dimisión de su canciller. En Balcarce 50 prefieren bajarle el tono a la crisis, pero puertas adentro admiten que el momento no podría ser más inoportuno: a tres días de las elecciones, con las encuestas cerradas y el frente externo convulsionado, el Gobierno enfrenta su primera baja sensible en el gabinete.
“Werthein se va molesto, pero tranquilo. Siente que cumplió su etapa”, comentó un colaborador cercano al diplomático. Sin embargo, la salida deja al descubierto una interna cada vez más feroz dentro del oficialismo, donde la figura de Caputo sigue ganando poder mientras la Cancillería queda, una vez más, en el centro de la tormenta.
