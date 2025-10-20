Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"

Jorge Rial: “en el 73 gritábamos Cámpora al gobierno, Perón al poder. Hoy, es Milei al gobierno, Trump al poder”.

Embed - RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA, ¿QUÉ VA A PASAR EL LUNES? | CÓNCLAVE #carnavalstream

¿Qué pasará en las elecciones?

Canosa: “Si el peronismo gana por una buena diferencia, Sergio Massa estaría en el centro del escenario junto al gobernador Axel Kicillof pero no se sabe qué pasará con Máximo Kirchner”.

Fantino: “Muchos dirigentes no soportan más a Cristina. No se la bancan más, la quieren lo más lejos posible”.

Rial: a estrategia es la forma de comunicación de los resultados. La Libertad Avanza va a aprovechar el error del peronismo de no unificar el nombre en la boleta. La que lidera al partido está todo el día en su casa… ¿No pudo arreglar ese tema? ¿Les cuesta tanto en el interior ponerle Fuerza Patria? Apenas 13 o 14 llevan el nombre unificado. Al PJ le van a faltar más de 10 provincias. Rial: a estrategia es la forma de comunicación de los resultados. La Libertad Avanza va a aprovechar el error del peronismo de no unificar el nombre en la boleta. La que lidera al partido está todo el día en su casa… ¿No pudo arreglar ese tema? ¿Les cuesta tanto en el interior ponerle Fuerza Patria? Apenas 13 o 14 llevan el nombre unificado. Al PJ le van a faltar más de 10 provincias.