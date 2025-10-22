Yanina Latorre le hizo la cruz a Viviana Canosa: "Le solté la mano"

Lizy Tagliani fue absuelta por la Justicia y cargó contra Viviana Canosa

Hace algunos días la Justicia resolvió absolver a Lizy Tagliani tras la denuncia que hizo Viviana Canosa sobre presunta trata de personas.

En el programa A la tarde fueron en busca de su palabra y expresó: "Siempre estuve firme porque nunca nada de todo eso pasó ni de casualidad".

"Segura estuve siempre. Estuve triste, pero insegura jamás", aclaró más tarde la humorista.

Y añadió con seguridad: "Lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia es en donde voy a llegar a todas las instancias que sean necesarias".

