Andrés Fassi, Javier Milei, las SAD y el 26-O

Hasta el momento sus intentos fueron en vano, inclusive con Andrés Fassi, presidente de Talleres, de su lado e infiltrado en el fútbol, no pudo implementar su idea, ya que legalmente no tuvo el aval. Ahora se presenta una nueva posibilidad y para eso deberá ganar las elecciones legislativas, de esta forma con mayoría en Diputados y Senadores la ley de las SAD se aprobaría fácilmente. Aunque seguramente AFA meterá palos en la rueda, pero será difícil que no las imponga.