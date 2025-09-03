Pablo Quirno insiste con el TMAP: "No se toca 1 dólar de las reservas ni del acuerdo con el FMI"

Pablo Quirno sale a controlar sus daños

Quirno, como sostiene Urgente24, salió a intentar controlar el daño autoinflingido con el anuncio de la intervención en el MULC y desmentir la idea de sub-bandas. En esa línea, insistió en la vigencia del sistema de bandas cambiarias: "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay rotura del esquema de bandas. El Tesoro va a participar activamente para prevenir los periodos de falta de liquidez que son los que generan mayor incertidumbre".

"La política cambiaria está muy clara, está dada por nuestro programa con el FMI, donde hemos recapitalizado al BCRA, compramos dólares en el piso de la banda, vendemos dólares en el techo de la banda", completó.

" Hemos visto una situación puntual de liquidez que estamos administrando con nuestros propios recursos, que generamos a partir del superávit fiscal. No se toca un dólar de las reservas ni del acuerdo con el Fondo Monetario (...) no estamos persiguiendo un nivel de tipo de cambio", aclaró.

En suma, Quirno salió a ratificar que se venderán pesos en el piso de la banda de $1000 y comprará si supera el techo de $1400, algo que ya se sabía pero que el anuncio de ayer puso en duda y generó distintos rumores.

En relación a la suba de tasas, Quirno dijo que no es producto del desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (Lefis) sino de “la incertidumbre que genera un Congreso que quiere romper el equilibrio fiscal” y que en definitiva “son hijas del conflicto político” por lo cual todo “hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo”.

