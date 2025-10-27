Nancy Pazos volvió a demostrar que cuando se trata de devolver golpes, no se guarda absolutamente nada. La panelista de "A la Barbarossa" (Telefe) protagonizó un episodio que promete dejar secuelas, después de que Roberto Funes Ugarte decidiera celebrar el triunfo electoral de Diego Santilli, exmarido de la misma, con una publicación que tenía todo menos inocencia. Lo que parecía una simple historia de Instagram terminó convirtiéndose en el detonante perfecto para que Nancy sacara a relucir su artillería pesada y destrozara a su colega.
LE TOCÓ EL EGO
El guiño de Robertito Funes a Santilli que enloqueció a Nancy Pazos: "Es un pobre tipo"
Tras el posteo de Roberto Funes Ugarte, Nancy Pazos volvió a demostrar que no guarda rencor… sino artillería pesada.
Todo comenzó el domingo 26 de octubre, jornada electoral en la que La Libertad Avanza cosechó resultados inesperados. Robertito, eufórico por el desempeño de Santilli en las urnas, no pudo contenerse y subió una historia que decía: "Doble ganador. La gente lo votó y él eligió a una buena, divertida, linda y joven mujer que lo eleva". La referencia directa a Analía Maiorana, actual pareja del político, sonó como un misil apuntado hacia Pazos.
Sin embargo, la respuesta llegó a la velocidad de la luz. Nancy, sin anestesia y con esa lengua afilada que la caracteriza, se plantó en "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve) y fulminó a Robertito con declaraciones que no dejaron lugar a interpretaciones. "Robertito es una pobre persona, absolutamente maltratada en su infancia, calculo yo, por su condición sexual en un contexto sumamente conservador", disparó. En simples palabras, la periodista no solo respondió, sino que psicoanalizó a su compañero en vivo y en directo, atribuyendo su actitud a traumas del pasado.
Pero ahí no terminó la cosa. Nancy continuó con su descargo y agregó: "Le han quedado muchas broncas ahí, que las acumula y las tira con lo que puede. En este caso, él cree que me hace daño, pero a mí no me hace nada".
El posteo de Robertito Funes que desató la furia de Nancy Pazos
Según confesó, fue Ángel de Brito quien la hizo darse cuenta de la publicación, dado que ni siquiera sigue en las redes a su compañero. "Yo me enteré por Ángel, que lo compartió, pero no tengo nada para contestarle. No siento nada con lo que subió Robertito, es un pobre tipo", sentenció.
“Yo me separé hace 12 años, y Santilli se enamoró de ella y se fue. Está perfecto. Lo lloré en su momento y ahora estoy aliviada”, cerró diciendo, en relación a su divorcio.
Este episodio refleja la tensión permanente que atraviesa el equipo de "A la Barbarossa", donde las rispideces entre ambos ya no son ningún secreto. Las diferencias dejaron hace rato de ocultarse bajo la alfombra y ahora explotan en redes sociales y programas rivales. Aunque Robertito insiste en que no guarda rencores contra Nancy, su posteo reveló exactamente lo contrario. Entonces la pregunta que queda flotando es: ¿habrá vuelta atrás después de semejante intercambio de artillería? Porque después de este round, la convivencia en el programa promete ser más incómoda que nunca.
