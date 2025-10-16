Santiago Bausili no sabe cuándo se activa el swap y admite "enorme demanda de cobertura"

"Después de las elecciones el shock habrá pasado. Reafirmamos y no anticipamos ningún cambio en el sistema de bandas y régimen cambios”, subrayó.

Se demora el swap y se acerca el 26/10

"Se trata de una facilidad que alcanzamos dentro un esquema que esperamos ejecutarlo pronto. El swap es un tipo de facilidad de provisión de liquidez a un país como pasó con México en los 90 y que buscamos actualizarlo", dijo Bausili cuando le preguntaron en el panel del Atlantic Council sobre cuándo se activará el intercambio de monedas.

caputo-bausili.jpg El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. NA

“Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas para completar la documentación y esperaríamos que muy pronto podamos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá el swap”, completó sin poder dar precisiones

Cuando le repreguntaron al funcionario si el swap se activaría antes de las elecciones legislativas, solo contestó: “ Eso esperamos”.

