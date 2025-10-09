La China Suárez tomó una inesperada decisión con Pampita que sacudió a todos

“Tiene nombre y apellido. La razón es Benjamín Vicuña, porque Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo”, dijo Karina Iavícoli en referencia a lo que dijo Eugenia Suárez sobre el chileno cuando no dejó que sus hijos se vayan a Turquía con ella y Mauro Icardi.