Emilia Clarke, la actriz que hizo historia en Game of Thrones, apareció de golpe en Argentina y nadie entendía por qué. Lo que empezó como un video casual en un café porteño terminó siendo un viaje inesperado por el país, lleno de paisajes, mates y momentos que mostraron una versión distinta y más humana de la "Madre de Dragones".
DE PALERMO A JUJUY
Qué hizo Emilia Clarke en Argentina y por qué todos están hablando de ella
Emilia Clarke en Argentina: del café en Palermo al mate en las Salinas, la "Madre de Dragones" cambió el trono de Poniente por una aventura bien criolla.
Game of Thrones quedó lejos: la actriz se rindió ante el mate y la ruta norteña
Todo empezó cuando una usuaria de TikTok la grabó en un bar de Palermo tomando un chai latte con leche vegetal, según confirmó el local al sitio TN Show. La escena parecía una casualidad, pero días más tarde la actriz confirmó su estadía en el país con un posteo en Instagram que decía: "Por fin... y finalmente. Unas vacaciones para ser documentadas. Helen, lo hicimos bien."
Ahí se desató la locura. Clarke compartió una serie de fotos que mostraron su paso por Buenos Aires, Misiones y el norte argentino, en un itinerario que parecía armado por alguien que realmente quería conocer el país, no solo sacarse selfies.
Se la vio caminando entre los paraguas celestes y blancos de la Galería Solar de French en San Telmo, posando frente a las Cataratas del Iguazú y más tarde relajada en las Salinas Grandes de Jujuy, con el sol cayendo detrás de las montañas.
En las fotos, Clarke aparece comiendo alfajores de maicena y tomando mate, riéndose con su amiga, la guionista Helen Kingston, y compartiendo momentos que podrían ser los de cualquier turista curiosa. En una imagen aparecen dos llamas tapadas con mantas coloridas, una wiphala ondeando al viento y un cartel que pide no alimentarlas: un retrato perfecto del norte.
No hubo producción ni maquillaje de revista, y eso es lo que la hizo más cercana: una actriz internacional viajando sin pretensiones, con el entusiasmo de quien descubre algo por primera vez. En plena era de las visitas fugaces y las stories vacías, su recorrido fue una bocanada de aire fresco.
La otra cara de Emilia Clarke: menos Hollywood, más tierra y mate
Lo más interesante del paso de Emilia Clarke por Argentina no fue su fama, sino la naturalidad con la que se mostró como una persona más. No vino a filmar ni a promocionar una marca: vino a despejar la cabeza, a probar un mate y a reírse de su pelo encrespado con hashtags como #thankgodforburnerphones y #imcryingtoyouargentina.
Esa actitud, lejos del divismo que suele rodear a las figuras de Hollywood, la conectó con el público argentino de una manera genuina. En menos de una hora, su publicación superó los 100 mil "me gusta" y recibió miles de comentarios de fans argentinos que celebraron su paso con humor y cariño. Hasta Lali Espósito y Marley comentaron el post, encantados con su simpleza.
Pero más allá del furor, su visita mostró que Argentina sigue siendo un país que enamora desde lo simple. No se necesita un dron ni un filtro caro para captar la belleza de un atardecer jujeño o la fuerza de las cataratas; alcanza con una mirada atenta y ganas de dejarse sorprender. Y la británica lo entendió enseguida, y quizás por eso su posteo se sintió tan real, tan distinto a los viajes "de influencer".
Detrás de las fotos hay algo más profundo: una mujer que sobrevivió a dos aneurismas cerebrales y aprendió a disfrutar cada día con gratitud. Tal vez por eso, su paso por Argentina fue también una especie de reconexión con lo esencial.
Y sí, podrá sonar exagerado, pero ver a Daenerys Targaryen tomando mate en un café porteño es una imagen que dice mucho más de nosotros que de ella: que incluso una reina de ficción puede encontrar, acá, un lugar donde bajar la guardia y sentirse en casa.
