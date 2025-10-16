Oxenford anunció que se firmó un acuerdo comercial con USA, pero no lo dejan contarlo

"Confidencialidad"

Sobre el acuerdo comercial, Oxendorf adelantó que "podemos tener novedades en breve” y explicó que no podía contar el contenido de lo acordado porque “he firmado un acuerdo de confidencialidad por lo que no puedo comentar detalles, pero sí que es muy importante, que se habló en detalle de este tema en la reunión en la Sala de Gabinete y el presidente Trump participó activamente en estos temas, no solamente el resto del gabinete. Vamos a tener noticias muy buenas en poco tiempo. No puedo comentar, pero vamos a tener novedades en breve".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/1978583993785184560&partner=&hide_thread=false Me siento muy honrado de haber acompañado al presidente Milei y su comitiva en la visita oficial y de trabajo a la Casa Blanca con el presidente Trump y su gabinete. Fue una jornada histórica, marcada por la amistad y la admiración mutua entre ambos presidentes, y por la… pic.twitter.com/Iqu2z6QZTl — Alec Oxenford (@alejandrito) October 15, 2025

"Es un hito que no tiene precedentes en la relación bilateral entre ambos países. Hay confianza, respeto, cariño; uno ve a dos amigos que se encuentran, conversan y sonríen, es muy inusual", añadió sobre el vínculo con USA.

Oxenford no reparó en elogios al proceso de que derivó en el acuerdo: “Es la acumulación de meses de trabajo diplomático muy intenso. y me parece que se coronó un esfuerzo colectivo muy relevante en Buenos Aires y en Washington que marca un antes y un después en la cooperación entre los países”.

Luego, anticipó que “vamos a darnos cuenta de la trascendencia institucional, simbólico, político, económico y estratégico de este encuentro en los próximos meses, cuando empiecen a aparecer las repercusiones”.

"Yo creo que el respeto cuidado al extremo en los detalles es evidente. Yo no siento ni sentí en ningún momento ninguna vocación de atacar nuestra soberanía ni nada que se le parezca. Al revés. Yo veo un país amigo queriendo ayudar a otro país amigo a progresar. Porque cree en el famoso win-win. Cuando le va bien a los amigos de uno, también le va bien a uno", finalizó.

