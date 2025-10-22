El dólar blue alcanzó un nuevo récord nominal de $1.565 en una jornada atravesada por la cautela y la presión dolarizadora que domina el mercado. A cuatro ruedas de las elecciones legislativas, la plaza financiera se mueve con una única consigna y es cubrirse en dólares.
AHORA EN $1.550
El dólar blue marca un récord nominal
El dólar blue alcanzó un nuevo récord nominal de $1.565 en una jornada atravesada por la cautela y la presión dolarizadora que domina el mercado.
El Banco Central volvió a intervenir tras haber vendido el martes US$ 45,5 millones para sostener el tipo de cambio. El esfuerzo oficial, sumado a la compra de pesos del Tesoro de Estados Unidos a través del Banco Santander, no logró detener la escalada del paralelo ni contener al mayorista, que cerró en $1.490,50, prácticamente sobre el techo de la banda.
El dólar MEP operó en torno a $1.589, mientras el contado con liqui se ubicó cerca de $1.608. En tanto, el dólar oficial avanzó a $1.522,63, y la brecha con el blue superó nuevamente el 70%, lo que refleja la desconfianza del mercado sobre la sostenibilidad del esquema actual.
Caputo niega cambios, pero el mercado no
El ministro de Economía, Luis Caputo, negó en redes sociales que el Gobierno tenga previsto modificar el esquema cambiario después de las elecciones del 26 de octubre. Respondió al periodista Julián Yosovitch, quien advirtió que el techo de la banda había sido vulnerado y que probablemente haya un ajuste tras los comicios.
Caputo replicó de forma tajante que “no habrá ningún cambio en el esquema actual”. Sin embargo, la reacción del mercado muestra que pocos le creen. Las ventas del BCRA para sostener el tipo de cambio y el avance del mayorista hasta el límite del techo marcan que la tensión es evidente.
El propio Yosovitch había recordado que “ayer se vendieron US$ 45,5 millones para mantener la banda”, una cifra que pone en evidencia el costo de la defensa cambiaria a días del evento electoral.
La dolarización manda
El movimiento de los últimos días deja en claro que la demanda de cobertura domina la escena. Los inversores, tanto minoristas como institucionales, reducen su exposición a pesos y buscan refugio en activos dolarizados.
El dólar cripto, que opera las 24 horas, también acompaña el salto y se ubica en torno a $1.585, con una suba del 0,3%. En el interior del país, las cotizaciones se alinean al récord de la City: $1.555 en el GBA, $1.565 en el interior y $1.550 en portales digitales.
Los bonos vuelven a caer y el Merval se tiñe de rojo
El S&P Merval retrocede alrededor del 1%, arrastrado por la toma de cobertura preelectoral y la debilidad regional. En el panel líder se destacan las bajas de Supervielle, Comercial del Plata, Ternium y BBVA, mientras que las siderúrgicas también ajustan por el retroceso del acero en los mercados internacionales.
Los bonos soberanos en dólares acompañan la tendencia bajista. El AL29D pierde 2,7%, mientras que el AL30D y el AL35D caen 0,7%. Los inversores aprovechan para realizar ganancias tras el repunte reciente impulsado por el anuncio de recompra de deuda. La falta de detalles sobre el programa y el clima de incertidumbre electoral frenan el apetito por riesgo.
Desde las mesas porteñas explican que se trata de una “dolarización anticipada” típica de períodos electorales. La falta de definiciones y la volatilidad global refuerzan la búsqueda de cobertura. La expectativa de que la brecha siga ampliándose impulsa aún más la demanda de divisas paralelas.
Expectativas cruzadas
Con los dólares financieros firmes, los bonos en baja y el blue en máximos históricos, el mercado argentino transita una semana decisiva. La sensación general es de repliegue, no de pánico, pero sí de fuerte desconfianza.
Los analistas coinciden en que el tipo de cambio está tensionado al límite y que, sin una señal política contundente, el riesgo de una corrección posterior a las elecciones se mantiene alto.
Por ahora, la estrategia oficial apunta a resistir. Sin embargo, la tendencia de las pantallas y el humor de la City marcan otra realidad.
