"LA APLAUDO Y DE PIE"

Graciela Alfano felicitó a Gimena Accardi tras confesar haber sido infiel

En medio del escándalo, Graciela Alfano se sumó a la voces que defendieron a la actriz tras las críticas recibidas por su infidelidad a Nicolás Vázquez.

28 de agosto de 2025 - 08:43
Graciela Alfano felicitó a Gimena Accardi luego de confesar que ha sido infiel.

"Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", dijo con vehemencia la reconocida artista, de 72 años. Asimismo, se ubicó como la "jefa de manada de las ovejas negras" y expresó: "La aplaudo y de pie".

Asimismo, de inmediato agregó: "Gimenita hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que los molesta, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana. Si tuvo una infidelidad yo diría: '¿Una?'".

Además, como si fuera poco aprovechó para parafrasear al teólogo y espiritualista alemán Bert Hellinger: "Decía Bert Hellinger que una buena pareja de muchos años tiene por lo menos siete permitidos. Este fue uno, me parece que le faltarían otros seis".

Sabrina Rojas, al igual que Graciela Alfano, también apoyó a Gimena Accardi

Es preciso recordar que quien también habló al respecto fue Sabrina Rojasquien decidió opinar a favor de su colega y también lo hizo en el ciclo televisivo que se emite por El Nueve.

La artista lo llevó al terreno del género y dijo: "Cuando el hombre es infiel empiezan a fijarse más en la cornuda y empiezan a ir a buscar la corunda y empiezan a ver qué le pasa a la cornuda, que poner el foco en el infiel".

Sin embargo, además señaló que en esta ocasión una gran parte decidió criticar a la artista y "se trataba todo de una manera más seria".

"Cuando tratamos infidelidades de los hombres sin pensar que hay una mujer que está su casa enterándose de una noticia horrible a veces lo tratamos con gracia, nos reímos", expresó visiblemente molesta.

