Barracas recibió a Boca este lunes por la tarde en los que fue un partido correspondiente a la 12º fecha del Torneo Clausura. El “Xeneize” ganó 3 a 1 con un doblete de Milton Giménez luego de ir perdiendo con gol de Rodrigo Insúa. Con este resultado se metió en zona de clasificación en el Clausura y Copa Libertadores.
Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" derrotó al "Guapo"
EN VIVO
-
18:00
Final: Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central
-
17:48
Boca liquidó el partido
-
17:31
Gooooool de Boca, 3-1, Miguel Merentiel sobre 66 minutos (video)
-
17:20
Goooool de Boca, lo da vuelta 2-1, otra vez Giménez (video)
-
17:18
Goooooool de Boca (video)
-
17:10
Comenzó el segundo tiempo, Barracas le gana a Boca 1 a 0
-
16:52
Final del primer tiempo: Barracas 1-0 Boca
-
16:44
Barracas aguanta y le gana a Boca
-
16:30
Barracas gana con 1 menos y hunde a Boca
-
16:19
Goooooool Barracas Central (video)
-
16:14
Expulsado el hijo del "Chiqui" Tapia (video)
-
16:09
Boca salió con todo en el inicio del partido
-
16:01
Ya juegan Barracas y Boca igualan 0-0
-
15:28
Barracas-Boca: Formaciones
-
15:26
Barracas y Boca se juegan todo
Boca ganó un partido importantísimo
Boca derrotó 3 a 1 a Barracas Central por 3 a 1 luego de ir perdiendo 1 a 0 y tener un jugador más. Boca fue visitante en este partido por la 12º fecha del Torneo Clausura que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
El partido empezó bien para Boca pero se le complicó a los 20 minutos, cuando Rodrigo Insúa abrió el marcador con un gran zapatazo. En ese momento el “Xeneize” ahogaba al “Guapo” y encima tenía un jugador más por la expulsión de Iván Tapia, pero ese golpe fue duro.
Boca no pudo empatarlo hasta el inicio del complemento donde en 3 minutos lo mató a Barracas. Un doblete de Milton Giménez hizo que el “Xeneize” pase a darlo vuelta y ganar por 2 a 1. Con uno menos a Barracas le costó empatarlo, y unos minutos después llegó el gol de la “Bestia” Merentiel para sentenciar todo.
Boca se mete en todas las peleas
Con estos 3 puntos Boca se metió en la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, ya que suma 20 puntos, quedando a solo 1 de los líderes del grupo “A”, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, quedando solo 3 fechas para el final.
Además, tuvo premio doble, quedó segundo en la tabla general y se mete en fase de grupos de Copa Libertadores, y por si eso fuera poco lo sacó a River de ese lugar privilegiado, dejándolo en zona de repechaje de Copa Libertadores, sumándole un problema más a la crisis del “Millonario” y de Marcelo Gallardo. Boca tendrá la chance de darle el golpe de gracia al “Muñeco” dentro de 2 fechas y hundirlo en su peor año en River.
Ahora tiene 3 finales, incluida River, para terminar de cumplir los objetivos a los cuales se acercó hoy. El partido con River será muy importante ya que será en duelo directo para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
