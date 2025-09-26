Lula da Silva negocia con Trump: Tierras raras, Embraer y aranceles

Sobre las tierras raras, el gobierno de Lula anticipó que podría incluir los minerales críticos en las negociaciones arancelarias con Trump, siempre dentro de un marco de cooperación y de respeto de la soberanía.

La estrategia de Brasil sería obtener nuevas excepciones arancelarias para productos agrícolas e industriales e invertir en suelo norteamericano, lo que podría sumar hasta mil millones de dólares estadounidenses, especialmente en el sector aeronáutico.

Brasil en la mesa de negociaciones con Trump: minerales y Embraer

En la reunión prevista de la semana que viene, el presidente Lula da Silva y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversarían sobre inversiones y las tierras raras de Brasil y, de hecho, según las filtraciones, el gobierno de Brasil podría negociar sus tierras raras de la Mina Serra Verde, en el municipio de Minaçu, en Goiás, para ser explotadas por Washington.

"Discutimos nuestras tierras raras con todo el mundo, queremos discutir nuestros minerales críticos con todo el mundo, queremos que las empresas que quieran explorar vengan a Brasil a explorar. Lo que no queremos es permitir que suceda lo que ha sucedido hasta ahora con los minerales: somos solo exportadores y no llevamos a cabo el proceso de industrialización dentro de Brasil", dijo Lula a la prensa.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, escandio, tulio, iterbio, lutecio e itrio. Dichos minerales se utilizan en la industria de la IA para producir turbinas eólicas y automóviles híbridos.

Además, se emplean en la fabricación de televisores de pantalla plana, teléfonos móviles, lámparas fluorescentes compactas, imanes permanentes, catalizadores de gases de escape, lentes de alta refracción y misiles guiados.

image Brasil posee la segunda reserva de tierras raras del mundo | GENTILEZA DE IMAGEN

Ahora bien, en el frente industrial, la corporación aeroespacial brasilera Embraer ha propuesto una inversión de aproximadamente US$500 millones para establecer una línea de ensamblaje del avión de transporte militar KC-390 Millennium en Estados Unidos. Esta iniciativa busca evitar aranceles de importación y fortalecer la presencia de la empresa en el mercado estadounidense. La propuesta podría generar alrededor de 2.000 nuevos empleos en EE.UU.

Además, Embraer está considerando asociarse con Northrop Grumman para comercializar el KC-390 en el mercado estadounidense, según declaraciones del CEO de Embraer Defensa y Seguridad, Bosco da Costa Junior

Por lo tanto, Embraer tendría una inversión confirmada de $ 500 millones en unidades en EE.UU., principalmente en Florida, como parte de una estrategia para mitigar el efecto de los aranceles en la industria aérea. Si el paquete completo avanza, la cantidad podría alcanzar US $ 1 mil millones.

