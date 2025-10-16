La Justicia determinó que Lizy Tagliani no está imputada en la causa que comenzó Viviana Canosa por presunta trata de personas. Tras conocer la resolución judicial la conductora confesó que está "re bien" y esperando con ansias al 15 de noviembre cuando deberá presentarse en los triunales de Lomas de Zamora "para el juicio por calumnias e injurias".
"NO TENGO EL CULO SUCIO"
Lizy Tagliani fue absuelta por la Justicia y acorraló a Viviana Canosa
La conductora Lizy Tagliani celebró la decisión del juez y aseguró que continuará firme con la denuncia que le realizó a su colega por calumnias e injurias.
"Siempre estuve firme porque nunca nada de todo eso pasó ni de casualidad", aseguró en la nota que dio para A la tarde por la pantalla de América TV y agregó tajante: "No tengo el culo sucio". "Segura estuve siempre. Estuve triste, pero insegura jamás", aclaró la humorista.
Asimismo, reveló cuál es su principal objetivo es ir en contra de su colega que cuando conducía el programa Viviana en vivo la había acusado de abusadora de menores: "Lo único que me importa ahora es terminarlo en la Justicia es en donde voy a llegar a todas las instancias que sean necesarias".
La denuncia a su vez involucraba a varias figuras del medio entre las que se destacaban Elizabeth Vernaci, Florencia Peña, Marley, Humberto Tortonese y Damián Betular. Es preciso destacar que quien también habló al respecto fue la conductora radial quien molesta aprovechó su programa en Pop Radio para apuntar: “Salió el fallo, ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló y nos llenó de mierda. nadie está involucrado y no se presenta ningún papel, ninguna víctima”.
Lizy Tagliani también tiene en la mira a Lucas Bertero
Otro que en su momento había salido a ensuciar públicamente a Lizy Tagliani fue el periodista Lucas Bertero.
El por entonces panelista de Mujeres Argentinas había asegurado que eran amigos hasta que se peleó con Viviana Canosa. "Me pisoteó, me limpió y nunca más me habló", había asegurado.
Sus ataques en medio de la disputa judicial, la incentivaron a denunciarlo y al respecto dijo: "Creo que Lucas apeló y creo que los precesos no van a llegar".
Sin embargo, dejó en claro que su intención es no dejarlo inconcluso y aclaró: "Se iniciará todo de nuevo con otro juez, otro juzgado".
