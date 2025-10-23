El dólar baja (hasta un 3%) en todos los frentes

La maniobra buscó enfriar la demanda de divisas y evitar que el BCRA siga perdiendo reservas, que ya se vieron afectadas por ventas diarias —el martes el Central se desprendió de US$45,5 millones—.

El movimiento se dio en simultáneo con un repunte en los bonos soberanos y una mejora en las acciones argentinas en Wall Street, donde los ADRs registraron avances de hasta 5% en promedio.

Caputo sale al cruce: “El lunes no pasa nada”

En medio de rumores sobre un posible cambio de régimen cambiario tras los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir tranquilidad.

“El lunes no pasa nada”, afirmó en declaraciones televisivas. “Cualquiera sea el resultado, la política económica sigue igual”.

Caputo insistió en que el esquema de bandas “está perfectamente calibrado” y que el dólar “flota libremente dentro de la banda”. Solo habría intervención, aclaró, “si el tipo de cambio se acerca a los extremos”.

Consultado sobre eventuales cambios en su equipo, el ministro negó cualquier modificación, aunque minutos después se confirmó que su mano derecha, Pablo Quirno, reemplazará a Gerardo Werthein en la Cancillería.

“El país más importante del mundo nos quiere ayudar”

En un mensaje cargado de optimismo, Caputo volvió a remarcar el apoyo del gobierno de Donald Trump y de los organismos multilaterales.

“El país más importante del mundo te está diciendo ‘quiero que le vaya bien a los argentinos’”, sostuvo. “Si seguimos este camino, van a hacer lo que sea necesario para que a los argentinos les vaya bien”.

El ministro señaló que Estados Unidos considera al modelo libertario como el correcto, y que la situación de la Argentina es “financiera, no de solvencia”.

“Dicen que el país no tiene un problema estructural, sino de liquidez, porque aún no tiene acceso pleno a los mercados”, remarcó.

El mercado prueba el techo de la banda

La reciente volatilidad dejó al descubierto la fragilidad del actual esquema cambiario. Durante las últimas semanas, la brecha cambiaria se amplió y el dólar oficial llegó a testear el techo de la banda, lo que obligó a una coordinación inédita entre el BCRA, el Tesoro argentino y el Tesoro de EE.UU.

Pese a las ventas de divisas y a los mensajes de calma, los operadores siguen atentos. Los contratos de dólar futuro muestran cierta prudencia: el mercado “pricea” un tipo de cambio de $1.486 a fin de octubre y de $1.577 en diciembre, un incremento marginal respecto a los niveles actuales.

Según Rafael Di Giorno, director ejecutivo de Proficio, “una vez que el CCL superó los $1.600, hubo operadores que decidieron salir del dólar y recomprar pesos, lo que ayudó a estabilizar la plaza”. También destacó que el Índice de Confianza del Consumidor subió 6,3% en octubre, mientras que la intención de voto del oficialismo mejoró, contribuyendo a descomprimir la tensión financiera.

Elecciones clave y mensajes políticos

Caputo reconoció que las elecciones legislativas del domingo son “más importantes que las presidenciales de 2027”.

Pidió que “todo aquel que no sea comunista” vote por La Libertad Avanza, en un mensaje directo hacia el electorado de Provincias Unidas.

Además, admitió que el Gobierno necesitará negociar con los gobernadores para avanzar con su paquete de reformas estructurales, dado que “nunca tendremos mayoría en ambas cámaras”.

“Ojalá en 2027 haya una alternativa de gobernadores racional, peronista o lo que sea”, expresó, en un intento por abrir el diálogo político hacia sectores más amplios.

El desafío del “día después”

El Gobierno confía en que la reciente señal de respaldo de EE.UU. y las intervenciones coordinadas alcancen para contener la presión cambiaria, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, en la City reconocen que la estabilidad depende de factores políticos más que financieros.

“El lunes puede que no pase nada, pero la verdadera prueba será el martes”, deslizó un operador del mercado mayorista.

El interrogante que sobrevuela a todos los despachos es si el régimen de bandas podrá resistir una nueva ola de dolarización en caso de un resultado adverso.

Por ahora, el dólar da un respiro. Pero en la City nadie baja la guardia. Por ahora, el dólar da un respiro. Pero en la City nadie baja la guardia.

Más noticias en Urgente24:

Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España

Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina

Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing

Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?