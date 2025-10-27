Barclays recomienda flexibilización cambiaria mientras el riesgo país cae a 652 puntos básicos

El horizonte de reservas y apoyo internacional también figura en el análisis. Barclays considera que el respaldo de los Estados Unidos aparece como “incuestionable” tras los comicios, lo que abre la perspectiva de acceso a los mercados internacionales para Argentina.

En dicho plano, una política cambiaria más flexible y un programa creíble de acumulación de reservas son vistos como necesarios para sostener la recuperación económica.

Para el banco británico la coyuntura actual brinda al Gobierno de Milei una ventana de oportunidad única para avanzar en una liberalización del régimen cambiario y sentar las bases de una nueva etapa macroeconómica. Pasada esta instancia, el margen podría reducirse. La pelota está, entonces, en la cancha del oficialismo.

Desde que se anunció el salvataje de Estados Unidos, Luis Caputo ha mantenido la idea de que el régimen cambiario continúe tal como estaba establecido, con una flotación entre bandas.

Hay optimismo en el mercado y bajó el riesgo país

Mientras tanto, bancos internacionales como JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y UBS mostraron un sólido optimismo hoy, lunes 27/10, tras el resultado de las elecciones y la apertura de los mercados, que mostro fuertes subas en las acciones argentinas y bonos.

En sintonía con estos resultados, el riesgo país cayó un 39,69%, de 1081 puntos a 652 puntos básicos.

Más noticias en Urgente24

Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos

Un pueblo argentino elegido como el mejor del mundo en 2025