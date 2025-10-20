Los supermercados mayoristas se preparan para una nueva edición del Black Mayorista Nacional, una semana de descuentos especiales que se llevará a cabo del 17 al 23 de noviembre en todo el país. La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y se prepara para reactivar el consumo.
IMPERDIBLE
Supermercados mayoristas lanzan el Black Week con impresionantes descuentos
Inspirado en el concepto del “Black Friday”, el Black Mayorista Nacional traslada la lógica de grandes descuentos al comercio de supermercados mayoristas.
Con rebajas de hasta el 40% en productos de consumo masivo, el evento apunta a generar un efecto multiplicador que beneficie a toda la cadena comercial. Desde fabricantes y distribuidores, hasta autoservicios, almacenes de barrio y consumidores finales. La propuesta surge como respuesta a la caída sostenida del sector mayorista, que acumula un descenso del 5,4% en las ventas durante el primer semestre de 2025.
Supermercados y mayoristas: ¿Cómo funcionará la Black Week?
Inspirado en el concepto del “Black Friday”, el Black Mayorista Nacional traslada la lógica de grandes descuentos al comercio mayorista, un segmento tradicionalmente excluido de estas campañas. A diferencia de otros eventos, esta iniciativa está dirigida tanto a comercios minoristas de proximidad como al público general, que podrá acceder a las promociones en puntos de venta físicos y plataformas online.
Entre los productos en promoción se encuentran alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y artículos de hogar, con descuentos de hasta el 40%. El objetivo es dinamizar las ventas y reducir el stock excedente que actualmente enfrentan muchos distribuidores y mayoristas, mientras se mejora la rentabilidad en un contexto inflacionario y con caída del consumo.
¿Por qué los supermercados mayoristas son clave en la economía argentina?
Con fuerte presencia en el interior del país y en áreas suburbanas, los mayoristas conectan a los productores con los pequeños comercios, como autoservicios, almacenes y supermercados de barrio, que siguen siendo los puntos de compra preferidos por muchos consumidores.
CADAM espera que esta acción promocional impacte positivamente en toda la cadena de valor. La intención es transformar los “números en rojo” en “números negros”, como indica el nombre del evento, y aportar un impulso adicional a la actividad comercial de cara a fin de año, históricamente uno de los períodos más activos del calendario de consumo.
Consumo masivo: ¿Qué dicen los números recientes?
El consumo masivo sufrió un duro retroceso en septiembre de 2025, con una caída interanual del 4,4%, según la consultora Scentia. La contracción se concentró principalmente en las grandes cadenas de supermercados, que se derrumbaron al mismo ritmo que el indicador general.
El dato refleja no solo la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, sino también cambios estructurales en los hábitos de compra. Entre los ganadores del mes se destacaron:
- E-commerce: +14,7% interanual
- Autoservicios independientes: +8,6%
- Mayoristas: +8,5%
Estos resultados muestran una reconfiguración del mapa comercial, con una migración hacia formatos percibidos como más eficientes o económicos.
Supermercados, mayoristas y descuentos: ¿Cómo fue la comparación mensual?
Comparando septiembre con agosto, el panorama tampoco es alentador, el consumo total se retrajo un 3,7% mensual, con bajas en casi todos los formatos. Los supermercados lideraron la caída con un descenso del 5,9% frente al mes anterior. El único canal que logró cerrar el mes con variación positiva fue el comercio electrónico, con una suba mensual del 1,1%, consolidando su posición como el segmento más estable tanto en comparación anual como mensual.
¿Qué resultados acumula el sector en 2025?
A pesar del mal desempeño de septiembre, el acumulado del año (enero a septiembre) mantiene un leve crecimiento del 1,8%. Este resultado se explica principalmente por:
- E-commerce: +11,9% en los primeros nueve meses
- Canal mayorista: +9,4% en el mismo período
Estos datos confirman que los formatos mayoristas y digitales se consolidan como las opciones preferidas de los consumidores.
Más noticias en Urgente24
Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)
La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya
Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito
Selección Argentina 0 - Marruecos 2: tras un Mundial Sub 20 espectacular, solo faltó coronar
Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista