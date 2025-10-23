Son días decisivos para la sociedad argentina ya que el próximo 26 de octubre se vota para renovar Senadores y Diputados, y así saber si el nefasto gobierno de turno se quedará o no con la mayoría en ambas cámaras. Esto también tiene en vilo al fútbol que puede llegar a sufrir la implementación de las SAD. Además, en Talleres ganó el amigo de Javier Milei, Andrés Fassi.
OPINIÓN
Andrés Fassi, Javier Milei, las SAD y el 26-O
Javier Milei festejó el triunfo de Fassi en Talleres, el único que le banca su idea de implementar las SAD, ahora se viene el 26-O.
La victoria de Fassi y una presunta de Milei el 26-O pueden definir el fútbol argentino
La política se enreda en todo, la religión, el fútbol, el deporte en general, en todo, por eso la política tiene que ver con todo, y en este caso con el fútbol y una idea que hace tiempo el gobierno liderado por Javier Milei quiere imponer, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), o sea, que los clubes sean privados.
Hasta el momento sus intentos fueron en vano, inclusive con Andrés Fassi, presidente de Talleres, de su lado e infiltrado en el fútbol, no pudo implementar su idea, ya que legalmente no tuvo el aval. Ahora se presenta una nueva posibilidad y para eso deberá ganar las elecciones legislativas, de esta forma con mayoría en Diputados y Senadores la ley de las SAD se aprobaría fácilmente. Aunque seguramente AFA meterá palos en la rueda, pero será difícil que no las imponga.
La idea de Milei recibió un gran respaldo el pasado fin de semana, el apoyo indirecto de los socios de Talleres de Córdoba, ya que en las elecciones a presidente Andrés Fassi ganó con más del 80% de los votos, y si votaron a Fassi es votar a Milei y sus ideas en el fútbol.
Ahora Javier Milei tiene que hacer lo suyo, Fassi ya ganó y sigue con la idea de las SAD, si el 26-O termina favoreciendo a Javier Milei no solo se confirmará la destrucción del país, sino que del fútbol también, ya que si se implementan las SAD será el principio del fin del fútbol como lo conocemos, y lo poco de pasión que le queda habrá desaparecido.