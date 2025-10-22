El dólar blue marca un récord nominal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1980984997772447988&partner=&hide_thread=false No va a haber ningún cambio al esquema actual https://t.co/0AzPCaE4lY — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2025

El propio Yosovitch había recordado que “ayer se vendieron US$ 45,5 millones para mantener la banda”, una cifra que pone en evidencia el costo de la defensa cambiaria a días del evento electoral.

La dolarización manda

El movimiento de los últimos días deja en claro que la demanda de cobertura domina la escena. Los inversores, tanto minoristas como institucionales, reducen su exposición a pesos y buscan refugio en activos dolarizados.

El dólar cripto, que opera las 24 horas, también acompaña el salto y se ubica en torno a $1.585, con una suba del 0,3%. En el interior del país, las cotizaciones se alinean al récord de la City: $1.555 en el GBA, $1.565 en el interior y $1.550 en portales digitales.

image

Los bonos vuelven a caer y el Merval se tiñe de rojo

El S&P Merval retrocede alrededor del 1%, arrastrado por la toma de cobertura preelectoral y la debilidad regional. En el panel líder se destacan las bajas de Supervielle, Comercial del Plata, Ternium y BBVA, mientras que las siderúrgicas también ajustan por el retroceso del acero en los mercados internacionales.

image

Los bonos soberanos en dólares acompañan la tendencia bajista. El AL29D pierde 2,7%, mientras que el AL30D y el AL35D caen 0,7%. Los inversores aprovechan para realizar ganancias tras el repunte reciente impulsado por el anuncio de recompra de deuda. La falta de detalles sobre el programa y el clima de incertidumbre electoral frenan el apetito por riesgo.

image

Desde las mesas porteñas explican que se trata de una “dolarización anticipada” típica de períodos electorales. La falta de definiciones y la volatilidad global refuerzan la búsqueda de cobertura. La expectativa de que la brecha siga ampliándose impulsa aún más la demanda de divisas paralelas.

Expectativas cruzadas

Con los dólares financieros firmes, los bonos en baja y el blue en máximos históricos, el mercado argentino transita una semana decisiva. La sensación general es de repliegue, no de pánico, pero sí de fuerte desconfianza.

Los analistas coinciden en que el tipo de cambio está tensionado al límite y que, sin una señal política contundente, el riesgo de una corrección posterior a las elecciones se mantiene alto.

Por ahora, la estrategia oficial apunta a resistir. Sin embargo, la tendencia de las pantallas y el humor de la City marcan otra realidad.

El dólar blue rompe su récord, los inversores se refugian en cobertura y el Gobierno enfrenta el desafío de mantener la calma hasta que pase la tormenta electoral. El dólar blue rompe su récord, los inversores se refugian en cobertura y el Gobierno enfrenta el desafío de mantener la calma hasta que pase la tormenta electoral.

