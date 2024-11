Una ex Game Of Thrones está a punto de ser Tomb Raider para Amazon Prime

La competencia es feroz en Amazon Prime

La batalla por el papel no fue fácil. Turner se enfrentó a una dura competencia que incluyó a estrellas como Emma Mackey (Sex Education) y Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody). La única estadounidense en la tienda fue Mackenzie Davis, conocida por Station Eleven. Sin embargo, la ex Game of Thrones logró destacarse entre todas las candidatas británicas que buscaban ponerse en la piel de la legendaria arqueóloga.