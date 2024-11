Game of Thrones llegará al cine: Warner Bros ya trabaja en el proyecto más ambicioso de Poniente

¿De qué podría tratar la peli?

En realidad, según la información proporcionada, aún no hay detalles sobre la trama específica de la película. El proyecto está en una etapa muy temprana de desarrollo, tanto que ni siquiera tienen director, guionista o elenco asignado.

Lo único que se menciona como interesante es que podría ser la primera producción que explore eventos posteriores a la serie original de Game of Thrones, ya que hasta ahora todos los proyectos derivados (House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms) han sido precuelas - es decir, historias ambientadas antes de los eventos de Game of Thrones.

image.png

Esto abre muchas posibilidades interesantes:

Podrían explorar qué pasó con Arya Stark en sus viajes al oeste de Westeros

El destino de Jon Snow más allá del Muro

Cómo le fue a Bran como Rey de los Seis Reinos

La reconstrucción de King's Landing

Pero por ahora todo esto es especulación, ya que Warner Bros. solo confirmó que están desarrollando la idea de llevar este universo al cine, sin dar más detalles sobre la historia que planean contar.

