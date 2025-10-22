Está con vida la Argentina que había desaparecido en España

Posteriormente, dijo sentir "alivio" por el llamado, luego de más de una semana de incertidumbre sobre el paradero de su hija, que se encontraba incomunicada y despertó las alertas de la Guardia Civil española y la Policía Nacional.

Paola Mariana Lens tiene 26 años y viajó hacia España por una oferta laboral. Foto: Captura

Lens viajó a principios de octubre hacia España para trabajar como niñera en Palma de Mallorca. La joven de Villa Devoto llegó el 6 de octubre al país europeo, pero a los pocos días se le perdió el rastro. Desde el 14 no se sabía nada de ella, cuando tuvo el último contacto con su familia.

En su cuenta de Instagram, la joven pidió que desestimen las tareas en búsqueda de su paradero. "Agradezco todos sus mensajes", comienza el mensaje difundido en su cuenta de Instagram mientras acota "¡Yo estoy bien!".

