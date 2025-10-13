El perro de 'Good Boy' quiere su Oscar y podría marcar un precedente en Hollywood

image

Aunque suene divertido, el planteo abre un debate sobre cómo se reconoce el trabajo animal en el cine, algo que hasta ahora se limita a premios especiales o menciones anecdóticas. Ya sea que hablemos de Liberen a Willy, Babe el chanchito valiente o Caballo de guerra, los animales se robaron escenas enteras, pero rara vez se tradujo en un reconocimiento formal, y Good Boy trata de ponerle límite frente a los ojos de todos.

Más allá de la ternura que pueda provocar, la película demuestra que la mirada de un animal puede sostener un relato entero y generar todo tipo de emociones, de un modo que pocos humanos lograrían sin diálogos extensos o efectos elaborados. El éxito de Indy es una demostración de que un actor canino puede sostener un relato complejo y emocionante.

¿Pueden los Oscars reconocer a un actor con patas?

Desde tiempos inmemoriales, la Academia es lenta para incorporar nuevas categorías, y recién en 2028 se va a añadir Logro en Diseño de Acrobacias, después de años de campaña de los especialistas en escenas de riesgo. En ese contexto, la carta de Indy puede ser provocadora, pero señala que los perros y sus entrenadores merecen un reconocimiento real y no algo anecdótico.

Pero la película también habla por sí misma: Good Boy utiliza recursos visuales, perspectiva narrativa y actuación animal para generar una experiencia que es tanto terrorífica como conmovedora. Además de reaccionar, Indy interpreta, decide, nos hace sentir y nos sorprende con cada movimiento y cada ladrido, logrando que la tensión funcione incluso en los momentos más silenciosos y sutiles del filme.

image La carta de Indy a la Academia cuestiona el reconocimiento de actores animales, mientras la película evidencia cómo la perspectiva canina genera tensión y emoción únicas, transformando la narrativa cinematográfica.

La forma en que la cámara sigue sus movimientos, cómo nos muestra sus sueños y olores, y cómo invisibiliza el rostro de Todd, convierten la perspectiva canina en algo más que un recurso estético: es el motor emocional de la película.

Si alguna vez Hollywood decide abrir la puerta a actores no humanos, será porque proyectos como este demostraron que la empatía y la narrativa no conocen especies. Por ahora, entendemos que el verdadero protagonista puede tener cuatro patas y un hocico curioso, y que detrás de cada ladrido hay horas de entrenamiento, paciencia y talento que merecen ser reconocidos.

