En medio de un contexto complejo para el empleo en Argentina, el cierre de tres supermercados en Tucumán generó fuerte preocupación entre los más de 60 empleados afectados. Los locales, de la marca Vea (Cencosud), fueron eliminados como parte de una reestructuración de las operaciones de la empresa en el país.
SIN CONSUMO
Empleo: En Tucumán, una cadena cerró tres supermercados y hay bronca en los empleados
Una cadena de supermercados levantó tres locales en Tucumán y generó incertidumbre entre los empleados, que esperaban ser reubicados. Recorte de empleo.
Según los empleados de los supermercados de calle Córdoba, Tafí Viejo y avenida Colón, la marca se habría comprometido a reubicarlos en otras sucursales sin poner en riesgo sus puestos de trabajo. Sin embargo, la denuncia del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) de Tucumán indicó que la compañía procedió a enviar telegramas de despido incumpliendo la promesa de mantener vigentes las posiciones.
La versión sindical indica que la promesa de reubicación habría correspondido a una “táctica” de la empresa para poder proceder con el cierre de los locales de manera ordenada. Según los trabajadores, Cencosud excusó la maniobra en “altos costos de alquiler y baja en las ventas”, lo que resultó en la decisión final sobre los tres comercios.
Por otra parte, el SEOC cuestionó los planes nacionales de la empresa. Según el sindicato, Cencosud estaría buscando quedarse con las operaciones de Carrefour en Argentina, mientras reduce su propia planta de empleados.
Cierres en todo el país
La eliminación de supermercados Vea es una estrategia que abarcó a gran parte del país por parte de Cencosud. La empresa dueña de otras marcas como Jumbo, Disco y Easy resolvió reducir su presencia en distintos puntos del país como Castelar, Hurlingham y Moreno (provincia de Buenos Aires), San Martín (Catamarca) y Villa Krause (San Juan).
Según los trabajadores, la medida habría afectado a más de 100 puestos de trabajo, con epicentro en el Gran Buenos Aires. Todo ello surge por el fuerte cambio en los hábitos de consumo, especialmente en el segmento más bajo a nivel socioeconómico.
No es casualidad que la compañía haya resuelto el cierre de sucursales de la marca Vea por encima de otras operaciones. Esta última estuvo originalmente pensada para abarcar ofertas más económicas y ubicarse en sectores con menor poder de compra.
De esa manera, Cencosud habría reorientado sus esfuerzos hacia las sedes de mayor rentabilidad. Con ello, se propuso la reubicación de decenas de trabajadores que en muchos casos aceptaron, pero que en otros no admitieron el cambio o directamente no les fue ofrecida esa opción.
Bajo consumo
El principal factor que condicionó el cambio de estrategia de Cencosud fue la caída del consumo. En ese sentido, el gremio de Comercio bonaerense indicó que tan solo en GBA el desplome en el rubro supermercados alcanzó el 30% mientras que los almacenes sufrieron una caída del 21%.
Si bien la baja de la inflación impactó positivamente en un ritmo menor de aumento de precios, la falta de recomposición salarial empujó a los clientes a rediseñar sus consumos, limitando el gasto en grandes cadenas. Todo esto golpeó especialmente en el segmento de bajo poder de compra, al que estaba destinada la cadena Vea.
