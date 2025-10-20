Supermercados mayoristas lanzan el Black Week con impresionantes descuentos

CADAM espera que esta acción promocional impacte positivamente en toda la cadena de valor. La intención es transformar los “números en rojo” en “números negros”, como indica el nombre del evento, y aportar un impulso adicional a la actividad comercial de cara a fin de año, históricamente uno de los períodos más activos del calendario de consumo.

Consumo masivo: ¿Qué dicen los números recientes?

El consumo masivo sufrió un duro retroceso en septiembre de 2025, con una caída interanual del 4,4%, según la consultora Scentia. La contracción se concentró principalmente en las grandes cadenas de supermercados, que se derrumbaron al mismo ritmo que el indicador general.

El dato refleja no solo la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, sino también cambios estructurales en los hábitos de compra. Entre los ganadores del mes se destacaron:

E-commerce: +14,7% interanual

Autoservicios independientes: +8,6%

Mayoristas: +8,5%

Estos resultados muestran una reconfiguración del mapa comercial, con una migración hacia formatos percibidos como más eficientes o económicos.

Supermercados, mayoristas y descuentos: ¿Cómo fue la comparación mensual?

Comparando septiembre con agosto, el panorama tampoco es alentador, el consumo total se retrajo un 3,7% mensual, con bajas en casi todos los formatos. Los supermercados lideraron la caída con un descenso del 5,9% frente al mes anterior. El único canal que logró cerrar el mes con variación positiva fue el comercio electrónico, con una suba mensual del 1,1%, consolidando su posición como el segmento más estable tanto en comparación anual como mensual.

supermercados mayoristas descuentos 2

¿Qué resultados acumula el sector en 2025?

A pesar del mal desempeño de septiembre, el acumulado del año (enero a septiembre) mantiene un leve crecimiento del 1,8%. Este resultado se explica principalmente por:

E-commerce: +11,9% en los primeros nueve meses

Canal mayorista: +9,4% en el mismo período

Estos datos confirman que los formatos mayoristas y digitales se consolidan como las opciones preferidas de los consumidores.

Más noticias en Urgente24

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar

Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista