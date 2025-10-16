Lizy Tagliani fue absuelta por la Justicia y acorraló a Viviana Canosa

Lizy Tagliani también tiene en la mira a Lucas Bertero

Otro que en su momento había salido a ensuciar públicamente a Lizy Tagliani fue el periodista Lucas Bertero.

El por entonces panelista de Mujeres Argentinas había asegurado que eran amigos hasta que se peleó con Viviana Canosa. "Me pisoteó, me limpió y nunca más me habló", había asegurado.

Sus ataques en medio de la disputa judicial, la incentivaron a denunciarlo y al respecto dijo: "Creo que Lucas apeló y creo que los precesos no van a llegar".

Sin embargo, dejó en claro que su intención es no dejarlo inconcluso y aclaró: "Se iniciará todo de nuevo con otro juez, otro juzgado".

