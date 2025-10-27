Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" se lo da vuelta al "Guapo"

El “Guapo” quiere ganar para alcanzar la punta y meterse en zona de copas internacionales, y el “Xeneize” necesita los 3 puntos para volver a la zona de clasificación a octavos de final y para quedar en clasificación directa a la Copa Libertadores.
Boca
El "Xeneize" se juega la clasificación a octavos de final en el Torneo Clausura y su próxima participación en la Copa Libertadores.
Barracas-Boca: Torneo Clausura y copas internacionales
Barracas en este momento está 7º en la zona “A” con 18 puntos por diferencia de gol, ya que Tigre (8º) y Racing (9º) tienen los mismos puntos. Si bien está en zona de clasificación un empate o derrota podrán comprometer ese objetivo. Si gana alcanza a los punteros con 21 unidades, Central Córdoba y Estudiantes.
Pero no es el único objetivo del “Guapo” ya que si gana se mete en zona de Copa Sudamericana, ya que en este momento está 10º a un punto de Tigre que está 9º y clasificando a la competencia internacional.
Boca tiene los objetivos parecidos. En este momento suma 17 puntos y se ubica 10º en la tabla de la zona “A” del Torneo Clausura, por eso una victoria lo llevaría a 20 puntos, ahí nomás debajo de los líderes, pero el empate y la derrota lo dejan fuera de los octavos de final. Pero no es el único objetivo de Boca.
image
El "Guapo" está ante un día muy importante, podría quedar en zona de clasificación a las copas internacionales.
El “Xeneize” suma 50 puntos en toda la temporadaubicándose 5º en la tabla general, zona de Copa Sudamericana, a solo 1 punto del 3º que va a repechaje de Copa Libertadores y a 2 del 2º, que va directo. Central ya se aseguró la primera posición, por ende, solo queda un cupo para ir directo a fase de grupos, que en este momento es de River.
Si Boca gana quedaría 2º desplazando al “Millonario” que está en una gran crisis, al 3º puesto. Por eso para Boca esto equivale a la final del Torneo, porque ganar no solo es meterse en zona de clasificación del Torneo Clausura y en fase de grupos de Copa Libertadores, sino que además saca a River. Algo que le da doble valor.
Las formaciones de Barracas y Boca
Los 22 jugadores que se disputarán todos los objetivos importantes en este gran partido son:
Por Barracas: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruíz.
Por Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
27-10-2025 17:31
Gooooool de Boca, 3-1, Miguel Merentiel sobre 66 minutos
27-10-2025 17:20
Goooool de Boca, lo da vuelta 2-1, otra vez Giménez (video)
Milton Giménez otra vez, ahora de cabeza ante una floja resistencia del arquero de Barracas Central. Boca se mete en Copa Libertadores y lo saca a River. Van 63 minutos de juego y Boca consigue el objetivo.
Comenzó el segundo tiempo, Barracas le gana a Boca 1 a 0
27-10-2025 16:52
Final del primer tiempo: Barracas 1-0 Boca
Una primera etapa increible para Boca que pierde por 1 a 0 en un partído importantísimo. Barracas Central juega con uno menos desde los 14 minutos por expulsión de Iván Tapia (el hijo del "Chiqui") y todo hacía pensar qeu sería un trámite para Boca que ya lo arrinconaba al "Guapo" en su arco.
Pero un zapatazo de Rodrigo Insúa casi de mitad de cancha y un error garrafal de Marchesín (a lo que nos tiene acostumbrados) sobre lo 20 minutos le dieron la victoria parcial a Barracas Central, que se colgará literalmente del travesaño en los segundos 45 minutos, los que le quedan a Boca para salvar el año, sino todo se pondrá negro.
El "Guapo" le gana a Boca por 1 a 0 sobre 30 minutos de juego y lo hunde, lo deja afuera de los 8 primeros en el Torneo Clausura y lo aleja de la Copa Libertadores. Con este resultado Boca volverá a ver la Copa Libertadores por TV, ya que por tabla general no entra y por Torneo Clausura no se clasifica a octavos de final.
Más allá del resultado Boca sigue dominando el partido y no sintió el golpe del gol, lo mejor que puede hacer el "Xeneize" es lo que está haciendo, atacarlo a su rival constantemente.
27-10-2025 16:19
Goooooool Barracas Central (video)
Rodrigo Insúa, el hijo de Rubén Darío, el entrenador del "Guapo", metió un zapatazo casi de mitad de cancha, Marchesín, fiel a su costubre, comete un error y se come el 1-0 de Barracas. El "Guapo" gana sobre 20 minutos de juego.
Sobre 10 minutos de partido Boca es más y arrincona a Barracas en su arco, el "Xeneize" sabe que es una chance inmejorable de acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y la general para la Copa Libertadores.
27-10-2025 16:01
Ya juegan Barracas y Boca igualan 0-0
27-10-2025 15:28
Barracas-Boca: Formaciones
Barracas recibe a Boca en el Estadio Claudio Fabián Tapia a las 16hs y estas serán las formaciones:
Barracas: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruíz.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
La divertida foto de Rubén Darío Insúa presentado como nuevo DT de Barracas
Rubén Darío Insúa pone lo mejor que tiene en Barracas Central para hacer la épica de meterse en competiciones internacionales.
27-10-2025 15:26
Barracas y Boca se juegan todo
El "Guapo" y el "Xeneize" se juegan el cuero en dos competiciones, la clasificación a octavos de final del Torneo Clausura (luego de este partido solo quedarán 3 encuentros) y la clasificación a la Copa Sudamericana para Barracas Central y a la Copa Libertadores para Boca Juniors. Serán más que 3 puntos. Si Boca no gana arderá el "Xeneize".
