"DESCONEXIÓN VOLUNTARIA"
Está con vida la Argentina que había desaparecido en España
Paola Mariana Lens, se presentó en una comisaría. La Argentina dijo que lo suyo fue una "desconexión voluntaria"
La madre de Paola Mariana Lens, la argentina de 26 años que viajó a España para trabajar de niñera y había desaparecido, confirmó el miércoles (22/10) que recibió una llamada donde le avisaron que encontraron bien a su hija.
Desde la Embajada de Argentina en España confirmaron que la chica se presentó voluntariamente en la comisaría y dijo que había establecido una "desconexión voluntaria".
Así lo informó Gabriela (la madre) a los medios de comunicación que se encontraban en la puerta de su casa mientras ella salía hacia el aeropuerto de Ezeiza, previo vuelo a Palma de Mayorca.
Qué dijo la madre
"No sé más nada, me dijeron eso, que estaba en la comisaria y que cuando llegue los llame", explicó Gabriela, quien no pudo hasta el momento hablar con su hija ni recibió demasiadas precisiones en ese llamado.
Posteriormente, dijo sentir "alivio" por el llamado, luego de más de una semana de incertidumbre sobre el paradero de su hija, que se encontraba incomunicada y despertó las alertas de la Guardia Civil española y la Policía Nacional.
Paola Mariana Lens tiene 26 años y viajó hacia España por una oferta laboral. Foto: Captura
Lens viajó a principios de octubre hacia España para trabajar como niñera en Palma de Mallorca. La joven de Villa Devoto llegó el 6 de octubre al país europeo, pero a los pocos días se le perdió el rastro. Desde el 14 no se sabía nada de ella, cuando tuvo el último contacto con su familia.
En su cuenta de Instagram, la joven pidió que desestimen las tareas en búsqueda de su paradero. "Agradezco todos sus mensajes", comienza el mensaje difundido en su cuenta de Instagram mientras acota "¡Yo estoy bien!".
