Esperando a Bessent y al BCRA, Luis Caputo niega cambios pero el dólar vuelve a subir

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1981003172614488326&partner=&hide_thread=false "Swap" del u$s 20.000 millones para pago de intereses y amortizaciones 2026

Créditos de consorcio de bancos por u$s 20.000 millones adicionales

"Tratativas" para programa de recompra de bonos

Sin embargo, los bonos siguen cayendo. La falta de confianza es enorme.- pic.twitter.com/UP16GMZPfa — Christian Buteler (@cbuteler) October 22, 2025

En tanto, el dólar blue opera en su récord nominal de $1.545.

La intervención ayer del BCRA y la compra de pesos del Tesoro de USA no fue suficiente para evitar que el mayorista llegue al techo de la banda cambiaria. Ya no hay salvavidas que alcance y el mercado descuenta devaluación post 26-O, como deja entrever Yosovitch para enojo de Caputo.

En cuanto a los bonos, operaban con bajas de hasta el 1,5% con el Global 2035 a la cabeza.

