Con motivo del Día de la Madre, que se celebra este domingo 19 de octubre, los principales bancos y billeteras digitales del país lanzaron una serie de descuentos, reintegros y cuotas sin interés para incentivar las compras.
DOMINGO 19 DE OCTUBRE
Día de la Madre: Los mejores descuentos y promociones bancarias para ahorrar a lo grande
Con rebajas que llegan al 50% y planes de financiación extendidos, el Día de la Madre es una oportunidad ideal para ahorrar en buenos regalos.
Las ofertas se concentran en rubros como indumentaria, gastronomía, tecnología, perfumería, librerías y decoración, con beneficios que alcanzan hasta el 50% de ahorro y planes de financiación de hasta 24 cuotas.
Estas promociones se convierten en una oportunidad para aprovechar rebajas exclusivas tanto en tiendas físicas como online, además de combinar los beneficios de los bancos con los de billeteras como MODO, Cuenta DNI y Ualá.
Banco Provincia: Descuentos con Cuenta DNI y cuotas sin interés
El Banco Provincia ofrece este sábado un 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro.
Además, brinda un 10% en librerías, también con hasta 4 cuotas sin interés.
Para quienes usan Cuenta DNI, hay un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana, con un tope de $8000 por persona.
Banco Nación: Hasta 25% de reintegro y financiación en 18 cuotas
El Banco Nación se suma con reintegros de hasta 25% y hasta 18 cuotas sin interés en indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía.
Pagando con tarjetas Visa o Mastercard a través de BNA+ MODO, los descuentos llegan al 20% en ropa (tope $30.000), 15% en perfumería (tope $30.000) y 15% en librerías (tope $10.000).
Quienes cobran el sueldo en la entidad tienen un 5% adicional sin tope, y las tarjetas Black y Platinum acceden a un 25% off en gastronomía, con tope de $50.000.
Banco Ciudad: Beneficios en tecnología y moda
El Banco Ciudad ofrece 20% de descuento (tope $20.000) en Frávega y On City, y otro 20% en Samsung (tope $20.000), pagando con QR en locales o tiendas online.
Las promociones estarán disponibles hasta el domingo, con opciones de financiación sin interés.
Banco Patagonia: Promociones en shoppings y tiendas online
El Banco Patagonia lanzó descuentos de hasta 25% con todas las tarjetas y 3 cuotas sin interés en Galerías Pacífico, Unicenter, Plaza Oeste, Portal Rosario, Shopping Bahía Blanca, Shopping Palmares y más.
Los clientes del Plan Sueldos y Jubilados acceden a 30% de descuento (tope $20.000).
Además, en la tienda Club Patagonia, todo el mes se puede comprar en 12 cuotas sin interés y hasta 50 cuotas fijas.
ICBC: El banco con el descuento más alto
El ICBC encabeza las promociones con un 50% de descuento (tope $50.000) y 12 cuotas sin interés en Gift Cards de moda.
El 17 y 18 de octubre, ofrece además un 40% de reintegro (tope $50.000) y 6 cuotas sin interés en shoppings como Alto Palermo, DOT Baires, Unicenter y Paseo Aldrey, entre otros.
Banco Galicia: Beneficios para clientes Galicia y Éminent
El Banco Galicia otorga este jueves un 20% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria para todos sus clientes, y un 25% para Galicia Éminent.
En ropa deportiva, los descuentos son del 20% con tope de $40.000 para Galicia y 25% con tope de $60.000 para Éminent, válidos en 34 shoppings y 100 marcas de todo el país.
Banco Credicoop: Hasta 40% de ahorro y cuotas sin interés
El Banco Credicoop ofrece hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos hasta el viernes.
Además, este jueves y viernes hay 20% en shoppings, y durante el fin de semana se podrá acceder a 40% en supermercados Coto (tope $18.000), 20% en Simmons y 12 cuotas en La Cardeusse.
También se incluyen marcas de descanso como Suavestar, Cannon y Piero.
Banco Supervielle: promociones con MODO y beneficios escalonados
El Banco Supervielle otorga descuentos escalonados según el tipo de cliente, pagando con MODO desde su app:
- 20% (tope $20.000) para cartera general.
- 25% (tope $25.000) para Plan Sueldo.
- 30% (tope $30.000) para Identité.
En Palmares, los topes suben hasta $40.000, y además hay 12 cuotas sin interés en la Tienda Supervielle de Mercado Libre.
Banco Macro: Reintegros sin tope y ahorros en gastronomía
El Banco Macro ofrece el 16 y 17 de octubre un 20% de ahorro sin tope en shoppings como Palmas del Pilar y Unicenter, pagando con MODO QR o NFC.
Hasta el domingo, también brinda un 10% con tope de $10.000 en más de 60 centros comerciales y un 20% (tope $20.000) en gastronomía el 18 y 19 de octubre.
Banco Columbia: Descuentos en moda, peluquerías y gastronomía
El Banco Columbia ofrece 30% en indumentaria femenina (tope $30.000) y 30% en peluquerías (tope $15.000) del 17 al 19 de octubre.
También suma 20% con MODO en Frávega, On City y Samsung, y promociones en restaurantes y fast food durante el fin de semana.
Banco Comafi: Descuentos según el tipo de cliente
El Banco Comafi tiene 20% (tope $25.000) y 6 cuotas sin interés, y 30% (tope $40.000) y 9 cuotas para clientes Comafi Único.
Pagando con MODO, los descuentos aplican en Paula Cahen D’Anvers, Rouge, Dexter y Yagmour.
El 19 de octubre, hay 25% en restaurantes (tope $25.000) y 30% para Comafi Único (tope $40.000).
En Heladerías Daniel, ofrece hasta 30% de descuento.
Banco del Sol: Planes de hasta 24 cuotas y reintegros
El Banco del Sol combina cuotas sin interés y reintegros en moda, tecnología, belleza y hogar.
Tiendas como Lázaro y Las Margaritas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés, mientras que Whirlpool y KitchenAid permiten financiar entre 6 y 18 cuotas.
Con tarjetas contactless, hay 10% de reintegro con crédito y 20% con débito, con un tope mensual de $4000.
¿Qué otras billeteras ofrecen descuentos por el Día de la Madre?
- MODO: hasta el 19 de octubre, 10% de reintegro en 70 shoppings del país (tope $10.000 por banco), acumulable con las promociones bancarias.
- Ualá: 30% de reintegro (tope $7500) en restaurantes, bares y cafeterías, pagando con tarjetas Ualá desde el celular.
- Naranja X: del 16 al 19 de octubre, 25% de descuento (tope $20.000) y 3 cuotas sin interés en indumentaria, calzado y experiencias seleccionadas.
Para sacar el mayor provecho de las ofertasse recomienda combinar descuentos bancarios con reintegros de billeteras digitales, y planificar las compras antes del fin de semana.
