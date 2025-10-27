El guiño de Robertito Funes a Santilli que enloqueció a Nancy Pazos: "Es un pobre tipo"

“Yo me separé hace 12 años, y Santilli se enamoró de ella y se fue. Está perfecto. Lo lloré en su momento y ahora estoy aliviada”, cerró diciendo, en relación a su divorcio.

Embed - Jotax Digital on Instagram: " Nancy Pazos totalmente ENFURECIDA con Robertito Funes por su POLÉMICO posteo Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital #LosProfesionalesDeSiempre #FlorDeLaV #NancyPazos #RobertitoFunes" View this post on Instagram A post shared by Jotax Digital (@jotax.digital) Publicación en Instagram de jotax.digital.

Este episodio refleja la tensión permanente que atraviesa el equipo de "A la Barbarossa", donde las rispideces entre ambos ya no son ningún secreto. Las diferencias dejaron hace rato de ocultarse bajo la alfombra y ahora explotan en redes sociales y programas rivales. Aunque Robertito insiste en que no guarda rencores contra Nancy, su posteo reveló exactamente lo contrario. Entonces la pregunta que queda flotando es: ¿habrá vuelta atrás después de semejante intercambio de artillería? Porque después de este round, la convivencia en el programa promete ser más incómoda que nunca.

------------------------------------

Más contenido en Urgente24

¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."

La miniserie de 6 capítulos que vas a devorar en un fin de semana

VTV: el error que cometen miles y les cuesta la aprobación

¿Yuyito González complica a Javier Milei o él se complica solo? "Yo también quiero..."