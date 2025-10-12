urgente24
River 0 - Sarmiento 1: el Verde aprovecha un error de Armani y sorprende al Monumental

Desde las 19.15, River recibe a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Millonario necesita sumar para no perder terreno en la Zona.

12 de octubre de 2025 - 18:39

EN VIVO

River y Sarmiento juegan por la fecha 12 del Torneo Clausura. A partir de las 19.15, el equipo Millonario recibe al equipo de Junín en el Monumental y con muchas bajas. En total, son unas 15 ausencias las que sufre el conjunto de Marcelo Gallardo.

River quedó muletto en esta fecha FIFA, ya que varios futbolistas fueron convocados a sus selecciones. Pero además, entre lesiones y suspensiones, el Millonario ha sufrido una fuerte sangría. En total son 15 bajas las que presenta hoy:

  • Gonzalo Montiel: convocado a la Selección Argentina
  • Marcos Acuña: convocado a la Selección Argentina
  • Gonzalo Rivero: convocado a la Selección Argentina
  • Kevin Castaño: convocado a la Selección Colombia
  • Juan Fernando Quintero: convocado a la Selección Colombia
  • Matías Galarza: convocado a la Selección Paraguaya
  • Juan Carlos Portillo: Expulsado
  • Maximiliano Salas: Expulsado
  • Maximiliano Meza: Lesionado
  • Germán Pezzella: Lesionado
  • Enzo Pérez: Lesionado
  • Costantini: Lesionado
  • Gonzalo Martínez: Lesionado
  • Sebastián Driussi: Lesionado
  • Agustín Ruberto: Lesionado

Para suplir tantas ausencias, Marcelo Gallardo incluyó a varios juveniles. Entre ellos Thiago Acosta, que además hace su debut como titular.

¡GOL DE SARMIENTO! VIDEO: Morales aprovecha un error de Armani y pone el 1-0

Viento y lluvia: una combinación climática que ahora dificulta el partido para ambos equipos

En Núñez se desató una lluvia torrencial de un momento para otro. La cancha está mucho más rápida, los controles son más difíciles, los pases más imprecisos. También la firmeza para pisar, correr o ir a disputar una pelota.

Quién es el campeón con River en Madrid 2018 que juega para Sarmiento

En el Verde de Junín está el Oso Pratto. Parte del plantel campeón de la Copa Libertadores que tuvo su recordada definición en el Bernabeu, el delantero de 37 años recaló en Sarmiento en julio.

Empieza el partido

TV: Dónde ver River vs. Sarmiento

El partido entre River y Sarmiento se transmite por TNT Sports.

Thiago Acosta, el juvenil de 20 años que eligió Gallardo para el XI titular

Ante el gran número de bajas que tiene el Millonario, Marcelo Gallardo eligió varios juveniles para conformar el banco de suplentes. Uno de ellos es Thiago Acosta, y no estará precisamente en el banco de suplentes sino de titular. Tiene 20 años y esta noche tendrá su debut como titular (ya debutó en Primera División ante Atlético Tucumán.

Dicho por él mismo, tiene "visión de juego para tomar decisiones, buen pase, desequilibrar en el uno contra uno y buena pegada".

Lea en Golazo: River, perjudicado por la Fecha FIFA: 15 bajas y llanto de Gallardo

Equipos confirmados en River y Sarmiento

River: Armani; Bustos, Martínez Quarta, Díaz, Casco; Naho Fernández, Thiago Acosta, Galoppo; Lencina, Colidio, Salas.

Sarmiento: Acosta; Vigo, Orihuela, Insaurralde, Godoy; Contrera, Villalba, García, Arismendi; Morales, Pratto

