Según el periodista Fabian Doman, el ministro de Economía Luis Caputo tendría asegurado su puesto tras las elecciones del domingo 26 de Octubre al margen de los resultados que arrojen las urnas ya que el presidente Trump lo sostiene.
DEBATE EN "CÓNCLAVE"
Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"
Fabian Doman junto a Jorge Rial, Viviana Canosa y Alejandro Fantino practicaron “Fuego Cruzado” sobre los comicios y el presidente Trump en Carnaval Stream.
Fabián Domán: “Gerardo Werthein renunció el martes pasado y no se queda si asume Santiago Caputo como Jefe de Gabinete de asesores, un cargo nuevo”.
Jorge Rial. “Milei no cierra en el AMBA, lo tienen escondido al presidente en el final de la campaña”.
Doman: “El único ministro confirmado es Luis Caputo, a pesar de la crisis económica porque el presidente de Estados Unidos lo banca. Se lleva bien con el Secretario del Tesoro norteamericano”.
Viviana Canosa: “mis informantes me dicen que si al gobierno no le va bien el domingo 26 de Octubre los 2 que salen seguro son los Menem, Lule y Martín”.
Jorge Rial: “en el 73 gritábamos Cámpora al gobierno, Perón al poder. Hoy, es Milei al gobierno, Trump al poder”.
¿Qué pasará en las elecciones?
Canosa: “Si el peronismo gana por una buena diferencia, Sergio Massa estaría en el centro del escenario junto al gobernador Axel Kicillof pero no se sabe qué pasará con Máximo Kirchner”.
Fantino: “Muchos dirigentes no soportan más a Cristina. No se la bancan más, la quieren lo más lejos posible”.