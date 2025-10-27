Barracas 1-3 Boca: El "Xeneize" se lo da vuelta al "Guapo"

El “Guapo” quiere ganar para alcanzar la punta y meterse en zona de copas internacionales, y el “Xeneize” necesita los 3 puntos para volver a la zona de clasificación a octavos de final y para quedar en clasificación directa a la Copa Libertadores.

En este partido que Boca y Barracas jugarán en el Estadio Claudio Fabián Tapia se jugarán muchas cosas , y es increíble como ambos pueden definir su año 2025 y comprometer el 2026 en solo 90 minutos, se juegan grandes cosas.

El "Xeneize" se juega la clasificación a octavos de final en el Torneo Clausura y su próxima participación en la Copa Libertadores.

Barracas en este momento está 7º en la zona “A” con 18 puntos por diferencia de gol, ya que Tigre (8º) y Racing (9º) tienen los mismos puntos. Si bien está en zona de clasificación un empate o derrota podrán comprometer ese objetivo. Si gana alcanza a los punteros con 21 unidades, Central Córdoba y Estudiantes .

Pero no es el único objetivo del “Guapo” ya que si gana se mete en zona de Copa Sudamericana, ya que en este momento está 10º a un punto de Tigre que está 9º y clasificando a la competencia internacional.

Boca tiene los objetivos parecidos. En este momento suma 17 puntos y se ubica 10º en la tabla de la zona “A” del Torneo Clausura, por eso una victoria lo llevaría a 20 puntos, ahí nomás debajo de los líderes, pero el empate y la derrota lo dejan fuera de los octavos de final. Pero no es el único objetivo de Boca.

image El "Guapo" está ante un día muy importante, podría quedar en zona de clasificación a las copas internacionales.

El “Xeneize” suma 50 puntos en toda la temporada ubicándose 5º en la tabla general, zona de Copa Sudamericana, a solo 1 punto del 3º que va a repechaje de Copa Libertadores y a 2 del 2º, que va directo. Central ya se aseguró la primera posición, por ende, solo queda un cupo para ir directo a fase de grupos, que en este momento es de River.

Si Boca gana quedaría 2º desplazando al “Millonario” que está en una gran crisis, al 3º puesto. Por eso para Boca esto equivale a la final del Torneo, porque ganar no solo es meterse en zona de clasificación del Torneo Clausura y en fase de grupos de Copa Libertadores, sino que además saca a River. Algo que le da doble valor.

Las formaciones de Barracas y Boca

Los 22 jugadores que se disputarán todos los objetivos importantes en este gran partido son:

Por Barracas: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruíz.

Por Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Live Blog Post Gooooool de Boca, 3-1, Miguel Merentiel sobre 66 minutos

Live Blog Post Goooool de Boca, lo da vuelta 2-1, otra vez Giménez (video) Milton Giménez otra vez, ahora de cabeza ante una floja resistencia del arquero de Barracas Central. Boca se mete en Copa Libertadores y lo saca a River. Van 63 minutos de juego y Boca consigue el objetivo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982906111142572292&partner=&hide_thread=false Hay primero de Giménez el 2do facilitolGol de Boca.1-2Milton Giménez de cabeza y en 3 minutos dio vuelta el partido.#BocaJuniors pic.twitter.com/QK4SMus1hZ — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Goooooool de Boca (video) Milton Giménez empata para Boca luego de una guapeada de Zeballos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982905386022907950&partner=&hide_thread=false Hay gol de Boca.De Milton Giménez, asistencia de "el chango"No voy a poder dormir1-1tristeza nao tem fim.#BocaJuniors pic.twitter.com/1Qz7BIiXFP — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo, Barracas le gana a Boca 1 a 0

Live Blog Post Final del primer tiempo: Barracas 1-0 Boca Una primera etapa increible para Boca que pierde por 1 a 0 en un partído importantísimo. Barracas Central juega con uno menos desde los 14 minutos por expulsión de Iván Tapia (el hijo del "Chiqui") y todo hacía pensar qeu sería un trámite para Boca que ya lo arrinconaba al "Guapo" en su arco. Pero un zapatazo de Rodrigo Insúa casi de mitad de cancha y un error garrafal de Marchesín (a lo que nos tiene acostumbrados) sobre lo 20 minutos le dieron la victoria parcial a Barracas Central, que se colgará literalmente del travesaño en los segundos 45 minutos, los que le quedan a Boca para salvar el año, sino todo se pondrá negro. VER +

Live Blog Post Barracas aguanta y le gana a Boca Sobre 43 minutos de juego Boca sigue sin poder empatar y se va a ir a los vestuarios sin conseguir la paridad. Barracas Central aguanta y empieza a incomodar al "Xeneize" que no le encuentra la vuelta. VER +

Live Blog Post Barracas gana con 1 menos y hunde a Boca El "Guapo" le gana a Boca por 1 a 0 sobre 30 minutos de juego y lo hunde, lo deja afuera de los 8 primeros en el Torneo Clausura y lo aleja de la Copa Libertadores. Con este resultado Boca volverá a ver la Copa Libertadores por TV, ya que por tabla general no entra y por Torneo Clausura no se clasifica a octavos de final. Más allá del resultado Boca sigue dominando el partido y no sintió el golpe del gol, lo mejor que puede hacer el "Xeneize" es lo que está haciendo, atacarlo a su rival constantemente. VER +

Live Blog Post Goooooool Barracas Central (video) Rodrigo Insúa, el hijo de Rubén Darío, el entrenador del "Guapo", metió un zapatazo casi de mitad de cancha, Marchesín, fiel a su costubre, comete un error y se come el 1-0 de Barracas. El "Guapo" gana sobre 20 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UnEnzoMas/status/1982890698946011440&partner=&hide_thread=false GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLDE BARRACASINSUA (HIJO)EL GOL DE SU FREAKIN VIDA#BocaJuniors pic.twitter.com/TcQjMtH9Zf — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Expulsado el hijo del "Chiqui" Tapia (video) Iván Tapia fue bien expulsado ante Boca. Por doble amarilla se va el capitán de Barracas Central sobre 14 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982891691322306583&partner=&hide_thread=false ¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fCGoU59NAC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025 VER +

Live Blog Post Boca salió con todo en el inicio del partido Sobre 10 minutos de partido Boca es más y arrincona a Barracas en su arco, el "Xeneize" sabe que es una chance inmejorable de acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y la general para la Copa Libertadores.

Live Blog Post Ya juegan Barracas y Boca igualan 0-0

Live Blog Post Barracas-Boca: Formaciones Barracas recibe a Boca en el Estadio Claudio Fabián Tapia a las 16hs y estas serán las formaciones: Barracas: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Iván Tapia, Dardo Miloc, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruíz. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. La divertida foto de Rubén Darío Insúa presentado como nuevo DT de Barracas Rubén Darío Insúa pone lo mejor que tiene en Barracas Central para hacer la épica de meterse en competiciones internacionales. VER +