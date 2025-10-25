POCOS LO CONOCEN
Un pueblo argentino elegido como el mejor del mundo en 2025
Un pueblo de Argentina que no se encuentra en el radar del turismo como los más populares, fue elegido como el mejor del mundo este 2025. Dónde se encuentra.
Su nombre es Maimará y se encuentra en Jujuy. Forma parte de la Quebrada de Humahuaca y es un lugar para conectarse por completo con la naturaleza, la tranquilidad y el aire puro.
Si bien llegan muchos turistas a él, no todos lo conocen y se pierden de conocerlo en sus visitas al norte del país. Sin dudas, es una parada que vale la pena realizar, se puede llegar a él a través del tren de la quebrada.
En medio del majestuoso Cerro Paleta del Pintor, este pueblo enamora con sus colores vibrantes y multicolores. Además de su gente, familias de artesanos o productores, casitas pintorescas entre callecitas y la plaza imponente.
Aunque cabe mencionar, que Maimará no fue el único. Entre 270 destinos de 65 países, solo dos pueblos argentinos fueron elegidos: Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).
Cómo es el otro pueblo de Argentina entre los mejores del mundo
Colonia Carlos Pellegrini se encuentra ubicado a unos 360 kilómetros de la capital correntina. Tiene aproximadamente 1.000 habitantes y está a orillas de la laguna Iberá, a través de la cuál se accede a los Esteros del Iberá, el humedal más grande de la Argentina.
Es muy bonito y es ideal para relajarse, realizar un viaje de introspección, calma y conexión con lo natural. Ambos pueblos que fueron elegidos por la ONU, son destinos que vale la pena visitar, saliendo de los tradicionales colapsados por el turismo.
