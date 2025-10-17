Gimena Accardi rompió el silencio tras el incipiente romance de Nicolás Vázquez

"Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", expresó con vehemencia la reconocida artista, de 72 años. Asimismo, se ubicó como la "jefa de manada de las ovejas negras" y manifestó: "La aplaudo y de pie".

Además, de inmediato añadió: "Gimenita hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que los molesta, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana. Si tuvo una infidelidad yo diría: '¿Una?'".

Asimismo, como si fuera poco aprovechó para parafrasear al teólogo y espiritualista alemán Bert Hellinger: "Decía Bert Hellinger que una buena pareja de muchos años tiene por lo menos siete permitidos. Este fue uno, me parece que le faltarían otros seis".

