La China Suárez y Pampita protagonizaron uno de los escándalos más grandes de la televisión argentina cuando la actriz estuvo con el marido de la modelo, Benjamín Vicuña. Tras esto tuvieron hijos y la conductora decidió dejar todo atrás porque ya eran familia. Ahora una decisión de la China sacudió a todos.
IMPENSADO
La China Suárez tomó una inesperada decisión con Pampita que sacudió a todos
La China Suárez y Pampita tuvieron sus roces en el pasado por Benjamín Vicuña pero todo quedó atrás cuando se convirtieron en “familia”. Las cosas cambiaron.
Fue la propia Pampita quien dijo que no iba a pelear con la madre de los hermanos de sus hijos. Y es que la realidad, más allá de las peleas, es que comparten familia. Si bien todo parecía perdonado y las dos posaron juntas en un evento, ahora se generó revuelo por la decisión de la China Suárez.
La China Suárez y una dura decisión con Pampita
Fue en Intrusos donde comentaron que la China Suárez tomó la decisión de dejar de seguir a Pampita en Instagram. Un movimiento que no pasó desapercibido y que tendría un trasfondo. Sin duda las cosas no estarían tan bien como se creía.
“Tiene nombre y apellido. La razón es Benjamín Vicuña, porque Pampita banca cualquier situación que no lo perjudique a Benjamín y lo que tiene que hablar con él lo hace puertas adentro. Sin embargo, Eugenia hizo todo lo contrario con ese posteo”, dijo Karina Iavícoli en referencia a lo que dijo Eugenia Suárez sobre el chileno cuando no dejó que sus hijos se vayan a Turquía con ella y Mauro Icardi.
Por otro lado, todo parece indicar que la China tiene un problema del tipo laboral: “El tema de que hoy Carolina sea la nueva cara de Carolina Herrera, parece un chiste, pero era una marca muy importante. Eugenia era la embajadora... y que hoy se lo hayan dado a Pampita, armó como un resquemor“, indicó Paula Varela. Lo cierto es que a este tipo de firmas prestigiosas no les cae bien los conflictos.
