Día de la Madre: Los mejores descuentos y promociones bancarias para ahorrar a lo grande

Para quienes usan Cuenta DNI, hay un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana, con un tope de $8000 por persona.

Banco Nación: Hasta 25% de reintegro y financiación en 18 cuotas

El Banco Nación se suma con reintegros de hasta 25% y hasta 18 cuotas sin interés en indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía.

Pagando con tarjetas Visa o Mastercard a través de BNA+ MODO, los descuentos llegan al 20% en ropa (tope $30.000), 15% en perfumería (tope $30.000) y 15% en librerías (tope $10.000).

Quienes cobran el sueldo en la entidad tienen un 5% adicional sin tope, y las tarjetas Black y Platinum acceden a un 25% off en gastronomía, con tope de $50.000.

Banco Ciudad: Beneficios en tecnología y moda

El Banco Ciudad ofrece 20% de descuento (tope $20.000) en Frávega y On City, y otro 20% en Samsung (tope $20.000), pagando con QR en locales o tiendas online.

Las promociones estarán disponibles hasta el domingo, con opciones de financiación sin interés.

Banco Patagonia: Promociones en shoppings y tiendas online

El Banco Patagonia lanzó descuentos de hasta 25% con todas las tarjetas y 3 cuotas sin interés en Galerías Pacífico, Unicenter, Plaza Oeste, Portal Rosario, Shopping Bahía Blanca, Shopping Palmares y más.

Los clientes del Plan Sueldos y Jubilados acceden a 30% de descuento (tope $20.000).

Además, en la tienda Club Patagonia, todo el mes se puede comprar en 12 cuotas sin interés y hasta 50 cuotas fijas.

ICBC: El banco con el descuento más alto

El ICBC encabeza las promociones con un 50% de descuento (tope $50.000) y 12 cuotas sin interés en Gift Cards de moda.

El 17 y 18 de octubre, ofrece además un 40% de reintegro (tope $50.000) y 6 cuotas sin interés en shoppings como Alto Palermo, DOT Baires, Unicenter y Paseo Aldrey, entre otros.

Banco Galicia: Beneficios para clientes Galicia y Éminent

El Banco Galicia otorga este jueves un 20% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria para todos sus clientes, y un 25% para Galicia Éminent.

En ropa deportiva, los descuentos son del 20% con tope de $40.000 para Galicia y 25% con tope de $60.000 para Éminent, válidos en 34 shoppings y 100 marcas de todo el país.

Banco Credicoop: Hasta 40% de ahorro y cuotas sin interés

El Banco Credicoop ofrece hasta 40% de descuento y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos hasta el viernes.

Además, este jueves y viernes hay 20% en shoppings, y durante el fin de semana se podrá acceder a 40% en supermercados Coto (tope $18.000), 20% en Simmons y 12 cuotas en La Cardeusse.

También se incluyen marcas de descanso como Suavestar, Cannon y Piero.

Banco Supervielle: promociones con MODO y beneficios escalonados

El Banco Supervielle otorga descuentos escalonados según el tipo de cliente, pagando con MODO desde su app:

20% (tope $20.000) para cartera general.

para cartera general. 25% (tope $25.000) para Plan Sueldo.

para Plan Sueldo. 30% (tope $30.000) para Identité.

En Palmares, los topes suben hasta $40.000, y además hay 12 cuotas sin interés en la Tienda Supervielle de Mercado Libre.

Banco Macro: Reintegros sin tope y ahorros en gastronomía

El Banco Macro ofrece el 16 y 17 de octubre un 20% de ahorro sin tope en shoppings como Palmas del Pilar y Unicenter, pagando con MODO QR o NFC.

Hasta el domingo, también brinda un 10% con tope de $10.000 en más de 60 centros comerciales y un 20% (tope $20.000) en gastronomía el 18 y 19 de octubre.

Banco Columbia: Descuentos en moda, peluquerías y gastronomía

El Banco Columbia ofrece 30% en indumentaria femenina (tope $30.000) y 30% en peluquerías (tope $15.000) del 17 al 19 de octubre.

También suma 20% con MODO en Frávega, On City y Samsung, y promociones en restaurantes y fast food durante el fin de semana.

Banco Comafi: Descuentos según el tipo de cliente

El Banco Comafi tiene 20% (tope $25.000) y 6 cuotas sin interés, y 30% (tope $40.000) y 9 cuotas para clientes Comafi Único.

Pagando con MODO, los descuentos aplican en Paula Cahen D’Anvers, Rouge, Dexter y Yagmour.

El 19 de octubre, hay 25% en restaurantes (tope $25.000) y 30% para Comafi Único (tope $40.000).

En Heladerías Daniel, ofrece hasta 30% de descuento.

Banco del Sol: Planes de hasta 24 cuotas y reintegros

El Banco del Sol combina cuotas sin interés y reintegros en moda, tecnología, belleza y hogar.

Tiendas como Lázaro y Las Margaritas ofrecen hasta 12 cuotas sin interés, mientras que Whirlpool y KitchenAid permiten financiar entre 6 y 18 cuotas.

Con tarjetas contactless, hay 10% de reintegro con crédito y 20% con débito, con un tope mensual de $4000.

¿Qué otras billeteras ofrecen descuentos por el Día de la Madre?

MODO: hasta el 19 de octubre, 10% de reintegro en 70 shoppings del país (tope $10.000 por banco), acumulable con las promociones bancarias.

hasta el 19 de octubre, del país (tope $10.000 por banco), acumulable con las promociones bancarias. Ualá: 30% de reintegro (tope $7500) en restaurantes, bares y cafeterías , pagando con tarjetas Ualá desde el celular .

en , pagando con . Naranja X: del 16 al 19 de octubre, 25% de descuento (tope $20.000) y 3 cuotas sin interés en indumentaria, calzado y experiencias seleccionadas.

Para sacar el mayor provecho de las ofertasse recomienda combinar descuentos bancarios con reintegros de billeteras digitales, y planificar las compras antes del fin de semana.

