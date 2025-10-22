Un nuevo shopping va a llegar a Buenos Aires y va a estar en una zona top, donde sin duda habrá muchísima concurrencia. Este lugar va a combinar propuestas de gastronomía, perfumería y también indumentaria con firmas internacionales y locales. Imperdible.
SENSACIÓN
Furor por el nuevo shopping que llega a Buenos Aires: qué marcas va a tener
En Recoleta, una zona muy top de Buenos Aires, vas a poder disfrutar de un nuevo espacio con un shopping increíble que está catalogado como bioclimático. El mismo estará en lo que era el Buenos Aires Design y se espera que sea furor en su apertura.
El nuevo shopping de Buenos Aires que marca tendencia
OH! Buenos Aires va a ser la gran apuesta de la ciudad para actualizar las propuestas de centros comerciales. El mismo estará en el barrio de Recoleta y tiene una propuesta muy innovadora. Se va a tratar de un espacio muy grande con muchísimos locales.
Este shopping va a contar con 150 locales, además de patios al aire libre y espacios gastronómicos que serán de primer nivel. Algunas de las firmas internacionales generaron muchísimo revuelo en redes sociales, además de gran ansiedad.
Stella McCartney va a ser una de las marcas que arribará al país y marcará un hito, pero eso no es todo. Psycho Bunny, Golden Goose, Saint-Tropez, Juicy Couture o Anthropologie también están arrasando en redes cuando se anunció que estarán en este gran shopping.
