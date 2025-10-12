River y Sarmiento juegan por la fecha 12 del Torneo Clausura. A partir de las 19.15, el equipo Millonario recibe al equipo de Junín en el Monumental y con muchas bajas. En total, son unas 15 ausencias las que sufre el conjunto de Marcelo Gallardo.
en vivo TORNEO CLAUSURA
River 0 - Sarmiento 1: el Verde aprovecha un error de Armani y sorprende al Monumental
Desde las 19.15, River recibe a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Millonario necesita sumar para no perder terreno en la Zona.
EN VIVO
-
19:46
¡GOL DE SARMIENTO! VIDEO: Morales aprovecha un error de Armani y pone el 1-0
-
19:27
Viento y lluvia: una combinación climática que ahora dificulta el partido para ambos equipos
-
19:20
Quién es el campeón con River en Madrid 2018 que juega para Sarmiento
-
19:16
Empieza el partido
-
18:20
TV: Dónde ver River vs. Sarmiento
-
18:20
Thiago Acosta, el juvenil de 20 años que eligió Gallardo para el XI titular
-
18:20
Equipos confirmados en River y Sarmiento
River quedó muletto en esta fecha FIFA, ya que varios futbolistas fueron convocados a sus selecciones. Pero además, entre lesiones y suspensiones, el Millonario ha sufrido una fuerte sangría. En total son 15 bajas las que presenta hoy:
- Gonzalo Montiel: convocado a la Selección Argentina
- Marcos Acuña: convocado a la Selección Argentina
- Gonzalo Rivero: convocado a la Selección Argentina
- Kevin Castaño: convocado a la Selección Colombia
- Juan Fernando Quintero: convocado a la Selección Colombia
- Matías Galarza: convocado a la Selección Paraguaya
- Juan Carlos Portillo: Expulsado
- Maximiliano Salas: Expulsado
- Maximiliano Meza: Lesionado
- Germán Pezzella: Lesionado
- Enzo Pérez: Lesionado
- Costantini: Lesionado
- Gonzalo Martínez: Lesionado
- Sebastián Driussi: Lesionado
- Agustín Ruberto: Lesionado
Para suplir tantas ausencias, Marcelo Gallardo incluyó a varios juveniles. Entre ellos Thiago Acosta, que además hace su debut como titular.
Deja tu comentario