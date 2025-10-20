urgente24
ACTUALIDAD Fabián Doman > Donald Trump > Luis Caputo

DEBATE EN "CÓNCLAVE"

Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"

Fabian Doman junto a Jorge Rial, Viviana Canosa y Alejandro Fantino practicaron “Fuego Cruzado” sobre los comicios y el presidente Trump en Carnaval Stream.

20 de octubre de 2025 - 21:10
Luis Caputo mirando el tiempo que pasa.

FOTO: xAI / Grok.

Según el periodista Fabian Doman, el ministro de Economía Luis Caputo tendría asegurado su puesto tras las elecciones del domingo 26 de Octubre al margen de los resultados que arrojen las urnas ya que el presidente Trump lo sostiene.

Fabián Domán: “Gerardo Werthein renunció el martes pasado y no se queda si asume Santiago Caputo como Jefe de Gabinete de asesores, un cargo nuevo”.

Jorge Rial. “Milei no cierra en el AMBA, lo tienen escondido al presidente en el final de la campaña”.

Doman: “El único ministro confirmado es Luis Caputo, a pesar de la crisis económica porque el presidente de Estados Unidos lo banca. Se lleva bien con el Secretario del Tesoro norteamericano”.

Viviana Canosa: “mis informantes me dicen que si al gobierno no le va bien el domingo 26 de Octubre los 2 que salen seguro son los Menem, Lule y Martín”.

Jorge Rial: “en el 73 gritábamos Cámpora al gobierno, Perón al poder. Hoy, es Milei al gobierno, Trump al poder”.

¿Qué pasará en las elecciones?

Canosa: “Si el peronismo gana por una buena diferencia, Sergio Massa estaría en el centro del escenario junto al gobernador Axel Kicillof pero no se sabe qué pasará con Máximo Kirchner”.

Fantino: “Muchos dirigentes no soportan más a Cristina. No se la bancan más, la quieren lo más lejos posible”.

Rial: a estrategia es la forma de comunicación de los resultados. La Libertad Avanza va a aprovechar el error del peronismo de no unificar el nombre en la boleta. La que lidera al partido está todo el día en su casa… ¿No pudo arreglar ese tema? ¿Les cuesta tanto en el interior ponerle Fuerza Patria? Apenas 13 o 14 llevan el nombre unificado. Al PJ le van a faltar más de 10 provincias. Rial: a estrategia es la forma de comunicación de los resultados. La Libertad Avanza va a aprovechar el error del peronismo de no unificar el nombre en la boleta. La que lidera al partido está todo el día en su casa… ¿No pudo arreglar ese tema? ¿Les cuesta tanto en el interior ponerle Fuerza Patria? Apenas 13 o 14 llevan el nombre unificado. Al PJ le van a faltar más de 10 provincias.

