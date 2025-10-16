urgente24
'Tron: Ares' fracasa estrepitosamente y Disney ya piensa en abandonar la saga

16 de octubre de 2025 - 12:19
Por GERMÁN MOLKUC

Después de más de diez años, Tron: Ares llegó a los cines para relanzar la saga y terminó siendo un batacazo: apenas $60 millones a nivel mundial frente a un presupuesto de $180 millones. ¿Puede Disney rescatar la saga después de este desastre? Y, sobre todo, ¿qué pasa con Jared Leto que no logra convencer ni al público más fiel?

Tron: La saga que Disney no pudo traer de vuelta

Parecía una apuesta segura, con un universo visual poderoso y un actor reconocido como Jared Leto, pero Tron: Ares terminó siendo un despliegue impresionante de efectos que no logró conectar con el público.

La película, dirigida por Joachim Rønning, recaudó apenas $33,2 millones en Estados Unidos y otros $27 millones en el resto del mundo, según datos de The Hollywood Reporter. Para ponerlo en perspectiva, su antecesora Tron: El legado había recaudado $400 millones a nivel mundial con un presupuesto de $170 millones, y aun así no logró instalarse como un fenómeno de masas.

image
Tron: Ares fracasó en taquilla y críticas, y recaudó apenas $60 millones a nivel mundial frente a un presupuesto de $180 millones. El público joven no respondió y la saga nunca tuvo demanda suficiente.

Desde la crítica especializada hasta el público, la recepción fue tibia: la película mantiene un 54% en Rotten Tomatoes y un B+ en CinemaScore, números que hablan de una audiencia interesada pero no entusiasmada.

Según una fuente de The Hollywood Reporter, "Podrías haber tenido a Ryan Gosling, no iba a funcionar. Nadie pidió este reboot. Si decís ‘Tron: Ares está bien, solo necesitamos otro actor’, te estás engañando". En otras palabras, el problema no es solo Leto: la saga nunca generó la expectación necesaria para sostener un regreso tan ambicioso.

image

Además, Leto puso toda su energía en la promoción, ya sea escalando el Empire State Building o dando espectáculos en Londres, pero ni los trucos aéreos ni su despliegue mediático lograron atraer al público joven, el target principal de 18 a 24 años, que prácticamente lo ignoró. Como dice Rønning en entrevista con Polygon: "Poder filmar la escena donde traemos de vuelta a Sark… todos en Industrial Light & Magic dijeron ‘¡Oh Dios mío!’ Era volver a la Red original de Tron, que es como el Santo Grial de los efectos visuales".

Disney y el costo de ser Jared Leto hoy

El fracaso de Tron: Ares también golpea directamente al propio Leto. Después de las acusaciones por conducta inapropiada y el fracaso de Morbius, Hollywood parece cerrarle las puertas como protagonista de grandes producciones.

Una fuente citada por The Hollywood Reporter lo resume con crudeza: "En un mundo donde Michael Fassbender, Ewan McGregor y Benedict Cumberbatch tienen dificultades para conseguir roles principales, ¿por qué ir a alguien que no puede abrir una película y que tiene interrogantes sobre su persona?"

image
El fracaso del filme afecta la carrera de Jared Leto, cuya capacidad de arrastrar público se debilitó tras algunas polémicas y otros fracasos previos. La continuidad de la saga depende de Disney y del interés de la audiencia.

Aunque Leto se desempeñó como profesional durante la promoción y cobró sumas millonarias tanto por actuar como por producir, la percepción dentro de la industria indica que su capacidad de arrastrar público se debilitó. Tal como señala el trade: "Con el fracaso de Ares, la reputación de Leto en Hollywood está más fría que la sangre de Morbius".

Rønning, sin embargo, mantiene un hilo de esperanza: la escena post-créditos deja abierta la posibilidad a un posible Tron 4, con el regreso de Sark y la introducción de Julian Dillinger (Evan Peters) como punto de partida para continuar la historia, pero todo depende de la voluntad de Disney y del interés del público.

Mientras tanto, Leto se prepara para interpretar a Skeletor en la película Los Amos del Universo, un giro hacia roles icónicos que podrían redefinir su carrera, aunque los días en que podía imponer su presencia y liderar proyectos millonarios parecen haber quedado atrás.

En definitiva, Tron: Ares pone en pausa la saga y también marca un momento de ajuste para Leto, que deberá replantear su camino en Hollywood si quiere volver a ser un actor de referencia en filmes taquilleros y no solo un ícono de espectáculo mediático.

