urgente24
GOLAZO24 Javier Milei > Andrés Fassi > Talleres

OPINIÓN

Andrés Fassi, Javier Milei, las SAD y el 26-O

Javier Milei festejó el triunfo de Fassi en Talleres, el único que le banca su idea de implementar las SAD, ahora se viene el 26-O.

23 de octubre de 2025 - 17:54
Andrés Fassi ganó en Talleres, ahora Javier Milei quiere hacerlo en Argentina.

Andrés Fassi ganó en Talleres, ahora Javier Milei quiere hacerlo en Argentina.

Son días decisivos para la sociedad argentina ya que el próximo 26 de octubre se vota para renovar Senadores y Diputados, y así saber si el nefasto gobierno de turno se quedará o no con la mayoría en ambas cámaras. Esto también tiene en vilo al fútbol que puede llegar a sufrir la implementación de las SAD. Además, en Talleres ganó el amigo de Javier Milei, Andrés Fassi.

Andrés-Fassi-Javier-Milei.jpg
Andr&eacute;s Fassi y Javier Milei comparten ideas pol&iacute;ticas que quieren implementar en el f&uacute;tbol.

Andrés Fassi y Javier Milei comparten ideas políticas que quieren implementar en el fútbol.

La victoria de Fassi y una presunta de Milei el 26-O pueden definir el fútbol argentino

La política se enreda en todo, la religión, el fútbol, el deporte en general, en todo, por eso la política tiene que ver con todo, y en este caso con el fútbol y una idea que hace tiempo el gobierno liderado por Javier Milei quiere imponer, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), o sea, que los clubes sean privados.

Seguir leyendo

Ahora Javier Milei tiene que hacer lo suyo, Fassi ya ganó y sigue con la idea de las SAD, si el 26-O termina favoreciendo a Javier Milei no solo se confirmará la destrucción del país, sino que del fútbol también, ya que si se implementan las SAD será el principio del fin del fútbol como lo conocemos, y lo poco de pasión que le queda habrá desaparecido.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES