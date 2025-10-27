urgente24
en vivo MINUTO A MINUTO

Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" derrotó al "Guapo"

Milton Giménez autor del doblete para que Boca lo de vuelta.

Milton Giménez autor del doblete para que Boca lo de vuelta.

Milton Giménez autor del doblete para que Boca lo de vuelta.

Milton Giménez autor del doblete para que Boca lo de vuelta.

Boca le ganó a Barracas Central por 3 a 1 y se llevó 3 puntos de oro, se metió en zona de clasificación en el Clausura y la Libertadores.

27 de octubre de 2025 - 15:24

EN VIVO

Boca
El "Xeneize" se juega la clasificaci&oacute;n a octavos de final en el Torneo Clausura y su pr&oacute;xima participaci&oacute;n en la Copa Libertadores.

El "Xeneize" se juega la clasificación a octavos de final en el Torneo Clausura y su próxima participación en la Copa Libertadores.

Boca ganó un partido importantísimo

Boca derrotó 3 a 1 a Barracas Central por 3 a 1 luego de ir perdiendo 1 a 0 y tener un jugador más. Boca fue visitante en este partido por la 12º fecha del Torneo Clausura que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Boca no pudo empatarlo hasta el inicio del complemento donde en 3 minutos lo mató a Barracas. Un doblete de Milton Giménez hizo que el “Xeneize” pase a darlo vuelta y ganar por 2 a 1. Con uno menos a Barracas le costó empatarlo, y unos minutos después llegó el gol de la “Bestia” Merentiel para sentenciar todo.

Boca se mete en todas las peleas

Con estos 3 puntos Boca se metió en la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, ya que suma 20 puntos, quedando a solo 1 de los líderes del grupo “A”, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, quedando solo 3 fechas para el final.

Además, tuvo premio doble, quedó segundo en la tabla general y se mete en fase de grupos de Copa Libertadores, y por si eso fuera poco lo sacó a River de ese lugar privilegiado, dejándolo en zona de repechaje de Copa Libertadores, sumándole un problema más a la crisis del “Millonario” y de Marcelo Gallardo. Boca tendrá la chance de darle el golpe de gracia al “Muñeco” dentro de 2 fechas y hundirlo en su peor año en River.

Ahora tiene 3 finales, incluida River, para terminar de cumplir los objetivos a los cuales se acercó hoy. El partido con River será muy importante ya que será en duelo directo para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Embed

Live Blog Post

Final: Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central

Live Blog Post

Boca liquidó el partido

El "Xeneize" lo mató a Barracas con los 2 goles en 3 minutos. Barracas no reaccionó y sobre 83 minutos Boca lo gana 3 a 1 y se lleva la victoria.
Live Blog Post

Gooooool de Boca, 3-1, Miguel Merentiel sobre 66 minutos (video)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982910952711328119&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Goooool de Boca, lo da vuelta 2-1, otra vez Giménez (video)

Milton Giménez otra vez, ahora de cabeza ante una floja resistencia del arquero de Barracas Central. Boca se mete en Copa Libertadores y lo saca a River. Van 63 minutos de juego y Boca consigue el objetivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982906111142572292&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Goooooool de Boca (video)

Milton Giménez empata para Boca luego de una guapeada de Zeballos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982905386022907950&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo, Barracas le gana a Boca 1 a 0

Live Blog Post

Final del primer tiempo: Barracas 1-0 Boca

Una primera etapa increible para Boca que pierde por 1 a 0 en un partído importantísimo. Barracas Central juega con uno menos desde los 14 minutos por expulsión de Iván Tapia (el hijo del "Chiqui") y todo hacía pensar qeu sería un trámite para Boca que ya lo arrinconaba al "Guapo" en su arco.

Pero un zapatazo de Rodrigo Insúa casi de mitad de cancha y un error garrafal de Marchesín (a lo que nos tiene acostumbrados) sobre lo 20 minutos le dieron la victoria parcial a Barracas Central, que se colgará literalmente del travesaño en los segundos 45 minutos, los que le quedan a Boca para salvar el año, sino todo se pondrá negro.

Live Blog Post

Barracas aguanta y le gana a Boca

Sobre 43 minutos de juego Boca sigue sin poder empatar y se va a ir a los vestuarios sin conseguir la paridad. Barracas Central aguanta y empieza a incomodar al "Xeneize" que no le encuentra la vuelta.

Live Blog Post

Barracas gana con 1 menos y hunde a Boca

El "Guapo" le gana a Boca por 1 a 0 sobre 30 minutos de juego y lo hunde, lo deja afuera de los 8 primeros en el Torneo Clausura y lo aleja de la Copa Libertadores. Con este resultado Boca volverá a ver la Copa Libertadores por TV, ya que por tabla general no entra y por Torneo Clausura no se clasifica a octavos de final.

Más allá del resultado Boca sigue dominando el partido y no sintió el golpe del gol, lo mejor que puede hacer el "Xeneize" es lo que está haciendo, atacarlo a su rival constantemente.

Live Blog Post

Goooooool Barracas Central (video)

Rodrigo Insúa, el hijo de Rubén Darío, el entrenador del "Guapo", metió un zapatazo casi de mitad de cancha, Marchesín, fiel a su costubre, comete un error y se come el 1-0 de Barracas. El "Guapo" gana sobre 20 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982890698946011440&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Expulsado el hijo del "Chiqui" Tapia (video)

Iván Tapia fue bien expulsado ante Boca. Por doble amarilla se va el capitán de Barracas Central sobre 14 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982891691322306583&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Boca salió con todo en el inicio del partido

Sobre 10 minutos de partido Boca es más y arrincona a Barracas en su arco, el "Xeneize" sabe que es una chance inmejorable de acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y la general para la Copa Libertadores.

Live Blog Post

Ya juegan Barracas y Boca igualan 0-0

Live Blog Post

Barracas-Boca: Formaciones

Barracas recibe a Boca en el Estadio Claudio Fabián Tapia a las 16hs y estas serán las formaciones:

Barracas: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruíz.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

La divertida foto de Rubén Darío Insúa presentado como nuevo DT de Barracas
Rub&eacute;n Dar&iacute;o Ins&uacute;a pone lo mejor que tiene en Barracas Central para hacer la &eacute;pica de meterse en competiciones internacionales.

Rubén Darío Insúa pone lo mejor que tiene en Barracas Central para hacer la épica de meterse en competiciones internacionales.

Live Blog Post

Barracas y Boca se juegan todo

El "Guapo" y el "Xeneize" se juegan el cuero en dos competiciones, la clasificación a octavos de final del Torneo Clausura (luego de este partido solo quedarán 3 encuentros) y la clasificación a la Copa Sudamericana para Barracas Central y a la Copa Libertadores para Boca Juniors. Serán más que 3 puntos. Si Boca no gana arderá el "Xeneize".

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES