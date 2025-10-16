Santiago Bausili no sabe cuándo se activa el swap y admite "enorme demanda de cobertura"

Ya lo dijimos en Urgente24: la reunión entre Trump y Milei terminó sin anuncios y el swap de US$ 20.000 millones con el Tesoro de USA sigue sin activarse. El titular del BCRA, Santiago Bausili, admitió que no sabe cuándo ocurrirá eso y que mientras " hay una enorme demanda de cobertura que está fuera de proporción”.
El presidente del Banco Central Santiago Bausili, aún no sabe cuándo se activa el swap de US$20.000 millones con USA y admitió “una enorme demanda de cobertura”
Santiago Bausili: "Hay un shock político"
Tanto Bausili como el resto del equipo económico de Javier Milei aparecieron públicamente por primera vez desde el acuerdo económico con USA para contestar preguntas.
El titular del Banco Central admitió que "hay una enorme demanda de cobertura que está fuera de proporción. Esperemos que se revierta después del 26 de octubre". Pero resaltó que hay una " fase de cobertura previa a las elecciones" y calificó a la situación financiera como "muy extrema".
Y sobre el acuerdo con USA solo dijo que “ya hemos llegado, conceptualmente, a un acuerdo sobre el marco”.
Bausili insistió en que hay un " shock político" y descartó cambios en la política cambiaria: " no creemos que debemos recalibrar todo el programa o el sistema de bandas en este contexto".
"Después de las elecciones el shock habrá pasado. Reafirmamos y no anticipamos ningún cambio en el sistema de bandas y régimen cambios”, subrayó.
Se demora el swap y se acerca el 26/10
"Se trata de una facilidad que alcanzamos dentro un esquema que esperamos ejecutarlo pronto. El swap es un tipo de facilidad de provisión de liquidez a un país como pasó con México en los 90 y que buscamos actualizarlo", dijo Bausili cuando le preguntaron en el panel del Atlantic Council sobre cuándo se activará el intercambio de monedas.
“Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas para completar la documentación y esperaríamos que muy pronto podamos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá el swap”, completó sin poder dar precisiones
Cuando le repreguntaron al funcionario si el swap se activaría antes de las elecciones legislativas, solo contestó: “ Eso esperamos”.
