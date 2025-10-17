En la noche del jueves (16/10) Gimena Accardi rompió el silencio y habló por primera vez desde que Nicolás Vázquez confirmó que está saliendo con su compañera Dai Fernández, con quien protagoniza la obra teatral "Rocky". En diálogo con Yanina Latorre para Sálvese quien pueda por América TV, la actriz opinó sin filtros sobre su exnovio y su incipiente romance.
QUÉ DIJO
Gimena Accardi rompió el silencio tras el incipiente romance de Nicolás Vázquez
Luego de que su expareja confirmara que comenzó una relación con su compañera de elenco, Gimena Accardi dio la cara y opinó al respecto.
“Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa“, destacó con animosidad de evitar conflictos. Respecto a cómo habría nacido la relación sentimental entre su exnovio y la artista, señaló: ”Siempre fueron muy amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se estuvieron conteniendo, que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos. Me alegra".
Asimismo, al respecto de las especulaciones en torno a las fechas y los rumores de infidelidad, sostuvo tajante: "Entiendo que suceda y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora“.
“Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”, explicó.
Graciela Alfano felicitó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad
El divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ha ocupado un gran lugar de la agenda mediática nacional y Graciela Alfano no se privó de opinar al respecto después de que la cronista de Los Profesionales de Siempre le preguntara luego de que la actriz haya confesado que le fue infiel a su exmarido.
"Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", expresó con vehemencia la reconocida artista, de 72 años. Asimismo, se ubicó como la "jefa de manada de las ovejas negras" y manifestó: "La aplaudo y de pie".
Además, de inmediato añadió: "Gimenita hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que los molesta, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana. Si tuvo una infidelidad yo diría: '¿Una?'".
Asimismo, como si fuera poco aprovechó para parafrasear al teólogo y espiritualista alemán Bert Hellinger: "Decía Bert Hellinger que una buena pareja de muchos años tiene por lo menos siete permitidos. Este fue uno, me parece que le faltarían otros seis".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos
Este país borró del mapa VIH, sífilis y hepatitis B y la OMS lo validó oficialmente
A Wanda Nara se le va cortando la soga: Qué decisión tomó Telefe
La NASA hizo un hallazgo único en el sistema solar que paralizó a la ciencia
Increíble: científicos logran crear óvulos humanos funcionales a partir de células de piel común