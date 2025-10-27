Barclays recomienda flexibilización cambiaria mientras el riesgo país cae a 652 puntos básicos

La contundente victoria electoral de Javier Milei y LLA en las elecciones legislativas representa, según un informe de Barclays, “una señal de compromiso social con la normalización macroeconómica”. La entidad financiera británica considera que la magnitud del respaldo obtenido modifica las perspectivas de Argentina y que el país necesita un cambio de política cambiaria. Mientras, el riesgo país se hundió.
En su análisis, Barclays señala que este contexto mejora las condiciones para que el Gobierno avance con una mayor flexibilidad cambiaria. “Vemos estos resultados como una oportunidad para liberar el tipo de cambio y anunciar un programa de acumulación de reservas desde una posición de fortaleza”, detallan los analistas del banco.
Aunque reconocen que, en caso de no adoptarse esta medida de forma inmediata, existe un camino alternativo —menos preferido— de una liberalización gradual del régimen cambiario.
Para Barclays, el escenario invita a un cambio de régimen cambiario: el actual esquema, con un tipo de cambio real “demasiado fuerte” para sostener el crecimiento, exige ajustes. El banco advierte que una fortaleza cambiaria excesiva, sin respaldo de ahorro externo y reservas, puede generar tensiones.
Los riesgos e la victoria de LLA
No obstante, el informe identifica también riesgos. Por ejemplo, que el oficialismo interprete el respaldo como una señal para intensificar la confrontación política, en lugar de buscar consensos, lo cual podría generar aislamiento en el Congreso. Gobernar requiere, según Barclays, combinar la energía reformista con pragmatismo institucional.
El horizonte de reservas y apoyo internacional también figura en el análisis. Barclays considera que el respaldo de los Estados Unidos aparece como “incuestionable” tras los comicios, lo que abre la perspectiva de acceso a los mercados internacionales para Argentina.
En dicho plano, una política cambiaria más flexible y un programa creíble de acumulación de reservas son vistos como necesarios para sostener la recuperación económica.
Para el banco británico la coyuntura actual brinda al Gobierno de Milei una ventana de oportunidad única para avanzar en una liberalización del régimen cambiario y sentar las bases de una nueva etapa macroeconómica. Pasada esta instancia, el margen podría reducirse. La pelota está, entonces, en la cancha del oficialismo.
Desde que se anunció el salvataje de Estados Unidos, Luis Caputo ha mantenido la idea de que el régimen cambiario continúe tal como estaba establecido, con una flotación entre bandas.
Hay optimismo en el mercado y bajó el riesgo país
Mientras tanto, bancos internacionales como JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y UBS mostraron un sólido optimismo hoy, lunes 27/10, tras el resultado de las elecciones y la apertura de los mercados, que mostro fuertes subas en las acciones argentinas y bonos.
En sintonía con estos resultados, el riesgo país cayó un 39,69%, de 1081 puntos a 652 puntos básicos.
