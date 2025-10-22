Empleo: En Tucumán, una cadena cerró tres supermercados y hay bronca en los empleados

Según los trabajadores, la medida habría afectado a más de 100 puestos de trabajo, con epicentro en el Gran Buenos Aires. Todo ello surge por el fuerte cambio en los hábitos de consumo, especialmente en el segmento más bajo a nivel socioeconómico.

No es casualidad que la compañía haya resuelto el cierre de sucursales de la marca Vea por encima de otras operaciones. Esta última estuvo originalmente pensada para abarcar ofertas más económicas y ubicarse en sectores con menor poder de compra.

De esa manera, Cencosud habría reorientado sus esfuerzos hacia las sedes de mayor rentabilidad. Con ello, se propuso la reubicación de decenas de trabajadores que en muchos casos aceptaron, pero que en otros no admitieron el cambio o directamente no les fue ofrecida esa opción.

Supermercado vea.jpg Menos empleo en supermercados.

Bajo consumo

El principal factor que condicionó el cambio de estrategia de Cencosud fue la caída del consumo. En ese sentido, el gremio de Comercio bonaerense indicó que tan solo en GBA el desplome en el rubro supermercados alcanzó el 30% mientras que los almacenes sufrieron una caída del 21%.

Si bien la baja de la inflación impactó positivamente en un ritmo menor de aumento de precios, la falta de recomposición salarial empujó a los clientes a rediseñar sus consumos, limitando el gasto en grandes cadenas. Todo esto golpeó especialmente en el segmento de bajo poder de compra, al que estaba destinada la cadena Vea.

Más noticias en Urgente24:

Hidroeléctricas: Semana clave para reprivatizar las represas, con muchas consultas y 'limitados' interesados

Venta de carne a USA: Desconcierto de la SRA que pide que llamen a la secretaria de Trump

En Rosario, Javier Milei también es persona no grata: "Mentiroso, ladrón y vende patria"