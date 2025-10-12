Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada

Los sojeros tienen a Trump en la mira

Nota al pie, Donald Trump sigue pagando un precio caro en su política interior por la confrontación con China. La Asociación estadounidense de sojeros (ASA, por sus siglas en inglés) volvió a emitir un comunicado criticando la cancelación de la reunión entre los mandatarios, en la que se iba a tocar el tema de la compra de soja. El presidente de la asociación manifestó que ASA está "profundamente decepcionada":

La ASA está profundamente decepcionada por la cancelación de la reunión prevista para finales de mes entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping debido a las recientes medidas del gobierno chino para restringir aún más el acceso a los minerales de tierras raras. La ASA esperaba que estas próximas conversaciones entre Estados Unidos y China culminaran en un acuerdo que restableciera las exportaciones de soja estadounidense a China, tradicionalmente el mayor producto de exportación de los productores de soja. Las guerras comerciales son perjudiciales para todos, y estos últimos acontecimientos son profundamente decepcionantes en un momento en que los productores de soja se enfrentan a una crisis financiera cada vez mayor.

image Nota de prensa de la ASA contra la cancelación de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, por las tierras raras.

Las compras de Estados Unidos

Entre las compras más destacadas se encuentran US$ 500 millones en cobalto, US$ 245 millones en antimonio adquirido a la firma US Antimony Corporation, US$ 100 millones en tantalio, y US$ 45 millones en escandio comprado a Rio Tinto y APL Engineered Materials.

Estas adquisiciones buscan fortalecer la base industrial estadounidense ante posibles escenarios de conflicto o interrupciones del suministro.

Expertos del sector señalan que la actividad de la DLA refleja una mayor conciencia sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro occidentales. Stephanie Barna, exfuncionaria del Pentágono, advirtió al mismo medio que la capacidad de China de cortar el suministro tendría un “efecto directo y adverso” en la capacidad de defensa estadounidense.

image Stephanie Barna advierte que un recorte en el suministro chino de tierras raras afectaría de manera directa y negativa a la defensa de Estados Unidos.

La ley "One Big Beautiful Bill" (OBBA), promovida durante la administración Trump, destina US$ 7.500 millones al fortalecimiento del suministro de minerales críticos, incluyendo US$ 2.000 millones para reservas estratégicas y otros US$ 5.000 millones para inversiones en nuevas cadenas de producción.

Sin embargo, algunos analistas cuestionan la viabilidad del plan. “Los volúmenes solicitados por la DLA superan, en muchos casos, la producción anual de Estados Unidos e incluso la importación”, dijo Cristina Belda, de Argus Media. Solomon Cefai, de Fastmarkets, advirtió al mismo medio que la demanda prevista por la DLA presionará a los mercados globales, especialmente para metales como el indio, utilizado en pantallas y alta tecnología, y el bismuto, sustituto del plomo.

Este plan busca asegurar el suministro de minerales estratégicos para Estados Unidos, incluso si eso significa enfrentar a China en un nuevo frente geoeconómico y aunque tenga que pagar un costo político interno.

