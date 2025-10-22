Crisis en Cancillería: Gerardo Werthein renunció y Santiago Caputo gana más poder en el Gobierno

La renuncia llega, además, en un contexto de desgaste acelerado dentro del gabinete. En paralelo, crecen los rumores sobre otros posibles cambios de figuras claves, entre ellas el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que también estaría en la cuerda floja.

Dentro del oficialismo ya circulan posibles reemplazos. El nombre que más suena para ocupar el cargo es el de Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y dirigente cercano a Santiago Caputo. “Tiene línea directa con el asesor y con la Secretaría General. Es alguien del riñón libertario”, resumió una fuente del Gobierno.

Interna feroz, aunque el Gobierno la niega

Mientras tanto, el Presidente mantiene silencio público sobre la dimisión de su canciller. En Balcarce 50 prefieren bajarle el tono a la crisis, pero puertas adentro admiten que el momento no podría ser más inoportuno: a tres días de las elecciones, con las encuestas cerradas y el frente externo convulsionado, el Gobierno enfrenta su primera baja sensible en el gabinete.

“Werthein se va molesto, pero tranquilo. Siente que cumplió su etapa”, comentó un colaborador cercano al diplomático. Sin embargo, la salida deja al descubierto una interna cada vez más feroz dentro del oficialismo, donde la figura de Caputo sigue ganando poder mientras la Cancillería queda, una vez más, en el centro de la tormenta.

