La China Suárez tomó una inesperada decisión con Pampita que sacudió a todos

La China Suárez y Pampita tuvieron sus roces en el pasado por Benjamín Vicuña pero todo quedó atrás cuando se convirtieron en “familia”. Las cosas cambiaron.

09 de octubre de 2025 - 08:48
La China Suárez y Pampita, ¿enfrentadas otra vez?&nbsp;

La China Suárez y Pampita protagonizaron uno de los escándalos más grandes de la televisión argentina cuando la actriz estuvo con el marido de la modelo, Benjamín Vicuña. Tras esto tuvieron hijos y la conductora decidió dejar todo atrás porque ya eran familia. Ahora una decisión de la China sacudió a todos.

Fue la propia Pampita quien dijo que no iba a pelear con la madre de los hermanos de sus hijos. Y es que la realidad, más allá de las peleas, es que comparten familia. Si bien todo parecía perdonado y las dos posaron juntas en un evento, ahora se generó revuelo por la decisión de la China Suárez.

image

La China Suárez y una dura decisión con Pampita

Fue en Intrusos donde comentaron que la China Suárez tomó la decisión de dejar de seguir a Pampita en Instagram. Un movimiento que no pasó desapercibido y que tendría un trasfondo. Sin duda las cosas no estarían tan bien como se creía.

Tiene nombre y apellido. La razón es Benjamín Vicuña, porque Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo”, dijo Karina Iavícoli en referencia a lo que dijo Eugenia Suárez sobre el chileno cuando no dejó que sus hijos se vayan a Turquía con ella y Mauro Icardi.

Por otro lado, todo parece indicar que la China tiene un problema del tipo laboral: “El tema de que hoy Carolina sea la nueva cara de Carolina Herrera, parece un chiste, pero era una marca muy importante. Eugenia era la embajadora... y que hoy se lo hayan dado a Pampita, armó como un resquemor“, indicó Paula Varela. Lo cierto es que a este tipo de firmas prestigiosas no les cae bien los conflictos.

