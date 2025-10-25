Un pueblo argentino elegido como el mejor del mundo en 2025

Cómo es el otro pueblo de Argentina entre los mejores del mundo

Colonia Carlos Pellegrini se encuentra ubicado a unos 360 kilómetros de la capital correntina. Tiene aproximadamente 1.000 habitantes y está a orillas de la laguna Iberá, a través de la cuál se accede a los Esteros del Iberá, el humedal más grande de la Argentina.

Es muy bonito y es ideal para relajarse, realizar un viaje de introspección, calma y conexión con lo natural. Ambos pueblos que fueron elegidos por la ONU, son destinos que vale la pena visitar, saliendo de los tradicionales colapsados por el turismo.

image

Más contenido en Urgente24:

El bodegón para comer milanesas gigantes por $15.000

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas

El outlet con zapatillas de primera marca a $50.000