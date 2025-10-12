Para contrarrestar el dominio de China sobre los minerales de tierras raras, el Pentágono intensificó sus compras para acumular hasta US$ 1.000 millones en metales esenciales para la defensa nacional. Esta ofensiva forma parte de una ola global de almacenamiento impulsada por la creciente preocupación de Estados Unidos ante las restricciones a la exportación impuestas recientemente por Beijing.
TRUMP CONTRA TODOS
Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada
En medio de una guerra comercial que no frena, Estados Unidos quiere controlar tierras raras para contrarrestar el dominio de China. Los sojeros no tienen paz.
Los documentos más recientes de la Agencia de Logística de Defensa (DLA, por sus siglas en inglés) revelan el alcance del programa, que se aceleró bajo la administración Trump. La decisión responde directamente a la creciente dependencia de Estados Unidos de cadenas de suministro controladas por China para minerales como cobalto, antimonio, tantalio, escandio, y otros metales raros que son fundamentales para sistemas de armas avanzados, tecnologías aeroespaciales y componentes electrónicos.
“El Departamento de Defensa está completamente enfocado en el almacenamiento estratégico. Buscan nuevas fuentes de forma deliberada y expansiva”, afirmó un exfuncionario de defensa a Financial Times. Según otro exfuncionario, la escala del programa actual representa una aceleración sin precedentes frente a iniciativas anteriores.
Nueva batalla entre Estados Unidos y China
La medida también se produce tras la introducción por parte de China de nuevos controles a las exportaciones de tierras raras y tecnologías relacionadas, lo que llevó al presidente Donald Trump a cancelar una reunión con Xi Jinping y anunciar un arancel adicional del 100 % a las importaciones chinas. Trump afirmó en sus redes sociales:
Los sojeros tienen a Trump en la mira
Nota al pie, Donald Trump sigue pagando un precio caro en su política interior por la confrontación con China. La Asociación estadounidense de sojeros (ASA, por sus siglas en inglés) volvió a emitir un comunicado criticando la cancelación de la reunión entre los mandatarios, en la que se iba a tocar el tema de la compra de soja. El presidente de la asociación manifestó que ASA está "profundamente decepcionada":
Las compras de Estados Unidos
Entre las compras más destacadas se encuentran US$ 500 millones en cobalto, US$ 245 millones en antimonio adquirido a la firma US Antimony Corporation, US$ 100 millones en tantalio, y US$ 45 millones en escandio comprado a Rio Tinto y APL Engineered Materials.
Estas adquisiciones buscan fortalecer la base industrial estadounidense ante posibles escenarios de conflicto o interrupciones del suministro.
Expertos del sector señalan que la actividad de la DLA refleja una mayor conciencia sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro occidentales. Stephanie Barna, exfuncionaria del Pentágono, advirtió al mismo medio que la capacidad de China de cortar el suministro tendría un “efecto directo y adverso” en la capacidad de defensa estadounidense.
La ley "One Big Beautiful Bill" (OBBA), promovida durante la administración Trump, destina US$ 7.500 millones al fortalecimiento del suministro de minerales críticos, incluyendo US$ 2.000 millones para reservas estratégicas y otros US$ 5.000 millones para inversiones en nuevas cadenas de producción.
Sin embargo, algunos analistas cuestionan la viabilidad del plan. “Los volúmenes solicitados por la DLA superan, en muchos casos, la producción anual de Estados Unidos e incluso la importación”, dijo Cristina Belda, de Argus Media. Solomon Cefai, de Fastmarkets, advirtió al mismo medio que la demanda prevista por la DLA presionará a los mercados globales, especialmente para metales como el indio, utilizado en pantallas y alta tecnología, y el bismuto, sustituto del plomo.
Este plan busca asegurar el suministro de minerales estratégicos para Estados Unidos, incluso si eso significa enfrentar a China en un nuevo frente geoeconómico y aunque tenga que pagar un costo político interno.
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina
Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500
Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina
La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo
Outlet explota este finde con zapatillas a precios de locura