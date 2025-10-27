Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" derrotó al "Guapo"

Barracas recibió a Boca este lunes por la tarde en los que fue un partido correspondiente a la 12º fecha del Torneo Clausura. El “Xeneize” ganó 3 a 1 con un doblete de Milton Giménez luego de ir perdiendo con gol de Rodrigo Insúa. Con este resultado se metió en zona de clasificación en el Clausura y Copa Libertadores.

El "Xeneize" se juega la clasificación a octavos de final en el Torneo Clausura y su próxima participación en la Copa Libertadores.

El partido empezó bien para Boca pero se le complicó a los 20 minutos, cuando Rodrigo Insúa abrió el marcador con un gran zapatazo. En ese momento el “Xeneize” ahogaba al “Guapo” y encima tenía un jugador más por la expulsión de Iván Tapia, pero ese golpe fue duro.

Boca no pudo empatarlo hasta el inicio del complemento donde en 3 minutos lo mató a Barracas. Un doblete de Milton Giménez hizo que el “Xeneize” pase a darlo vuelta y ganar por 2 a 1. Con uno menos a Barracas le costó empatarlo, y unos minutos después llegó el gol de la “Bestia” Merentiel para sentenciar todo.

Boca se mete en todas las peleas

Con estos 3 puntos Boca se metió en la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, ya que suma 20 puntos, quedando a solo 1 de los líderes del grupo “A”, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata, quedando solo 3 fechas para el final.

Además, tuvo premio doble, quedó segundo en la tabla general y se mete en fase de grupos de Copa Libertadores, y por si eso fuera poco lo sacó a River de ese lugar privilegiado, dejándolo en zona de repechaje de Copa Libertadores, sumándole un problema más a la crisis del “Millonario” y de Marcelo Gallardo. Boca tendrá la chance de darle el golpe de gracia al “Muñeco” dentro de 2 fechas y hundirlo en su peor año en River.

Ahora tiene 3 finales, incluida River, para terminar de cumplir los objetivos a los cuales se acercó hoy. El partido con River será muy importante ya que será en duelo directo para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Live Blog Post Final: Boca le ganó 3 a 1 a Barracas Central

Live Blog Post Boca liquidó el partido El "Xeneize" lo mató a Barracas con los 2 goles en 3 minutos. Barracas no reaccionó y sobre 83 minutos Boca lo gana 3 a 1 y se lleva la victoria.

Live Blog Post Gooooool de Boca, 3-1, Miguel Merentiel sobre 66 minutos (video) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982910952711328119&partner=&hide_thread=false ¡EL CHANGO, OTRA VEZ CLAVE! Zeballos asistió a Merentiel para que la Bestia marque el 3-1 de Boca ante Barracas.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/T1YlnEiCr3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Live Blog Post Goooool de Boca, lo da vuelta 2-1, otra vez Giménez (video) Milton Giménez otra vez, ahora de cabeza ante una floja resistencia del arquero de Barracas Central. Boca se mete en Copa Libertadores y lo saca a River. Van 63 minutos de juego y Boca consigue el objetivo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982906111142572292&partner=&hide_thread=false Hay primero de Giménez el 2do facilitolGol de Boca.1-2Milton Giménez de cabeza y en 3 minutos dio vuelta el partido.#BocaJuniors pic.twitter.com/QK4SMus1hZ — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Goooooool de Boca (video) Milton Giménez empata para Boca luego de una guapeada de Zeballos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982905386022907950&partner=&hide_thread=false Hay gol de Boca.De Milton Giménez, asistencia de "el chango"No voy a poder dormir1-1tristeza nao tem fim.#BocaJuniors pic.twitter.com/1Qz7BIiXFP — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo, Barracas le gana a Boca 1 a 0

Live Blog Post Final del primer tiempo: Barracas 1-0 Boca Una primera etapa increible para Boca que pierde por 1 a 0 en un partído importantísimo. Barracas Central juega con uno menos desde los 14 minutos por expulsión de Iván Tapia (el hijo del "Chiqui") y todo hacía pensar qeu sería un trámite para Boca que ya lo arrinconaba al "Guapo" en su arco. Pero un zapatazo de Rodrigo Insúa casi de mitad de cancha y un error garrafal de Marchesín (a lo que nos tiene acostumbrados) sobre lo 20 minutos le dieron la victoria parcial a Barracas Central, que se colgará literalmente del travesaño en los segundos 45 minutos, los que le quedan a Boca para salvar el año, sino todo se pondrá negro. VER +

Live Blog Post Barracas aguanta y le gana a Boca Sobre 43 minutos de juego Boca sigue sin poder empatar y se va a ir a los vestuarios sin conseguir la paridad. Barracas Central aguanta y empieza a incomodar al "Xeneize" que no le encuentra la vuelta. VER +

Live Blog Post Barracas gana con 1 menos y hunde a Boca El "Guapo" le gana a Boca por 1 a 0 sobre 30 minutos de juego y lo hunde, lo deja afuera de los 8 primeros en el Torneo Clausura y lo aleja de la Copa Libertadores. Con este resultado Boca volverá a ver la Copa Libertadores por TV, ya que por tabla general no entra y por Torneo Clausura no se clasifica a octavos de final. Más allá del resultado Boca sigue dominando el partido y no sintió el golpe del gol, lo mejor que puede hacer el "Xeneize" es lo que está haciendo, atacarlo a su rival constantemente. VER +

Live Blog Post Goooooool Barracas Central (video) Rodrigo Insúa, el hijo de Rubén Darío, el entrenador del "Guapo", metió un zapatazo casi de mitad de cancha, Marchesín, fiel a su costubre, comete un error y se come el 1-0 de Barracas. El "Guapo" gana sobre 20 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982890698946011440&partner=&hide_thread=false GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLDE BARRACASINSUA (HIJO)EL GOL DE SU FREAKIN VIDA#BocaJuniors pic.twitter.com/TcQjMtH9Zf — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Expulsado el hijo del "Chiqui" Tapia (video) Iván Tapia fue bien expulsado ante Boca. Por doble amarilla se va el capitán de Barracas Central sobre 14 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982891691322306583&partner=&hide_thread=false ¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fCGoU59NAC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Boca salió con todo en el inicio del partido Sobre 10 minutos de partido Boca es más y arrincona a Barracas en su arco, el "Xeneize" sabe que es una chance inmejorable de acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y la general para la Copa Libertadores.

Live Blog Post Ya juegan Barracas y Boca igualan 0-0

Live Blog Post Barracas-Boca: Formaciones Barracas recibe a Boca en el Estadio Claudio Fabián Tapia a las 16hs y estas serán las formaciones: Barracas: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruíz. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. La divertida foto de Rubén Darío Insúa presentado como nuevo DT de Barracas Rubén Darío Insúa pone lo mejor que tiene en Barracas Central para hacer la épica de meterse en competiciones internacionales. VER +