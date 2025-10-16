Grandes inversores de Wall Street huyen del riesgo y eligen menores tasas

Simon Blundell, codirector de renta fija activa europea en BlackRock, explicó que la firma ha rotado hacia deuda con mejor calificación y vencimientos más cortos, dado que los actuales precios del mercado reflejan un “escenario ideal” de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y crecimiento económico estable.

Esta relación riesgo-recompensa, según Blundell, favorece una posición conservadora.

No todos comparten esta visión cautelosa. Algunos analistas argumentan que los diferenciales estrechos están justificados por la solidez de los balances empresariales y por las expectativas de hasta cuatro recortes de tasas adicionales en Estados Unidos antes de finales de 2026. Sin embargo, el reciente repunte de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, sumado al colapso del proveedor de autopartes First Brands Group, generó nerviosismo en los mercados y comenzó a ampliar los diferenciales nuevamente.

Hacia dónde van los inversores

Paul Niven, de Columbia Threadneedle, comentó al mismo medio que su firma redujo su exposición al crédito a una posición "neutral", vendiendo bonos de alto rendimiento ante lo que considera una creciente asimetría en relación con los bonos del Tesoro.

El escepticismo también se refleja en el rechazo de varios préstamos apalancados en el mercado, como una emisión de US$ 5.800 millones del productor químico Nouryon y otra de más de US$ 1.000 millones de la farmacéutica Mallinckrodt, que han sido suspendidas.

Andrea Seminara, director del fondo de cobertura Redhedge, advirtió que el mercado está subestimando los riesgos individuales de algunas empresas, lo que podría generar correcciones abruptas.

Aún así, algunos inversores ven oportunidades. “Los rendimientos de los bonos corporativos siguen siendo atractivos”, sostuvo Ben Lord, de M&G, aunque aclaró que su enfoque está en activos de mayor calidad, como bonos garantizados emitidos por aseguradoras de vida.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en una sola noche

USA promete y promete y promete: ¿Ahora Javier Milei gana el 26/10 o igual pierde?

Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 tras 18 años

Úbeda debuta en Boca, Gallardo presionado y San Lorenzo e Independiente en crisis: el ocaso de los dioses