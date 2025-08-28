Graciela Alfano felicitó a Gimena Accardi tras confesar haber sido infiel

Sabrina Rojas, al igual que Graciela Alfano, también apoyó a Gimena Accardi

Es preciso recordar que quien también habló al respecto fue Sabrina Rojasquien decidió opinar a favor de su colega y también lo hizo en el ciclo televisivo que se emite por El Nueve.

La artista lo llevó al terreno del género y dijo: "Cuando el hombre es infiel empiezan a fijarse más en la cornuda y empiezan a ir a buscar la corunda y empiezan a ver qué le pasa a la cornuda, que poner el foco en el infiel".

Sin embargo, además señaló que en esta ocasión una gran parte decidió criticar a la artista y "se trataba todo de una manera más seria".

"Cuando tratamos infidelidades de los hombres sin pensar que hay una mujer que está su casa enterándose de una noticia horrible a veces lo tratamos con gracia, nos reímos", expresó visiblemente molesta.

