Finalmente la Justicia determinó la inocencia de Lizy Tagliani, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Marley y Humberto Tortonese en la causa que inició Viviana Canosa por presunta trata de personas y Yanina Latorre, quien tenía una amistad con su colega no dudó en liquidarla al respecto.
TRAS EL REVÉS JUDICIAL
Yanina Latorre le hizo la cruz a Viviana Canosa: "Le solté la mano"
Luego de que la Justicia absolviera a las figuras denunciadas por la conductora, Yanina Latorre manifestó que haría si estuviese en el lugar de su colega.
Por medio del programa radial que conduce por El Observador, reveló que hubiera echo en el caso de haber estado en su lugar. En primera instancia relató que hizo "un show nacional" a cambio del rating, que por aquel entonces la acompañaba por la pantalla de El Trece, a raíz de ensuciar a Lizy Tagliani que está en un proceso de adopción.
Asimismo, destacó que sus acusaciones fueron en contra de "toda gente gay" y se animó a señalar: "Ya la gente cree que el trans o el gay es un degenerado". Fue en ese entonces que indicó: "Yo pediría disculpas. Es grave. No es decir 'esta estaba embarazada' y no estaba embarazada. Es grave. O sea, yo pediría disculpas".
"Yo al principio la banqué hasta que un día le solté la mano porque me di cuenta que no llegávamos a ningún lado", añadió posteriormente dejando en claro que está en contra de los dichos que ejecutó en el programa Viviana en vivo que ya no sale al aire.
Lizy Tagliani fue absuelta por la Justicia y cargó contra Viviana Canosa
Hace algunos días la Justicia resolvió absolver a Lizy Tagliani tras la denuncia que hizo Viviana Canosa sobre presunta trata de personas.
En el programa A la tarde fueron en busca de su palabra y expresó: "Siempre estuve firme porque nunca nada de todo eso pasó ni de casualidad".
"Segura estuve siempre. Estuve triste, pero insegura jamás", aclaró más tarde la humorista.
Y añadió con seguridad: "Lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia es en donde voy a llegar a todas las instancias que sean necesarias".
