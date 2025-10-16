Después de más de diez años, Tron: Ares llegó a los cines para relanzar la saga y terminó siendo un batacazo: apenas $60 millones a nivel mundial frente a un presupuesto de $180 millones. ¿Puede Disney rescatar la saga después de este desastre? Y, sobre todo, ¿qué pasa con Jared Leto que no logra convencer ni al público más fiel?
¿LE SACAN EL ENCHUFE?
'Tron: Ares' fracasa estrepitosamente y Disney ya piensa en abandonar la saga
El público no quiso ver 'Tron: Ares' en el cine, a Disney le preocupa y Jared Leto ve su carrera en jaque. ¿Podrá renacer la saga o murió antes de tiempo?
Tron: La saga que Disney no pudo traer de vuelta
Parecía una apuesta segura, con un universo visual poderoso y un actor reconocido como Jared Leto, pero Tron: Ares terminó siendo un despliegue impresionante de efectos que no logró conectar con el público.
La película, dirigida por Joachim Rønning, recaudó apenas $33,2 millones en Estados Unidos y otros $27 millones en el resto del mundo, según datos de The Hollywood Reporter. Para ponerlo en perspectiva, su antecesora Tron: El legado había recaudado $400 millones a nivel mundial con un presupuesto de $170 millones, y aun así no logró instalarse como un fenómeno de masas.
Desde la crítica especializada hasta el público, la recepción fue tibia: la película mantiene un 54% en Rotten Tomatoes y un B+ en CinemaScore, números que hablan de una audiencia interesada pero no entusiasmada.
Según una fuente de The Hollywood Reporter, "Podrías haber tenido a Ryan Gosling, no iba a funcionar. Nadie pidió este reboot. Si decís ‘Tron: Ares está bien, solo necesitamos otro actor’, te estás engañando". En otras palabras, el problema no es solo Leto: la saga nunca generó la expectación necesaria para sostener un regreso tan ambicioso.
Además, Leto puso toda su energía en la promoción, ya sea escalando el Empire State Building o dando espectáculos en Londres, pero ni los trucos aéreos ni su despliegue mediático lograron atraer al público joven, el target principal de 18 a 24 años, que prácticamente lo ignoró. Como dice Rønning en entrevista con Polygon: "Poder filmar la escena donde traemos de vuelta a Sark… todos en Industrial Light & Magic dijeron ‘¡Oh Dios mío!’ Era volver a la Red original de Tron, que es como el Santo Grial de los efectos visuales".
Disney y el costo de ser Jared Leto hoy
El fracaso de Tron: Ares también golpea directamente al propio Leto. Después de las acusaciones por conducta inapropiada y el fracaso de Morbius, Hollywood parece cerrarle las puertas como protagonista de grandes producciones.
Una fuente citada por The Hollywood Reporter lo resume con crudeza: "En un mundo donde Michael Fassbender, Ewan McGregor y Benedict Cumberbatch tienen dificultades para conseguir roles principales, ¿por qué ir a alguien que no puede abrir una película y que tiene interrogantes sobre su persona?"
Aunque Leto se desempeñó como profesional durante la promoción y cobró sumas millonarias tanto por actuar como por producir, la percepción dentro de la industria indica que su capacidad de arrastrar público se debilitó. Tal como señala el trade: "Con el fracaso de Ares, la reputación de Leto en Hollywood está más fría que la sangre de Morbius".
Rønning, sin embargo, mantiene un hilo de esperanza: la escena post-créditos deja abierta la posibilidad a un posible Tron 4, con el regreso de Sark y la introducción de Julian Dillinger (Evan Peters) como punto de partida para continuar la historia, pero todo depende de la voluntad de Disney y del interés del público.
Mientras tanto, Leto se prepara para interpretar a Skeletor en la película Los Amos del Universo, un giro hacia roles icónicos que podrían redefinir su carrera, aunque los días en que podía imponer su presencia y liderar proyectos millonarios parecen haber quedado atrás.
En definitiva, Tron: Ares pone en pausa la saga y también marca un momento de ajuste para Leto, que deberá replantear su camino en Hollywood si quiere volver a ser un actor de referencia en filmes taquilleros y no solo un ícono de espectáculo mediático.
