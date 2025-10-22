El Banco Central (BCRA) vendió este martes (21/10) US$ 45.5 millones para contener la disparada del dólar y el Tesoro de USA compró pesos vía banco Santander. Se espera que el Central este miércoles (22/10) vuelva a vender. Luis Caputo negó cambios en el esquema cambiario pero el dólar vuelve a subir.
Esperando a Bessent y al BCRA, Luis Caputo niega cambios pero el dólar vuelve a subir
Luis Caputo volvió a negar cambios en el esquema cambiario pero no convence y vuelve a subir el dólar. Expectativa por ventas del BCRA.
Luis Caputo niega pero el dólar sube
En una respuesta en la red social X al periodista Julián Yosovitch que aseguró que el día después de las elecciones del 26/10 habrá un cambio en el esquema cambio, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró tajante: "No va a haber ningún cambio al esquema actual".
La declaración el ministro ocurren a tres rondas cambiarias de las elecciones legislativas nacionales, y en medio del alza del dólar por la tensión financiera que se intensificó en las últimas semanas.
Caputo respondió a la aseveración de Yosovitch que en un X recordó esta mañana que “ayer se vendieron u$s 45,5M para sostener el tipo de cambio dentro de la banda” y por lo tanto, “el esquema tendrá que ser modificado ya que el techo fue vulnerado”. E insistió en el mismo posteo: “ Tras las elecciones, probablemente se vendrán cambios”.
El blue en máximo histórico, bonos mal
Tras el cruce, el dólar oficial se mantenía en los $1515 en la apertura del mercado cambiario pero el tipo de cambio mayorista cotizaba a $1.489 cerca del techo de la banda que hoy es de $1.491,6.
En tanto, el dólar blue opera en su récord nominal de $1.545.
La intervención ayer del BCRA y la compra de pesos del Tesoro de USA no fue suficiente para evitar que el mayorista llegue al techo de la banda cambiaria. Ya no hay salvavidas que alcance y el mercado descuenta devaluación post 26-O, como deja entrever Yosovitch para enojo de Caputo.
En cuanto a los bonos, operaban con bajas de hasta el 1,5% con el Global 2035 a la cabeza.
